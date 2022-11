Zapatero defiende a las mujeres y manda a Vox a "lamer el plato" en vez de usar la lengua "para herir"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha querido lanzar un mensaje poético pero contundente a "esa extrema derecha reaccionaria" en su ataque contra las mujeres: "Cuando les oigamos, regalémosle un poema, uno de Gloria Fuertes, por ejemplo".

"Lamer la piel de la persona que se ama / lamer un plato / pegar un sello: / usemos la lengua para todo menos para herir", ha recitado en referencia a Vox durante su intervención en el acto de clausura de la Internacional Socialista donde se va a elegir a Pedro Sánchez presidente.

Su receta para los insultos que se han escuchado en el Congreso desde la bancada de Vox es "cultura y feminismo".

"Cuando vemos en el Parlamento las cosas que escuchamos; cuanto más insultos más cultura, cuanto más machismo, más feminismo". Y ha querido dejar claro que ante el insulto, lo mejor es la poesía y la paciencia.

De esta forma, Zapatero se ha referido a la "violencia política" que viene denunciando la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre las últimas intervenciones de Vox en el Congreso de los Diputados.

Sin nombrarla directamente, el expresidente del Gobierno ha defendido el feminismo del Ejecutivo de Sánchez, asegurando que protagoniza "la etapa más social de la democracia española".

Zapatero ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres como la tarea que "más aporta a la paz y al mundo" y ha criticado la mentalidad del centro derecha en este aspecto.

"Los hombres no podemos olvidar que cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos de las mujeres, no estamos hablando de algo se les da, que se les concede, como a veces parece en los debates y que es donde más se puede acercar el centro derecha. No, la igualdad de las mujeres con los hombres no se le otorga, le pertenece", ha defendido.

Memoria democrática

Rodeado de los líderes socialistas del mundo más importantes, Zapatero ha querido agradecer a los países europeos y latinoamericanos que acogieron a los exiliados españoles después de la Guerra Civil y ha honrado la valentía del Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática.

"Con la Ley de Memoria Democratica habéis honrado a tantos que dieron lo mejor por la libertad y la democracia, en el exilio desterrados y aquí. Estoy muy orgulloso de tu gobierno por hacerlo. Un Gobierno socialista tenía que hacerlo", ha querido dejar claro.

El expresidente ha insistido en que es un honor para el Partido Socialista Obrero Español, con sus 143 años de historia, tener por primera vez a uno de los suyos, Pedro Sánchez, presidiendo la Internacional Socialista. "Todos tenemos que apoyarlo", ha advertido en un mensaje más interno que internacional.

Sigue los temas que te interesan