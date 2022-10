Susana Díaz rompe su silencio: "Veo a Andalucía de costalera de Ayuso en el debate de los impuestos"

Susana Díaz (Sevilla, 1974) es joven para sufrir de memoria, pero confiesa padecer "amnesia voluntaria". Un mecanismo de supervivencia para olvidar tantos sinsabores en aquellos tiempos en los que fue presidenta de Andalucía, rival de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y líder de la oposición en el Parlamento andaluz.

Aunque todo el poder quedó atrás, ella sigue desprendiendo el aura de quienes están en el candelero. Del pasado dice haberse quedado sólo con los buenos recuerdos. También con una jefa de gabinete, un asistente, un coche oficial y los saludos que recibe de la calle, que ahora pisa más que nunca.

"¡Uy, eres más guapa al natural!", le dicen dos señoras que se sorprenden al encontrarse con ella mientras posa para las cámaras de EL ESPAÑOL. Están acostumbradas a verla por la televisión, donde participa asiduamente como tertuliana de la actualidad política.

¿Le siguen parando todavía?

Bueno (risas). Es que nunca han dejado de pararme... Todos los días.

Entrevista a Susana Díaz Sara Fernández

La política se mimetiza con la gente del barrio de Triana, donde nació. De sus vecinos más populares, como María Jiménez, Lole y Manuel o los Morancos, no sólo comparte fama, sino también eso que al otro lado del río llaman "age". Una calidez que rezuma a andalucismo y que ella sabe explotar como pocos.

Una inmensa azotea, rodeada de edificios blancos bañados de cal y con el fulgor de la Giralda de fondo, hacen las veces de escenario idílico en una mañana veraniega en la que habla en profundidad por primera vez desde julio de 2021, cuando fue derrotada por Juan Espadas en las primarias del PSOE andaluz.

En hora y media de conversación, Susana Díaz evita opinar sobre el rumbo de su partido; una decisión "vaticana, Papa no habla de otro Papa". Tampoco se presta a hacer alguna crítica que explique el catastrófico resultado en las elecciones de junio. Aunque sí recuerda con intencionalidad que con ella al frente, el PSOE ganó dos veces.

Con más ingenio se explaya cuando se le pregunta por el actual Gobierno autonómico de Juanma Moreno, al que ve de "costalero" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La que fue baronesa todopoderosa de la región más poblada de España y esperanza blanca del aparato de Ferraz para ser presidenta del Gobierno, niega que el poder se le subiera a la cabeza. Por el contrario, se reconoce, antes y ahora, como una persona preeminentemente "sencilla".

Cuatro años después de abandonar los despachos de San Telmo dice que el teléfono no ha parado de sonar y reitera con sonrisas que se siente "muy feliz" por el momento que atraviesa como militante de base del PSOE y senadora. Esto, admite, le permite hacer "mil cosas que antes eran impensables dentro de la política".

Susana Díaz, senadora, en un momento de la entrevista con Pepe Luis Vázquez, periodista de EL ESPAÑOL. Lolo Vasco

Aunque, como buena hija de fontanero, también sabe que siempre quedan goteras. Por ejemplo, la eterna macrocausa judicial de los ERE, en la que están implicados amigos suyos, como su antecesor en el cargo José Antonio Griñán, que tiene un pie en prisión y espera, como último recurso, el indulto del Gobierno.

¿No ve arriesgado para el PSOE, en un ciclo electoral, que el Gobierno apruebe su indulto?

Todos mis procesos electorales en Andalucía los he vivido con los ERE y todas las elecciones las he ganado, porque la gente sabe separar perfectamente. Creo que eso no tiene poder en este país.

El actual coordinador general del PP, Elías Bendodo, dijo que nadie en España lo entendería.

El problema es que desde que llegó a Madrid tampoco lo entienden a él. Un día habla del Estado plurinacional y al día siguiente sale Feijóo y lo corrige, se mete en todos los charcos y no se ha dado cuenta de que en la villa y corte de Madrid no le van a funcionar algunos de los instrumentos de desviación de la opinión pública que utilizaba en Andalucía. Que se empiece a preocupar de que lo entiendan a él dentro y fuera de su fuerza política.

"El código ético del PSOE habla de políticos condenados por corrupción y Pepe Griñán no lo es"

¿Ha tenido tiempo para leer la sentencia del Tribunal Supremo?

