Feijóo defiende el recurso en el TC: "Si alguien cree que nos vamos a dejar coaccionar, se equivoca"

Alberto Núñez-Feijóo ha defendido este lunes ante la plana mayor del Partido Popular la ofensiva planteada en el Tribunal Constitucional para frenar la reforma de las leyes del Poder Judicial y del propio TC. "Si alguien cree que nos vamos a dejar coaccionar, se equivoca", ha avisado tras las duras críticas recibidas en los últimos días.

Concretamente, el jefe de la oposición ha recordado las acusaciones vertidas contra su formación política por parte del portavoz socialista Felipe Sicilia, que comparó el pasado jueves en el Congreso la actuación judicial de los populares con el golpe militar del 23-F. "Si alguien cree que compararnos con Tejero nos va a amedrentar, se equivoca", ha insistido Feijóo.

Con el pleno del órgano de garantías reunido para estudiar el recurso de amparo que persigue fagocitar la tramitación de la reforma judicial auspiciada por el Gobierno, el dirigente conservador se ha reafirmado en su estrategia: "Defenderé los pilares de la democracia en el TC. Volveremos a denunciar lo que está pasando en Europa y llegaremos hasta donde haga falta para cumplir y hacer cumplir la Constitución".

En la madrileña sede de la calle Génova ha tenido lugar este lunes la última Junta Directiva Nacional del año del PP, en la que se han congregado buena parte de los dirigentes populares, salvo a los barones Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Fernando López Miras, que tenían "problemas de agenda".

En ese contexto, Feijóo ha intentado relatar los principales escándalos gubernamentales de las últimas semanas. Un ejercicio hiperbólico que ha terminado por definir -entre aplausos de los suyos- como "una pesadilla política que va a terminar cuando se celebren las próximas elecciones generales".

Cuando se celebren las próximas elecciones, el presidente del Gobierno volverá a ser el mayor defensor de los intereses de la Nación. Tenéis mi palabra.



Tras mentar las cesiones al independentismo con la sedición y la malversación, o la rebaja a agresores sexuales por la ley del sólo sí es sí, el líder popular ha puesto el énfasis en el cambio de dos leyes trascendentales de la democracia para alterar el sistema de elección de magistrados en el TC.

Sobre todo, por los medios empleados por Moncloa, que denotan poco interés por parte de Sánchez en "cuidar la democracia española". Aunque Feijóo ha evitado "hablar de golpes", ya que "la democracia es muy seria", ha apostillado.

A su juicio, el presidente del Gobierno ha demostrado no tener escrúpulos para "ir en contra de la palabra dada", ya que hace "todo lo contrario de lo que prometió que haría y todo lo contrario de lo que debe hacer un buen gobernante. Se salta los informes preceptivos, plantea enmiendas inconstitucionales, trata de aprobarlo todo clandestinamente y pretende estigmatizar a cualquiera que le cuestione".

Sobre Sánchez, Feijóo ha criticado que "intenta coaccionar a la alternativa". También que "fía todo a una especie de España desmemoriada" en la que "todo pasa, todo se olvida". Pero, ha advertido: "España es un gran país, una sociedad madura, la sociedad y las instituciones son mucho mejores que el Gobierno que les ha tocado padecer". Y la oposición, ha añadido, lo tiene claro: "No vamos a quedarnos parados".

Ya en modo electoral, el líder del PP ha emplazado a sus candidatos a las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo a "poner a disposición de los españoles un proyecto sin etiquetas, que recupere la democracia de verdad, la política de verdad". Según ha expresado, las próximas citas con las urnas ya no van de "derecha o izquierda". Sino de "este Gobierno o España".

En cuanto a su estrategia, el presidente popular ha abogado por ofrecer menos "división, ruido y caos". Y más "gestión, respeto y unión". Porque "Sánchez es adversario, no enemigo", al que no ha ocultado que quiere ganar. Pero no siendo como él. "Para ganarle no hay que rebajarse a su altura, hay que subir el nivel para estar a la altura de los españoles. Esto es lo que pretendo", ha indicado.

