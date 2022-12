Albares y Cleverly constatan "avances" en el acuerdo de Gibraltar: "La solución está más cerca"

José Manuel Albares se ha reunido este miércoles con su homólogo británico, James Cleverly, en Madrid. La reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de España y Reino Unido no estaba en la agenda oficial, de modo que cuando fue comunicada, a mediodía de este miércoles, se anticiparon rumores sobre un inminente acuerdo sobre Gibraltar.

Finalmente, no se ha anunciado el éxito de las negociaciones, pero sí "avances claros" para la Zona de Prosperidad Compartida entre la colonia y el Campo de Gibraltar. De hecho, el español cerró la comparecencia ante la prensa, convocada de urgencia, constatando que "no estaríamos aquí ante ustedes si no pudiéramos decirles que "la solución está ya más cerca que antes de la reunión".

No en vano, Albares lleva un mes insistiendo en que, por él, "se podría firmar mañana". Por su parte, Cleverly insistió en varias ocasiones en que "si la última propuesta fuese aceptable, ya la habríamos aceptado", dejando claro que es Londres quien pone las pegas al acuerdo final. "Las cosas buenas llevan su tiempo, y ambas partes queremos una solución que sea provechosa para todos".

Ésta era la primera cita bilateral entre los dos ministros de Asuntos Exteriores desde la formación del nuevo Gobierno de Reino Unido, liderado por Rishi Sunak. Fuentes de Exteriores confirman a este periódico que España está preparada para "firmar ya" un acuerdo sobre el principal asunto bilateral, la solución para Gibraltar tras el Brexit.

Ni la reunión estaba agendada ni estaba prevista la rueda de prensa hasta dos horas antes de su celebración. Y todo ello alimentaba la posibilidad de una escenificación conjunta de algo más cercano a la resolución del conflicto abierto tras el Brexit. Gibraltar se mantiene, desde hace dos años, en una situación de limbo: no forma parte de la Unión Europea, pero no se aplican los controles fronterizos que corresponden a un país tercero.

Los escollos

La solución final será comunicada como un acuerdo entre Bruselas y Londres. En las negociaciones de divorcio de Reino Unido con la Unión Europea, España impuso que la solución a la verja de Gibraltar -que Albares, de hecho, ha propuesto retirar de inmediato- dependerían de que Madrid tuviese la última palabra. Pero oficialmente, el acuerdo será con la UE.

De la reunión entre Albares y Cleverly, finalmente, no ha salido un anuncio, sino un deseo. El de "perfilar los últimos detalles", como ha dicho Cleverly.

Esos "flecos", o "escollos" se localizan, esencialmente, en el aspecto fiscal y de pensiones compartidas, y en la presencia o no de las fuerzas de seguridad españolas -junto a Frontex, la agencia de la UE- en los controles fronterizos del puerto y el aeropuerto de Gibraltar.

Madrid aspira a que ambas instalaciones sean de uso compartido y a que Londres entienda que debe ser España la que certifique los movimientos en una "extensión de la zona Schengen". El Brexit prevé, en todo caso, al menos cuatro años de presencia española y de Frontex en esos pasos aduaneros. "Y eso se va a respetar", aseveró Albares.

"Es mi primera visita a Madrid como ministro, pero he venido muchas veces como turista a su magnífico país", bromeaba Cleverly con Albares, para remarcar las "provechosas y excelentes relaciones bilaterales entre los dos países".

Su llegada al cargo, de la mano del nuevo primer ministro al 10 de Downing Street -tras la breve estancia de Liz Truss- se produjo en el momento culminante de las negociaciones de Madrid y Londres para alcanzar el acuerdo sobre la "zona de prosperidad compartida" entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar.

Así se ha bautizado al proyecto ofrecido por España a Londres para las relaciones socioeconómicas con la colonia británica, cuyas negociaciones se prolongan ya por más de un año.

"No podemos estar eternamente negociando", advirtió Albares sin querer confirmar su deseo de cerrar el acuerdo antes del 31 de diciembre: "Nunca he hablado de una fecha definitiva, y les aseguro que no seguiría negociando si advirtiera mala fe en Reino Unido o la falta de avances en cada una de las citas que mantenemos".

De hecho, hace apenas un mes, Albares se reunió en Bruselas con Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea responsable del equipo negociador con Reino Unido, para informarle de la disposición española para el acuerdo. El jefe de la diplomacia española solicitó al comisario "intensificar" esas negociaciones entre la UE y Reino Unido, aprovechando que las bilaterales entre Madrid y Londres "avanzan a buen ritmo".

Pero, a pesar de los rumores sobre un posible acuerdo entre los dos países, la cita no ha producido ningún anuncio de calado a ese respecto. Ambos ministros han dejado en manos de Bruselas el cierre de este expediente, si bien fuentes de Exteriores insisten en que "por parte del ministro, el trabajo puede considerarse hecho".

Sigue los temas que te interesan