El fallo, los votos particulares y extractos. Es verdad que es prolija y requiere tiempo, pero pienso hacerlo. Sobre todo, por la controversia que ha generado no sólo en la política y la sociedad española, sino también en el mundo de la judicatura. Cuando he leído afirmaciones de magistradas de esa Sala hablando del "salto al vacío", me preocupa.

Soy licenciada en Derecho y sé lo importante que es que un magistrado del Supremo, lo máximo en este país, haga una afirmación de ese tipo y que haya una duda tan considerable. Además, en una instrucción que ha durado más de diez años lo mínimo que se tenían que haber buscado eran elementos justos conforme a ley que hubieran permitido una sentencia unánime.

La expresidenta de Andalucía defiende la inocencia de José Antonio Griñán. Lolo Vasco

¿Qué ve usted?

Hay un elemento clave que es la malversación. Para malversar tienes que poder disponer de los fondos. Las modificaciones presupuestarias se hicieron en el Parlamento, entonces, es imposible que ese delito lo pueda cometer una persona que no dispone de esos fondos. Es el salto al vacío del que hablaban los magistrados. Y por eso digo que a la larga influye y mucho en nuestro ordenamiento jurídico y a mí, lógicamente, me preocupa.

¿Cómo cree que va a acabar?

Confío en que o bien en el incidente de nulidad en el Supremo o en el Tribunal Constitucional, esto se enmiende. Espero que el procedimiento jurídico ponga las cosas en su sitio, y si no, pues evidentemente está el indulto, elemento de gracia que han utilizado todos los gobiernos, que es individual y que la familia con claridad ha explicado los motivos.

Yo lo he apoyado porque creo en la inocencia de Pepe Griñán, en su honestidad, en que no se ha llevado ni un duro. Tiene que haber una diferencia entre el político corrupto que mete la mano y el que no se ha llevado un duro.

En el PSOE andaluz hay quienes se oponen a firmar esa petición porque contraviene el código ético del partido.

No es verdad. Firmé mi código ético y además lo cumplo a rajatabla. Ese código habla de políticos condenados por corrupción, Pepe no lo es. La corrupción exige que haya cohecho, aquí no lo hay.

En nuestro Código Penal no existe tipificada la corrupción. Tiene que haber algún tipo de enriquecimiento por parte de esa persona o haber beneficiado a su entorno, Pepe no lo ha hecho. Y dentro del PSOE hay gente que voluntariamente ha querido sumarse a la petición de la familia y otros que han entendido que no. Respeto mucho a mis compañeros que no lo han hecho.



Como por ejemplo…

No, no, a todos. Respeto a todo el mundo, porque además también a mí se me ha respetado mi posición. Y yo he sufrido mucho con esto, muchísimo. Cuando llegué a la presidencia de la Junta pedí perdón antes y después. Yo estaba en COU cuando pasó y pedí perdón, me dio dolor y me avergonzó muchísimo que por parte de mi partido hubiese gente que hubiera estado en eso.

Incluso hay quien pensó que era demasiado dura e intransigente. Para mí eso era el código ético, el no permitir nada que se desvíe de lo que tiene que ser la actitud honesta de un socialista. Hubo gente que me lo achacó. Y con la misma legitimidad que actuaba así, porque creo que ese tiene que ser el comportamiento de un socialista al frente de un Gobierno, también la tengo para defender lo que creo que es justo.

"No conozco a ningún dirigente del PP que me haya dicho en privado que Griñán no es honesto"

¿Pero algún fallo consideran en el PSOE que cometió José Antonio Griñán?

Es evidente, si no aquello no hubiera pasado. Ni yo hubiera pedido perdón. ¿Es lo que después ha querido vender el PP? Por supuesto que no. Hablaron incluso de una cifra estratosférica y yo decía bueno, si esa es la cifra, entonces hasta Moreno Bonilla está prevaricando, porque está pagando prejubilaciones. Y no es verdad. Ha habido demasiado ruido y muchas veces falta a la verdad.

¿Qué le parece que la actual Junta diga que el indulto podría poner en tela de juicio la credibilidad de la Justicia?

Muy impropio. En este caso no recuerdo un indulto solicitado por personas de relevancia de tantas fuerzas políticas distintas, incluido el propio PP andaluz. Y además no se corresponde con lo que después te dicen en privado, que eso es lo que más coraje me da en la política. No conozco a ningún dirigente del PP que me haya dicho en privado que Griñán no es honesto.

¿Ha hablado recientemente con Griñán?

