Lambán: "Al presidente de Aragón ni se le dan instrucciones ni le marca el paso Ferraz o Moncloa"

Javier Lambán sigue adelante con su constante defensa de "decir lo que pienso". Tras retractarse este jueves de sus palabras sobre que "mejor le hubiera ido" a España y al PSOE sin Pedro Sánchez, el presidente de Aragón ha advertido que a él "ni le dan instrucciones ni le marca el paso Moncloa o Ferraz".

Si bien ha reconocido que tras sus polémicas declaraciones hubo llamada de Ferraz, Lambán no ha aclarado si fue él quien llamó o si alguien de la sede federal del PSOE levantó el teléfono. Lo que sí ha dejado claro este viernes en una entrevista en Onda Cero es que dicha llamada "no fue una forma de acatar una instrucción de Ferraz". "Quiero dejar esto absolutamente claro", ha dicho.

Lambán ha defendido en todo momento su libertad de decir lo que piensa. "Me siento en la obligación de decir a los aragoneses lo que pienso y decirles la verdad, le guste o no al Gobierno", ha afirmado, reconociendo que "a veces hay discrepancias" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "No me escondo, digo lo que pienso", ha añadido.

Culpar a Sánchez "sería injusto"

Sobre si realmente a España le hubiera ido mejor sin Pedro Sánchez como él mismo afirmó, Lambán ha echado el freno y se ha limitado a decir que "responsabilizar a Sánchez de la situación actual de España sería injusto".

En esta línea, el presidente de Aragón ha explicado que el problema en la gobernanza y en la dirección política de España "no arranca con la llegada de Sánchez al Gobierno", sino en las elecciones de 2015, año en el que irrumpieron en el Congreso de los Diputados Ciudadanos y Podemos, con 40 y 42 escaños respectivamente.

Ese es el momento en el que, para Lambán, "el bipartidismo imperfecto se destroza", "España entra en deriva" y hay una "explosión del sistema político" que ha llevado a que ningún Gobierno, ni el de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez, haya sido capaz de "gobernar razonablemente".

Nostalgia del bipartidismo

El presidente de Aragón ha mostrado así su nostalgia por el bipartidismo que representaron PP y PSOE y que "era capaz de gobernar" y ha lamentado la irrupción de otros agentes políticos, a quienes ha señalado como los causantes de la voladura "del sistema político que imperaba" hasta 2015.

En lo referente a Cataluña, Javier Lambán ha mostrado tener una "gran preocupación por España" y ha vaticinado que el presidente del Gobierno acabará "igual que Azaña, desengañado con el tema de los independentistas".

También ha opinado que "es profundamente escéptico" con los planes de Sánchez para Cataluña y le ha avisado de que "ellos tienen su hoja de ruta y su plan de desconexión" al que no van a renunciar. Sobre la eliminación del delito de sedición ha evitado pronunciarse pero sí ha dejado muy claro que lo ocurrido en 2017 en Cataluña no fue sedición, sino rebelión.

