Feijóo 'desmonta' la Ley Trans y Sánchez le pide que cuide su "espalda" por las traiciones en el PP

El Partido Popular ha decidido abrir frente contra el Gobierno por la Ley Trans. En la sesión de control de este martes en el Senado, Alberto Núñez Feijóo ha trasladado a Pedro Sánchez, a modo de crítica, una serie de interrogantes que el presidente ha rechazado responder.

El líder de la oposición ha cargado contra el jefe del Ejecutivo por cerrar filas con la norma impulsada por Podemos para "mantenerse unos meses" más en la Moncloa. A lo que Sánchez ha respondido: "Nos ha quedado claro que quieren estabilidad y gobiernos bien avenidos, donde prime la concordia y la confianza".

En ese punto, ha recordado con sorna la crisis que sufrió el PP hace un año y que acabó con la marcha de Pablo Casado: "Mirándole, entiendo que cuando se sienta en su escaño lo que pida es cierto calor (...). Le recomiendo una cosa, cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda".

🔴 DIRECTO | Sánchez le recuerda a Feijóo las palabras de Maroto a Pablo Casado antes de que lo traicionase: "Le recomiendo una cosa; cuando se levante mire a ver si siente algo en la espalda" pic.twitter.com/cAICS3IKEu — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 21, 2023

Durante su pregunta inicial, Feijóo ha considerado que "España está cansada" del Gobierno y de su presidente, porque "lleva cuatro años y medio generando problemas". Según su razonamiento, los ministros del Gobierno "no respetan ni las formas" por las constantes acusaciones cruzadas en cuestiones tan diversas como la ley del sí es sí o la cesta de la compra.

En medio de esta división, Feijóo ha afirmado que Sánchez calla porque "con suerte preside medio gobierno, el otro medio le gobierna". Sin embargo, entre todos los asuntos donde confrontan los socios de coalición, el líder del PP ha optado por poner todo el foco en la recién aprobada Ley Trans, que Sánchez ha bendecido pese a las críticas dentro del PSOE.

"¿Se ha leído la Ley Trans? ¿La conoce? ¿La comparte? ¿Conoce las consecuencias de esta ley? ¿Se fía de que no haya tropezado dos veces en la misma piedra?", ha preguntado Feijóo.

Después, ha recordado que desde hace cuatro meses se producen excarcelaciones a delincuentes sexuales por la ley del sí es sí y que el Gobierno se niega a aceptar el apoyo del PP para reformarla por una única cuestión: Sánchez prefiere "proteger a la coalición antes que a las mujeres españolas". "Ya es hora de que alguien se preocupe de proteger a los españoles", ha espetado Feijóo a Sánchez.

En un segundo turno, el líder del PP ha proseguido con su ofensiva. "He hecho tres preguntas sobre la Ley Trans, es revelador que no me haya querido responder a ninguna", ha afeado a Sánchez.

Acto seguido, ha planteado una nueva batería de preguntas: "¿Está realmente de acuerdo con que vayamos al registro civil y decidamos cambiarnos de sexo por una declaración de voluntad?", "¿cómo va a afectar en los espacios de intimidad?", "¿a los procesos de violencia machista?", "¿y cómo va a afectar al deporte femenino?"

"Cridibilidad feminista"

También ha recordado que "los países que han hecho una legislación de este tipo, la están modificando", y que la primera ministra de Escocia ha estado relacionada con este asunto. En ese sentido, ha asegurado que "este error es aún peor que la ley del sólo sí es sí", porque "afecta a menores, a adolescentes". Para finalizar, ha pedido a Sánchez que "deje de molestar a la gente de bien".

Por su parte, el presidente del Gobierno ha lamentado que "reconocer derechos a minorías, al colectivo trans" sea "molestar a la gente de bien". En materia de feminismo, Sánchez ha tirado de hemeroteca para echar en cara al PP que recurrió ante el TC la ley del aborto de Zapatero en 2010, por ello ha pedido a Feijóo "un poco de credibilidad feminista".

Con relación a otros asuntos, el presidente también ha respondido al líder del PP su afirmación de que el Salario Mínimo lo suben los empresarios. "Para su información, por supuesto que el Gobierno tiene potestad de fijar el SMI, con este Gobierno lo hemos subido 344 euros al mes. Cuando ustedes estaban sólo se subió 94 euros en 7 años", ha enfatizado.