Hablo mucho con él, muchísimo. Y no solo de esto, también de fútbol. Él es del Atlético de Madrid y yo del Betis, hablamos de un libro, él sigue enseñando siempre.

¿Qué tal está?

Fuerte, a pesar de los golpes que está recibiendo, cree en su inocencia. No hay nada que a un ser humano le dé más fortaleza que saber que ha hecho las cosas bien, que es un hombre honesto y que es un hombre honrado. Sigue confiando en la Justicia, él da fuerza a los demás.

"Hubiese entendido analizar los tramos autonómicos del IRPF para que los trabajadores paguen menos"

¿Cómo ve a Andalucía ahora?

De costalera de Ayuso. ¿Por qué lo digo? Por este debate último de los impuestos que no he entendido. Ahora que todo el mundo dice "lo que me dice la gente por la calle", lo que veo es a la gente muy cabreada cada vez que va a comprar al supermercado y le han subido todos los precios. Y que el debate de Andalucía es si las grandes fortunas pagan o no pagan impuestos...

Hubiera entendido, por ejemplo, que hubieran dicho: vamos a analizar los tramos autonómicos del IRPF y que los trabajadores, los currantes, los autónomos, paguen menos porque están pagando mucho el coste de la cesta de la compra. Hubiese sido un debate andaluz.

¿Y el Impuesto de Patrimonio?

Es un debate electoral que abrió Ayuso y que ha entrado Andalucía de costalera. Veo que ella va de capataz del PP y aquí los demás arrimando el hombro de costaleros, enredados en un debate que no le arregla la vida a la inmensa mayoría de los españoles.

Susana Díaz ve a Andalucía como costalera de Ayuso por el debate de los impuestos. Lolo Vasco

Pero, para ser honestos, en el programa electoral del PP venía esa bonificación.

Y ha sido su prioridad. ¿La mía cuál sería? La gente lo pasa muy mal para ir al supermercado. Entonces, ¿ni con una guerra, después de una pandemia, un volcán, todo lo que ha pasado los políticos se van a poner de acuerdo? A la gente lo que le gustaría en estos momentos es que se pusieran de acuerdo y aliviaran un poquito la carga que llevan las casas, que es enorme.

¿Y cómo ve el 'impuesto a los ricos'?

Tienen que pagar, eso es muy evidente. Lo traduzco en una casa, cuando tienes varios hijos te ayuda más el que más tiene. Pero este debate ahora mismo es electoral. El día a día de las familias está en otra cosa.

Siguiendo con Andalucía, ¿qué radiografía hace de lo que ocurrió el 19 de junio?

Tuvo que haber un cúmulo de muchas cosas. En esto quiero ser vaticana y respetuosa con las personas que me han sucedido. Vaticana porque hay un refrán que dice "Papa no habla de otro Papa".

No voy a opinar nunca de las personas que me sustituyan en los puestos de responsabilidad. Procuro no hacerlo ni siquiera en el ámbito institucional, aunque sean de otro color político, porque creo que el haber sido presidenta te marca y el haber sido secretaria general, que son ocho años, también.

"Me vi en un proceso de primarias imprevisto, acelerado por las circunstancias, no fue fácil, lo pasé mal y sufrí mucho"

¿Pero qué ha pasado?

Hay que hacer una reflexión profunda. Estoy convencida de que la estarán haciendo, porque vienen unas elecciones municipales y evidentemente la salvaguarda que van a tener muchos vecinos y vecinas, van a ser alcaldes y alcaldesas que se contrapongan con estas políticas que decía antes. Pero tuvieron que ser muchas cosas, no una sola.

Yo me vi en un proceso de primarias imprevisto, acelerado por las circunstancias. No fue fácil. Lo pasé mal. Sufrí mucho, mucho. Han sido momentos muy duros y es algo que no quiero volver a vivir.

He mirado hacia adelante con alegría, agradecida a lo mucho que me ha dado el PSOE y me sigue dando y además responsabilizada de devolverle el granito de arena en la manera que se entienda que yo pueda ayudar y colaborar.

Ha habido mucha gente, tanto dentro como fuera de su partido, que cuando han podido... En fin, tampoco hay que recrearse.

El que no se arrima al toro, no corre peligro. Y yo siempre me arrimo… y como siempre me arrimo, alguna cornada que otra me llevo. Quien está en los sitios, sea la política, sea el deporte, la universidad y pasa desapercibido, a ese no le coge el toro. Pero para bien o para mal, yo siempre me arrimo.

¿Guarda rencor a alguien?

