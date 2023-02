La Eurocámara "reprocha" por carta a Calviño que no "facilite" la misión de control de los fondos NextGeneration

El próximo lunes 20 de febrero, 14 eurodiputados iniciarán una misión de tres días para examinar "la calidad de la ejecución" del Plan de Recuperación de España. La jefa de la delegación es la alemana Monika Hohlmeier, eurodiputada de la CSU alemana (centro-derecha) y presidenta del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.

Este miércoles, Hohlmeier envió una carta a Nadia Calviño en la que "reprocha" la falta de colaboración del Gobierno español.

La misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, está escrita en un tono personal pero formal. El documento, que ocupa dos folios, no ahorra "lamentos" y entre ellos destaca, "en particular", que el Ejecutivo no haya "facilitado" una de las reuniones clave que habían agendado los europarlamentarios.

Extracto de la carta de la eurodiputada Monika Hohlmeier a Nadia Calviño. E.E.

La misión quería entrevistarse con Rocío Frutos, ex directora general a cargo de la implementación del Plan de Recuperación (PRTR) español, que fue destituida el pasado mes de octubre por el Ministerio de Hacienda.

Maroto cae a última hora

"Si cree Moncloa que escondiendo a Frutos y apartando a Maroto no vamos a exigir transparencia y no vamos a preguntar por los PERTE", apunta una de las eurodiputadas que visitarán Madrid entre el lunes 20 y el miércoles 22, "se equivocan profundamente".

La carta fue enviada por Hohlmeier en la misma tarde en la que se supo que Moncloa había retirado a Reyes Maroto de las reuniones con esta misión de eurodiputados que visitan la semana que viene España. Según pudo confirmar EL ESPAÑOL en fuentes del Parlamento Europeo, el Gobierno comunicó la indisponibilidad de la ministra de Industria a última hora de este miércoles, cuando ya estaba cerrado el calendario de una misión que está provocando "nervios" en el seno del Ejecutivo.

Las citadas fuentes de la Eurocámara explicaron a este diario que Maroto alegó "problemas de agenda", a pesar de que ya hace una semana que estaba cerrada la reunión. Según fuentes de Industria, Maroto no podría recibir a los europarlamentarios porque tiene un viaje el lunes y Consejo de Ministros el martes.

Sin embargo, su reunión con la delegación europea estaba prevista para a primera hora de la mañana del miércoles, como ha podido comprobar EL ESPAÑOL. Y es más, el mismo martes del Consejo de Ministros, los eurodiputados sí tienen confirmadas sendas citas con María Jesús Montero, en Hacienda, y con José Luis Escrivá, en la sede de Inclusión y Seguridad Social.

La eurodiputada alemana Monika Hohlmeier, de la CSU de Baviera (EPP). European Parliament

En su carta a Calviño, Hohlmeier recuerda que el objetivo de la misión de la Comisión de Control Presupuestario es "evaluar la implementación del PRTR de España, incluidos los hitos y objetivos y, en particular, los sistemas de gestión, auditoría y control establecidos". Y que, precisamente, "para ello, hemos programado reuniones con usted y otros interlocutores que tienen una visión profunda de la implementación" del plan.

Precisamente por eso, los eurodiputados querían verse con Frutos: dada su repentina destitución, pocos días después de que se confirmara que España había incumplido uno de sus principales compromisos con Bruselas: el de poner en marcha el sistema de gestión, auditoría y control contra el fraude. La llamada Plataforma COFFEE.

Doble incumplimiento

Como ya informó este diario el pasado octubre, desde el Ministerio de Hacienda se alegó que la salida de Frutos se producía por motivos personales. Y que ella misma la había solicitado en junio de 2022, apenas año y medio después de ser designada para el puesto.

Sin embargo, su adiós al cargo llegaba en un momento clave para la ejecución de los fondos europeos. Y es que España acababa de incumplir por segunda uno de los principales hitos comprometido con la Comisión Europea: el de la implementación del programa de transparencia que debería facilitar la trazabilidad de la llegada y el destino del dinero.

Esa plataforma COFFEE (según la jerga comunitaria) tendría que haber sido desplegada con el cierre de 2021, aunque Bruselas concedió nueve meses más al Gobierno de España, hasta finales de septiembre de 2022.

El Ministerio de Economía insistió entonces en que se trataba de "un proceso complejo" y que se estaba "en constante diálogo con las autoridades europeas" para "introducir mejoras en los sistemas de información". Efectivamente, Madrid alegó la "especial complejidad" de ese programa informático dada la estructura autonómica, descentralizada, del Estado español. Y la Comisión Europea accedió a la solicitud.

Sin embargo, pasados los meses sin que COFFEE estuviera desplegada, Bruselas exigió explicaciones. En octubre, la Comisión reclamó la agilización de este mecanismo que permitan conocer el uso que se da al dinero, así como la ejecución de los fondos por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Fuentes europeas confirmaron entonces a este periódico que España arriesgaba la congelación de la llegada de nuevos fondos en la siguiente entrega, prevista para mediados de este ejercicio.

Y ahora, la misión del Parlamento Europeo exige respuestas, como advierte, también en la carta de Hohlmeier a Calviño, recordándole que ése era el objetivo de la reunión solicitada con Rocío Frutos que el Gobierno no ha "facilitado" para "lamento" de la Eurocámara.

