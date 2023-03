'Tito Berni' antes de ser diputado: "Nunca he recibido ningún sobre ni he robado, el PP mucho"

Por la mañana aplaudía los discursos de los dirigentes del PSOE que prometían abolir la prostitución... y por la noche acudía a fiestas con cocaína en prostíbulos, en los que recibía mordidas de los empresarios implicados en el caso Mediador.

Pero cuando era sólo un político local en las islas Canarias, donde es conocido como Tito Berni, Juan Bernardo Fuentes Curbelo presumía de su honradez e integridad, mientras mostraba al PP como un partido manchado por la corrupción.

"Yo nunca he robado ni un chavo, ni he recibido ningún sobre. El PP, Rajoy y cía, sí que lo han hecho y mucho", escribió el Tito Berni en septiembre de 2016 en Twitter, mostrándose como un dechado de virtudes. Y luego apostilló en la misma conversación: "La corrupción es una condición humana, pero el PP la ha tolerado y no la combate".

Yo nunca he robados ni un chavo, ni he recibido ningún sobre. El PP, Rajoy y Cía, SÍ que lo han hecho y mucho, — Juan B. Fuentes Curbelo (@Juanb0462) September 19, 2016

Pero eso era antes de que Fuentes Curbelo se asociara con el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, con el que tejió una tupida red de intereses que ofrecía a empresarios favores políticos, subvenciones y acceso a contratos público, a cambio de mordidas.

Estos acuerdos a menudo se sellaban con fiestas en prostitutas, cocaína y viagra, según el sumario que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles de Lorenzo.

Los mensajes que el diputado socialista escribió en la conocida red social se vuelven ahora en su contra. En 2013 Baltasar Garzón fue condenado por prevaricación e inhabilitado como juez de la Audiencia Nacional, por grabar ilegalmente las conversaciones de varios investigados del caso Gürtel con sus abogados.

El político socialista quiso mostrar su solidaridad con el exjuez Garzón, que a su juicio había sido condenado injustamente por luchar contra la corrupción. Lo hizo con el siguiente mensaje publicado en Twitter: "La corrupción campea con impunidad. Se condena a un juez por investigarla y los chorizos a sus andanzas en connivencia con el Poder Judicial".

La corrupción campea con impunidad. Se condena a un juez por investigarla y los chorizos a sus andanzas en conciencia con el poder judicial — Juan B. Fuentes Curbelo (@Juanb0462) February 8, 2013

El diputado Fuentes Curbelo se mostró desde el principio como un fervoroso admirador de Pedro Sánchez, también durante la travesía del desierto que se inició en septiembre de 2016, cuando la dimisión en bloque de la Ejecutiva Federal del PSOE le obligó a dimitir como secretario general del partido.

Tito Berni mostró entonces a los barones y a la vieja guardia del partido como los enemigos del pueblo que habían destronado al actual presidente del Gobierno. En marzo de 2017, publicó un meme en el que aparecían José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, Alfonso Guerra, José Bono, Guillermo Fernández Vara y Susana Díaz amordazando a Pedro Sánchez, magullado y atado a una silla para inmovilizarle.

González, Guerra y Susana Díaz amenazaban al líder caído del PSOE con una pistola, mientras Vara hacía amago de golpearle en la cabeza con un martillo y Felipe González empuñaba un botellín de cerveza.

"Ni así podrán con las bases del PSOE", escribió el Tito Berni, desafiando al aparato del partido.

ni así podrán con las bases del PSOE pic.twitter.com/ouBStXFx34 — Juan B. Fuentes Curbelo (@Juanb0462) March 25, 2017

Poco antes, Juan Bernardo Fuentes Curbelo había escrito dirigiéndose al actual presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán: "Señor Lambán, yo soy rojo, y estoy orgulloso de serlo, milito en un partido ROJO con más de 137 años de historia, el PSOE, ¿usted donde milita?" Todo ello, con una ortografía manifiestamente mejorable.

La crisis abierta por la anterior dirección del PSOE se cerró en el congreso de mayo de 2017, cuando Pedro Sánchez consiguió ser reelegido secretario general. A continuación modificó los estatutos del partido, para evitar que los barones y la vieja guardia pudieran volver a mermar su margen de maniobra.

Señor Lamban yo soy rojo, y estoy orgulloso de serlo, militó en un partido ROJO con más de 137 años de historia, el PSOE, ¿Ud donde milita? — Juan B. Fuentes Curbelo (@Juanb0462) February 21, 2017

En marzo de 2021, Fuentes Curbelo ya estaba inmerso en la trama corrupta del caso Mediador y había asistido a varias fiestas en prostíbulos para cerrar el cobro de comisiones ilegales, según la instrucción judicial.

Pero de cara a la galería, se mostraba como un político feminista que apoyaba la decisión del PSOE de abolir la prostitución: "No pararemos en la lucha por los derechos de las mujeres. Feliz día de la Mujer", escribió con motivo de la celebración del 8-M de 2021.

No pararemos en la lucha por los Derechos de las Mujeres. Feliz día de la Mujer #8demarzo pic.twitter.com/3m28VfQAwj — Juan B. Fuentes Curbelo (@Juanb0462) March 8, 2021

Su mensaje está ilustrado con las imágenes de algunos de los referentes del feminismo del PSOE, como ya exvicepresidenta Carmen Calvo y la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Juan Bernardo Fuentes Curbelo fue candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura en las elecciones de noviembre de 2019, aunque no accedió al escaño hasta marzo de 2020, cuando ocupó el puesto que había dejado vacante la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias.

En aquella campaña electoral de 2019, el Tito Berni defendió su candidatura con un vídeo en el que prometía trabajar por "una España de igualdad, de principios y de valores".

"Quiero contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España, una España que avance y crezca hacia el futuro, cuento contigo, vota PSOE", decía en su disertación. Su vídeo promocional se cierra con una imagen del presidente Pedro Sánchez, que enuncia el lema de campaña del partido: "Por la España que quieres".

Tito Berni pedía el voto para el PSOE con este vídeo.

