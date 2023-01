María Jesús Montero carga contra el PP y los 'indepes' "nostálgicos de 2017": "El PSOE cose las heridas"

La ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha arremetido contra el Partido Popular y contra los independentistas "nostálgicos de 2017", año en el que se celebró el referéndum ilegal de autodeterminación. Así se ha pronunciado este domingo, en un acto del Partido Socialista en Córdoba.

La dirigente ha comparado la manifestación independentista del pasado jueves en Barcelona, de la que fue expulsado entre abucheos Oriol Junqueras, con la celebrada este sábado en Madrid, convocada por entidades constitucionalistas en contra del actual Gobierno.

"Algunos prefiere seguir instalados en la pelea y la confrontación", ha lamentado la ministra. Acto seguido, ha mencionado, para equipararlas, ambas protestas.

[El PSOE carga contra el PP por la protesta de Cibeles, pese a que no asistieron grandes figuras del partido]

"Esta semana, (...) se han manifestado nostálgicos del 2017, (...) aquellos que no quieren convivir en el proyecto colectivo que se llama España. Y ayer, los otros, a los que les interesa lo mismo, la confrontación y el enfrentamiento. La del sábado no fue una marcha en pro de los derechos, sino de las derechas. Se juntaron Vox y el PP. Se reclamaba un poder que creen que les pertenece por cuna. Y volver a la España negra", ha criticado la ministra.

"Unos buscan la ruptura y los otros, la uniformidad y no respetan las sinugularidades que construyen los pueblos de España", ha añadido. "El Partido Socialista ha trabajado por coser, por suturar las heridas (...), por una España integral que permita la convivencia. Se acabaron las fórmulas y maneras de estar contra la Constitución o de estar quebrantando el orden", ha subrayado.

Ayer no hubo una manifestación en pro de los derechos sino en pro de la derecha.



Reclaman un poder que creen que les pertenece por cuna; siempre que el PSOE gobierna creen que somos un gobierno ilegítimo, despreciando el voto de los ciudadanos.



🌹 @mjmonteroc pic.twitter.com/xHHjHYEkAh — PSOE (@PSOE) January 22, 2023

A pesar de las continuadas críticas del PSOE al PP, ninguna de las grandes figuras de la formación conservadora acudió a la marcha. Y los dirigentes que sí asistieron, lo hicieron a título personal. El Partido Popular, antes de la protesta, reiteró que era una manifestación "de la sociedad civil" y no de formaciones políticas.

Asimismo, la ministra de Hacienda ha ensalzado las políticas del Gobierno durante la última legislatura, a la que ha calificado de "dura" por haber tenido que "transitarla" en medio de un "ruido permanente" del que ha culpado a la derecha y, especialmente, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Hacen ruido para que no se escuche la música del progreso", ha indicado Montero, tras reiterar que el PSOE es el "partido de la mayoría" y que el Gobierno es "el de la gente".

También ha criticado la propuesta del PP de que, tras las elecciones, gobiernen las listas más votadas. "Sacar adelante un proyecto de país es más que ocupar el poder. Cuando [Feijóo] habla de un voto más, lo que quiere es ocupar el poder".

María Jesús Montero también ha lamentado "tener que explicar el abecedario" tras "cuarenta años de democracia". "Se trata de tener la confianza de los ciudadanos, poner al ciudadano en el centro de la política para que todos nos pongamos de acuerdo y propongamos un bienestar"

"No consiste en decir: 'Cuando estoy en la oposición, cambio las reglas del juego porque no me gustan'. Y el PP nunca respeta las reglas del juego", ha ejemplificado.

Respuesta de Feijóo

Las palabras de Montero sobre las dos manifestaciones —la independentista del jueves y la de Cibeles del sábado— son similares a las pronunciadas por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también equiparó ambas protestas, presentándolas como extremistas, y vinculando a "la gran mayoría" y a su partido al lado de la "prosperidad".

En respuesta, este domingo, desde un acto en Madrid, el líder del PP ha reprochado a Sánchez esta comparación y ha dicho de él que está "desconectado de la realidad".

