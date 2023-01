Almeida presenta su candidatura: "Sánchez nos detesta porque somos la España constitucional"

Almeida presenta su candidatura: "Sánchez no nos quiere; somos el mejor símbolo de la España constitucional" EFE

El Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este domingo en Madrid a todos sus candidatos a gobernar las capitales de provincia españolas. Entre ellos estaba, cómo no, alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

"Gracias por la confianza, presidente. Gracias Isa, por ser mi compañera de viaje y seguir así", ha dicho Almeida, arropado por sus compañeros de partido. "¡Cómo nos detesta Sánchez! No nos quiere porque somos el mejor símbolo de la España constitucional".

"Si todo esto depende de nosotros, no lo perdamos. Como decía un tal Alfredo Di Stéfano, lo pero de perder no es perder, si no la carita que a uno se le queda. Imaginad la cara de Pedro Sánchez la noche del 28 de mayo [noche electorales]. Que se les hiele la sangre a todos ellos".

Después Almeida se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. "Isa, mi partner. Hace cuatro años nos despreciaban. Cuatro años después nos temen", ha asegurado Almeida. "No hay mejor tic que el equipo A, el Ayuso y Almeida".

"Saqué el peor resultado de la historia del PP en Madrid. Es así. Pero nunca 15 concejales hicieron tanto en tan poco tiempo", ha admitido el alcalde. "El 28 de mayo, cuando tengan que elegir entre sanchismo y Madrid, los madrileños eligirán Madrid".

Todas las capitales

Tras la presentación, la semana pasada, de sus cabezas de lista en los comicios autonómicos, los populares reúnen en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid a los principales alcaldables por esta formación.

También estaban presentes las cabezas más visibles del partido como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; o la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.

El gran ausente ha sido Alfonso Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Es el gran verso suelto y ningún candidato le ha nombrado, ni siquiera los alcaldes castellanoleoneses, que son muchos.

A partir de las 11 de la mañana han intervenido brevemente todos ellos, aunque el PP le ha reservado un rol especial al regidor de Madrid que aspira a continuar al frente de la capital otros cuatro años.

En el plantel de candidatos a los que el PP pone de largo este domingo destacan asimismo las nuevas incorporaciones a las filas del Partido Popular, como Ignacio Gragera para Badajoz, antes en Ciudadanos, o Carlos García Adanero que buscará hacerse con el bastón de mando en Pamplona tras romper con UPN.

Los hay también conocidos por todos, como Paco de la Torre, al mando municipal de Málaga desde hace 22 años, y perfiles que se estrenan, como Daniel Sirera en Barcelona. Todos se enfrentan al reto de sumar nuevas ciudades al poder que ostenta ya, una meta en la que también será determinante el peso que logre Vox.