No no, en absoluto. Pero me arrimo porque defiendo lo que creo. Estoy en política por vocación y además con libertad. Y ejerzo mi libertad de decir aquello que comparto y lo que no comparto. Después soy muy leal y defiendo al PSOE, ayudo, colaboro en lo que haga falta, pero creo que se es mucho más leal cuando se es libre. De la otra manera se será sumiso pero no leal. Y esa lealtad a veces no se entiende bien por según qué gente. Eso me ha dado problemas, sí. También he cometido errores, algunos de bulto.

¿Como cuáles?

Bueno, pues no darme cuenta quizás de que había más gente que sufría como yo, de que las cosas no son blancas o negras, que a veces hay matices. Y como estás tan convencida de que algo es bueno y lo defiendes con tanta vehemencia, pues se cometen cosas… Y quizás se viven episodios que yo, afortunadamente, dentro de esa amnesia voluntaria, olvidé.

"Sigo pensando que el espíritu de la Transición es lo mejor que le ha pasado a España y tendrá que volver"

No sé si.

No voy a volver a entrar ahí, ¡qué soy feliz! (risas).

Pero...

No, mira. Yo pensé que el espíritu de la Transición del 78, del entendimiento, en algún momento tenía que volver. Estaba convencida. ¿Por qué? Porque en la universidad, cuando me afilié al PSOE, lo hice con el símbolo que eran Felipe, Guerra, Suárez... estaba convencida de que el acuerdo era algo que formaba parte de la política y que si no estaba, porque Aznar era como era, en algún momento tenía que volver.

Después vi que no, que lo hacíamos los socialistas, pero cuando llegaba la hora de la verdad, el PP o gobernaba o reventaba instituciones. Cometí ese error y algunos lo utilizaron. Pero sigo pensando que el espíritu de la Transición es lo mejor que le ha pasado a España y tendrá que volver.

A la vista de lo que está pasando en Europa y de lo que acabamos de vivir en Italia, más reivindico aún el dejar el egoísmo a un lado y el poner a la gente por delante, eso en un momento tiene que triunfar.

¿Qué le ha parecido la victoria de Meloni?

Muy preocupante, Italia no sólo es la tercera economía del euro, sino que es uno de los países fundadores de la Unión Europea. Y la formación de extrema derecha que lidera Giorgia Meloni es euroescéptica, por no hablar del programa electoral, que lo peor es que amenaza con cumplirlo.

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un momento de su entrevista con EL ESPAÑOL. Lolo Vasco

De vuelta al PSOE, ¿cómo lo ve para las municipales?

Se lo han currado tela, porque vivir en una legislatura pandemia, volcán, ahora una guerra, con los precios disparados. Están dando la talla para lo complicado que ha sido todo. Lo que hay que hacer es que la gente haga suya y entienda el porqué de cada decisión. Si eso se hace de aquí a las municipales, tendremos buenos resultados. En el año 2019 recuerdo que ganamos en el 80% de los municipios en Andalucía y hay que salir a revalidar esos resultados. Y hay gestión para poder hacerlo.

¿El resultado en las andaluzas puede ser un mal precedente?

No tienen nada que ver. Además, hay otro factor que no se puede pasar por alto. En estas elecciones hubo un marco que acabó imponiéndose en la campaña de cómo frenar a Vox. Los mismos que metieron a Vox en aquel 2018 eran los que vendían que para parar a Vox sólo se podía votar a la derecha. Eso influyó y no va a pasar en las municipales.

"El PSOE andaluz se tiene que abrir mucho a que participe mucha gente para un proceso de reconstrucción"

¿Y cómo está viendo lo de Macarena Olona?

De manera divertida (risas)… Coges los mismos informativos, con los mismos periodistas que la ensalzaban cuando le metía patadas al diccionario y al banco de los escaños en el Congreso, y ahora hablan de ella como: "Hay que ver lo que le está haciendo a Vox esta mujer". Y yo pensaba ¿pero alguien cree que cuando se engorda al monstruo, el monstruo no te acaba comiendo? Eso sí que es una lucha por el poder, pura y dura. Total, la mandaron aquí pensando que iba a controlar un gobierno, salió por peteneras, quiso volver para arriba y no la dejaron. Ahora se va a hacer un Meloni.

¿Y sobre el futuro del PSOE andaluz? ¿Cree que puede aguantar con la misma dirección?

No entro en cuestiones orgánicas. Soy militante de base, muy de base además, y ahí estaré para lo que ellos consideren que sí pueda aportar. Y si no, no molestaré, lo tengo claro.

