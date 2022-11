Marlaska comparecerá el 30-N por la tragedia de Melilla: PP y PSOE le salvan de una comisión

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá el 30 de noviembre en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la tragedia de la valla de Melilla y logra eludir la creación de una comisión de investigación gracias a los votos de PSOE, PP y Vox que han tumbado la petición de Unidas Podemos y los socios de Gobierno.

Antes de la comparecencia de Marlaska, los portavoces de los grupos parlamentarios podrán visionar las imágenes grabadas por las Fuerzas de Seguridad de lo ocurrido el pasado 24 de junio en las inmediaciones de la valla de Melilla. Este visionado será a puerta cerrada y en la sede del Ministerio del Interior y no en el Congreso. A esto se han opuesto, entre otros, el PNV que solicita que el visionado sea público. Desde el PP exigen que ese visionado sea en el Congreso de los Diputados.

Este viernes, en la Junta de Portavoces, PSOE, PP y Vox han tumbado la creación de comisión para investigar la muerte de 23 migrantes de la valla de Melilla que solicitaban Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, entre otros.

Si bien Marlaska ha logrado esquivar gracias al apoyo de los populares la comisión de investigación, sí comparecerá ante el Pleno del Congreso el miércoles de 30 de noviembre. Esta comparecencia ya la habían pedido hace PP y Ciudadanos.

En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido a Fernando Grande-Marlaska que "reconozca que ha mentido" y "dé toda la información y diga la verdad". "Y después, que dimita", ha añadido.

"El día 30 pediremos las explicaciones que Marlaska ha negado y ha ocultado", ha proseguido este viernes Gamarra, que se ha mostrado en contra de que las imágenes de la valla de Melilla sean visionadas en la sede de Interior y no en el Congreso.

El PP deja la puerta abierta a votar a favor de crear una comisión para investigar la tragedia de Melilla si el próximo día 30 Marlaska no da las explicaciones necesarias. "No consideramos que ahora sea el momento de pedirla porque primero debe hablar el minostro y ya, a partir de ahí, veremos los siguientes pasos. No se puede mirar hacia otro lado y no saber qué pasó", ha afirmado.

Desde la tragedia de la valla de Melilla, Marlaska siempre ha defendido que las muertes de los 23 migrantes se produjeron en el lado marroquí de la valla. Hace sólo apenas unos días reiteró que "ningún hecho trágico" ocurrió en territorio nacional y que los grupos podrán ver "todas las pruebas gráficas o documentales" sin editar, que son las mismas que ya se han remitido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.

También defendió, inmediantamente después de las imágenes publicadas por la BBC del salto a la valla, que la Guardia Civil acturon en todo momento desde la "legalidad, proporcionalidad y necesidad".

