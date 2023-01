Feijóo invita a Sánchez a "abandonar la política" y se compromete a "deshacer sus desmanes"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Pedro Sánchez a "abandonar la política" y se ha comprometido a "deshacer los desmanes del sanchismo". Así se ha pronunciado el dirigente gallego en un acto en Madrid, en el que ha apostado por "Ayuso, Almeida y absoluta" como "la triple 'A'" que el Partido Popular pretende "conseguir en todas las comunidades autónomas" tras los comicios del próximo mayo.

"Cuando, por la mañana, te das cuenta de que no entiendes qué está pasando en tu país, es el momento de abandonar la política. Sánchez no puede salir a la calle porque la calle ha abandonado a Sánchez", ha insistido Feijóo.

"Cuando un político sólo puede salir por la calle rodeado de un casting de militantes con el que jugar a la petanca, se tiene que dar cuenta de que ya no conecta con la calle", ha reiterado, antes de abogar por que el PP "coja el relevo" que, a su juicio, los ciudadanos españoles demandan.

[María Jesús Montero carga contra el PP y los 'indepes' "nostálgicos de 2017": "El PSOE cose las heridas"]

"Vamos a deshacer los desmanes del Gobierno sanchista y revertiremos lo necesario. Lo que funcionaba, volveremos a hacerlo funcionar", ha prometido el líder del Partido Popular este domingo, en un acto en el que ha presentado a los candidatos a las elecciones municipales. Núñez Feijóo ha estado arropado por, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o su homólogo andaluz, Juanma Moreno.

El presidente nacional del partido ha llamado a todos los candidatos "a ganar" las elecciones "no para vencer, sino para convencer". "Nosotros gobernamos con la gente; aquí estamos para ganar y el que no crea que puede ganar, se equivoca de partido; ha de irse a otros, que gobiernan con todos y con cualquiera", ha advertido.

❌ Este Gobierno ha abaratado las penas por corrupción.



❌ Ha perpetrado el mayor retroceso para las mujeres con la Ley ‘solo sí es sí’.



❌ No lo corrige y frivoliza con casi 250 agresores sexuales beneficiados.



Los españoles tenemos memoria. pic.twitter.com/cdm6eocBf8 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 22, 2023

Asimismo, ha arremetido contra la gestión del Gobierno central. "El sanchismo presume de economía y a mí me recuerda a los brotes verdes", ha subrayado, recordando las palabras de Zapatero previas a la crisis de 2008.

"Hoy, un joven de 2017 tiene 400 euros para comprar videojuegos y una familia vulnerable, 200 euros por parte del Gobierno de España", ha criticado, en alusión al bono cultural para jóvenes introducido por el Ministerio de Cultura.

Durante su intervención, de unos 45 minutos, Feijóo ha recordado las contradicciones entre el Pedro Sánchez previo a ser presidente del Gobierno y el Pedro Sánchez inquilino del Palacio de la Moncloa.

"Sigue durmiendo con Podemos y sin Podemos no podría dormir", ha destacado, tras criticar los pactos del PSOE con grupos independentistas. "Nadie podrá borrar que aquel que venía a luchar contra la corrupción ha bajado las penas por los delitos de malversación", ha insistido.

Si un político solo sale a la calle con un casting de militantes, es que ya no conecta con su país.#EquipoPP



🗣️ @NunezFeijoo pic.twitter.com/lCmSDXSHvm — Partido Popular (@ppopular) January 22, 2023

"Y el Gobierno que se definía como feminista ha rebajado las condenas a más de 200 agresores sexuales, se ríen y frivolizan. Y hasta Manuela Carmena lo ha dicho. Dirán que es de ultraderecha", ha bromeado. Alberto Núñez Feijóo también ha criticado duramente que el Gobierno pactase su Ley de Memoria Democrática con EH Bildu.

"Ganaremos a la propaganda con hechos y argumentos", ha aseverado. "Si quieren hacer una pinza contra nosotros es porque saben que estamos a punto de convencer a la mayoría de españoles", ha añadido.

"Yo no haré nada contrario a aquéllo a lo que me comprometa como candidato", ha insistido un Feijóo que se ve próximamente en la Moncloa. Al cierre de su intervención ha sonado la canción People have the power, de Patti Smith.

Sigue los temas que te interesan