¿Ve a María Jesús Montero como posible sucesora?

Fíjate si le tengo cariño, que la hice consejera de Hacienda. Y sigue siendo mi amiga, mi compañera. Hablo bastante con ella y siempre le deseo lo mejor, igual que se lo deseo a Juan Espadas y a todos los que están al frente del partido.

Cuando se pierde mucho tiempo en cuestiones internas, ese tiempo se lo restas a la calle. Yo lo sufrí cuando los líos internos y el ruido me tenían permanentemente en los periódicos con debates de si iba a seguir o no iba a seguir… Además a mí me dolió tanto, que no se lo voy a hacer a nadie.

¿Se arrepiente del salto que dio en 2017?

En absoluto. Todo lo he hecho desde la convicción y la vocación de creer que podía aportar. Mis compañeros hablaron y yo respeto, ayudo y me fajo como la que más. Ahí están los resultados. Siempre me entrego y además esa es la democracia interna.

Si al final uno se arrepiente de presentarse a un proceso porque no gana y piensa que le va a perjudicar, entonces está devaluando la democracia interna de los partidos. ¿Para qué queremos primarias? Si te presentas a ellas y no ganas, se te castiga. Entonces no tendría sentido. Lo que pasa es que al día siguiente, el que no ha ganado tiene que ayudar a los que han ganado. Y los que han ganado tienen que integrar a los que han perdido.

Susana Díaz habla a menudo con Pedro Sánchez y tiene buena relación con Juanma Moreno. Lolo Vasco

¿Se siente integrada?

Me integro en una loseta porque como curro tanto… (risas). Al final sigo estando, colaborando y ayudando. Hay momentos en los que lo haces con más intensidad, te dan más sitio, más espacio; hay otros donde menos, pero el que quiere, curra. A mí me decían que en el Senado se trabaja menos. Depende, si vas a vegetar, vale, pero si vas a currar hay mucho tajo.

¿El no ganar las primarias nacionales en 2017 le perjudicó en Andalucía?

Sería razonable ese argumento si el PSOE no hubiese ganado las elecciones en 2018, pero las ganó. Y a la vista de lo que ha pasado después, en aquel momento se ganó. Si hubo una victoria del PSOE, es evidente que a los andaluces no les afectó en absoluto el resultado de las primarias. El ruido interno…. Hombre, yo creo que un poquito sí.

Pero el PSOE perdió un número considerable de apoyos.

El PP perdió más que nosotros y no hubo primarias. No podemos retorcer la realidad, nos faltó poder gobernar. Dicho eso, ¿dónde sufrí más después de aquel proceso? ¿en la calle? No, en lo interno, porque hubo mucho ruido. Y por eso ahora yo no voy a ayudar jamás a que haya ruido en mi partido.

"Quiero mucho diálogo dentro del PSOE, que todo el mundo tenga espacio para arrimar el hombro y que se respeten todas las opiniones"

¿Usted piensa como Page que los pactos de Pedro Sánchez pueden lastrar al PSOE?

No estoy en los debates de los dirigentes del PSOE porque soy militante de base. Lo que quiero es mucho diálogo dentro del PSOE, que todo el mundo tenga espacio para arrimar el hombro, que se respeten todas las opiniones y que a la hora de la verdad salgamos todos a una currando para volver a ganar las elecciones.

Creo que la gente lo que entiende son las políticas y entonces si quiere subir las pensiones porque el coste de la vida está subiendo y el PP vota en contra, alguien tendrá que votar… Pido responsabilidad al resto de fuerzas políticas, ¿estamos de acuerdo con las políticas? ¿creemos que la gente no puede sufrir más? ¿por qué no votamos en el Congreso cosas que deberían ser del sentido común?

Se está en el tacticismo y esa es la política que no comparto. Después tengo mis diferencias. Todo el mundo sabe lo que opino de fuerzas políticas como Bildu... Pero pienso en la gente que está sufriendo y noto que hay mucha falta de generosidad por parte de la oposición, no con Pedro Sánchez y con el PSOE, que es lo de menos, sino con la gente.

Es decir, ve lógico el acuerdo.

Veo lógico que se ayude a la gente. A mí ni me gustan determinadas fuerzas políticas, ni tampoco que haya esa tacañería, ese egoísmo y esa granujería permanente. Oye, vamos a ser generosos con España, hombre, que nos necesita. Vamos a tener un poquito de cariño con nuestro país y devolverle algo, algún acuerdo, sin pensar si me va a dar diez votos más o menos en las elecciones. Es lo que echo en falta a la oposición.

