Podemos: "Varios migrantes murieron en zona española, ¿quién sacó los cuerpos de la Aduana?"

El diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha confirmado que "varios" migrantes murieron en territorio español el pasado 24 de junio en el paso fronterizo de Barrio Chino entre España y Marruecos en Melilla, durante el intento de salto a la valla en el que hubo 23 migrantes muertos.

Santiago ha denunciado que "toda la zona" donde ocurrieron los hechos "es una zona de soberanía española". "En zona española se produjo la avalancha y es donde se produjeron los fallecimientos y los heridos más graves", ha asegurado.

Tras viajar este lunes a Melilla al paso fronterizo donde sucedieron los hechos junto a varios miembros de la Comisión de Interior del Congreso, Enrique Santiago ha desvelado que varios migrantes murieron "en el edificio de la Aduana española, bajo competencia de España". Y se ha preguntado "¿quién sacó a los muertos de territorio español?".

Oficina de Asilo en Melilla

En una entrevista en RNE, el también secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del PC exige al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska que explique "cómo después de la avalancha el edificio de la aduana española quedó vacío de personas fallecidas y heridas" y quién llevó a estas personas a "tierra de nadie", como dijo el ministro. "El concepto de tierra de nadie no existe en derecho. Toda tierra es de algún país" ha explicado Enrique Santiago, que afirma que ese territorio de la zona fronteriza entre las vallas es de España.

También ha desvelado que existe un protocolo en la zona de la valla de Melilla de colaboración con la Cruz Roja para este tipo de situaciones situado a apenas "100 metros" y que "nadie da una explicación de por qué no se intervino en esas dos o tres horas" para atender a los heridos.

Santiago también ha denunciado que a la Oficina de Asilo en Melilla "no acceden personas de origen subsahariano, gente con piel negra", dejando entrever que el Gobierno no permite a estas personas acogerse a protección. "Si estas personas pudieran acceder o solicitar asilo y protección aquí o en el Consulado de España en Nador no saltarían la valla ni moriría nadie. Es que esto no es justificable", ha lamentado.

Tras su visita a Melilla junto al resto de parlamentarios tras el reportaje de la BBC que cuestiona la versión del Ministerio del Interior, Enrique Santiago ha aseverado que "no ha habido mucha transparencia" y desconoce por qué no hay testimonio gráfico de los momentos más tensos.

Santiago ha defendido la apertura de una comisión de investigación para adoptar medidas que eviten que se vuelva a repetir una tragedia de estas características, con decenas de personas muertas. Por ello, pide a PP y PSOE que no obstaculicen su creación porque es necesario que "una investigación determine lo ocurrido".

"Lo que no se puede poner es puerta al campo. Si la solución son las vallas, esto nunca se arreglará. No se acabará con la presión migratoria de un continente al que le niegan derechos fundamentales", ha continuado Enrique Santiago.

65 balas de goma

Este lunes la delegación de diputados (integrada por representantes del PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC, PNV y EH Bildu) viajó hasta Melilla y pudo constatar que las cámaras interiores que la Policía Nacional tiene en ese lugar no funcionaban el día de los hechos, dado que el paso se encuentra cerrado desde el 13 de marzo de 2020 debido a la pandemia.

El diputado del EH Bildu, Jon Iñarritu, informó este lunes en declaraciones a los periodistas de que sí hay imágenes captadas por la Guardia Civil desde el helicóptero, el dron y cámaras instaladas a lo largo del perímetro fronterizo que permiten ver "con claridad lo que pudo ocurrir".

En concreto, en esas grabaciones aparece la puerta rota de la frontera y "una avalancha de personas por el suelo que se puede presuponer que están heridas o fallecidas", según el diputado de EH Bildu. Los miembros de la Comisión podrán ver el resto del material audiovisual en el Congreso, aunque todavía no hay fecha concreta.

La Guardia Civil confirmó a los diputados la utilización de material antidisturbios desde el lado español de la frontera para tratar de evitar el intento de entrada irregular del 24 de junio. Se dispararon 270 salvas y 65 balas de goma y también fueron empleados 28 botes de humo, 86 botes de gases lacrimógenos y 45 aerosoles.