¿Le preocupa lo que dicen las encuestas? O la situación a la izquierda del PSOE.

Parece que a Iglesias no le gusta mucho Yolanda Díaz. Las encuestas son la foto de un día. Miro más las tendencias que el dato final. Cuando los políticos esprintan tanto como yo estoy viendo esprintar a Feijóo, al final llegan exhaustos. Entonces tú ni puedes saber de todo, porque no hay nadie que sepa de todo, ni opinar a esta velocidad de tantos temas. Porque acabas… Bueno, como acabó Casado.

Pero parece que el PP se ha recompuesto rápidamente en torno a Feijóo.

A Ayuso, ¿no? (risas). Después de Casado, el PP ha cerrado filas en torno a Ayuso y sí, es la realidad. Lo ves desde fuera y además ella va marcando. Mientras esté tranquila, pues habrá menos lío. Y en el momento que desee otras cosas, es evidente que le va a doler la cabeza a Feijóo, está claro.

"Hablo con Pedro Sánchez muy a menudo, aunque eso del enfrentamiento forme parte de los mitos de la política española"

Quiero preguntarle por cómo es su relación con Juanma Moreno.

Buena.

¿Le llama para pedirle consejos?

No porque sabe que lo que le voy a decir no le va a gustar, evidentemente. Pero tenemos una relación fluida y además educada, buena, buena. Pensamos distinto. Lógicamente él es de derechas y yo de izquierdas.

¿Con Juan Espadas?

Buena, es mi compañero. Además, Juan ha sido colaborador estrecho mío 15 años y yo le tengo un cariño enorme , enorme vamos.

¿Y con Pedro Sánchez?

Pues muy buena también. Hablo con él muy a menudo, aunque eso forme parte de los mitos de la política española, del enfrentamiento y tal. Y nos hemos enfrentado, claro, hemos tenido un enfrentamiento sonoro, pero muy bueno. Hace un par de semanas fue la última vez que hablamos y hablamos mucho.

Un momento de la entrevista de Susana Díaz con EL ESPAÑOL. Lolo Vasco

¿Que le parecieron los cambios en Ferraz?

No opino de eso, no me corresponde, pero creo que son gente muy solvente. A Pilar Alegría le tengo un cariño enorme, fue mi portavoz en las primarias, la quiero muchísimo y es muy trabajadora. De María Jesús Montero qué voy a decirte que no sea bueno si es que la he tenido de colaboradora estrecha y es otra curranta nata y además incansable al desaliento. Y Patxi [López] es un valor seguro, siempre, siempre, es heredero del socialismo vasco y eso es una garantía. Estoy contenta con ellos.

¿Han sido un acierto?

El tiempo lo dirá, el tiempo.

Se ha rodeado de personas que le dieron la espalda, incluso ha recuperado a Antonio Hernando.

Volvemos a lo mismo de antes. Las primarias valen si después hay generosidad de las dos partes, del que gana y del que pierde.

¿En este caso Sánchez ha sido generoso?

Hombre, creo que está muy bien, es bueno. Y sí, sería generoso contar con gente que no te apoyaron. Claro que sí. Siempre. Y más, más. Incluso hay que ser generoso con el que piensa diferente, con el que te dice lo que tú no quieres escuchar. ¿Es más incómodo? Sí, porque es más correoso. Pero todo eso al final hace grande un partido. El PSOE es más grande cuanto mayor es la pluralidad de opiniones, porque esa es nuestra historia, nuestra trayectoria y todo el mundo tiene espacio para opinar y al final, todos a una.

¿Dónde se ve usted en el futuro?

Haciendo lo que me gusta, disfrutando donde mis compañeras y compañeros decidan y con mis amigos de siempre en mi barrio. Es que yo soy una mujer muy sencilla. La ambición la tengo cubierta, no me levanto por la mañana pensando qué voy a ser yo, sino cómo voy a ayudar. Y ahora, como soy tan feliz y puedo hacer mil cosas que antes eran impensables que las hiciera, pues estoy encantada.

Tu día a día marca tu reto. Si lo haces con pasión, el cargo es lo de menos. Si no, la única pasión que te mueve es el poder. Pero si estás en política convencido, con pasión, disfrutando, estés donde estés se puede ser feliz.

Entrevista íntegra a Susana Díaz Sara Fernández

Sigue los temas que te interesan