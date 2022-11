Patxi López aboga por que el impuesto a las grandes fortunas sea permanente: "Mi opinión particular"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido este martes a título personal que el impuesto a las grandes fortunas sea permanente y no temporal. "En otros países existe de serie, muy por encima de la presión que existe en nuestro país. Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho temporal, y si me pregunta mi opinión particular me gustaría que no lo fuera", ha dicho en 'Más de uno', en Onda Cero.

"Ahí coincide con Podemos y no con la ministra de Hacienda", ha reaccionado Carlos Alsina, que ha mantenido una interesante y distendida discusión con López sobre este y otros asuntos. "Bueno, pues puede ser", ha respondido López. "Es que a mí la fiscalidad me parece un tema muy serio -ha continuado-. ¿A qué jugamos con esto de bajar impuestos, haciendo una pedagogía peligrosa; con esto de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos? Esto de bajar impuestos lo único que hace es recortar los servicios y el estado del bienestar y esto ocurre en Madrid".

Alsina ha recordado a su interlocutor que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero bajó impuestos. "Yo no estaba de acuerdo y lo dije públicamente", ha también recordado López. "Lo que es muy fácil es perdonar el impuesto de patrimonio en Andalucía y luego pedir 1.000 millones a escote al resto para solucionar sus problemas, o abrir servicios de urgencias sin médicos", como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sedición

En la entrevista, López ha defendido también que "el Gobierno no ha dicho que quiera rebajar el delito de sedición", sino "acercarlo a los países europeos a los que nos queremos parecer", lo que también evitaría que "nuestro sistema judicial tenga problemas cuando reclama algunas cosas", en una mención implícita al todavía infructuoso trabajo para que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont rinda cuentas ante el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal de 2017.

La hipotética rebaja del delito de sedición fue la razón por la que el PP desbarató el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para López, es un mero "apriorismo", como lo es -ha añadido- afirmar que el presidente Pedro Sánchez "se está entregando a los independentistas".

Alsina ha tratado de averiguar "cuál es la definición de delito de sedición en Europa" o si, a juicio del entrevistado, "se castiga demasiado o demasiado poco en España". "Pues ese es el debate", ha contestado López, que ha querido anteponer que el Gobierno "no va a caer en incumplir la Constitución de ninguna de las maneras".

Alsina ha explicado a López que "en Alemania no podría haber sido indultado el señor Oriol Junqueras", que "en Italia los indultos tiene que aprobarlos el parlamento" o que la sedición "es un delito muy concreto que no se comete todos los días en España y se podría pensar que su reforma está pensada para quienes ya lo cometieron y no para los que lo vayan a cometer". El portavoz socialisma ha insistido en los "apriorismos" y ha lamentado que ni en este ni en "ningún asunto" pueda sentarse a hablar con el PP: "Lo interesante es que abramos el espacio para el debate".

Díaz Ayuso

Pero López ya no confía en el principal partido de la oposición, a tenor de sus palabras: "Tiene los discursos más antisistema que existen en este país y de manera muy preocupante". Se ha referido a distintas intervenciones de Díaz Ayuso este lunes, acusando al Gobierno de "querer meter en la cárcel al PP, cargarse al Rey, instaurar la república o decir que los médicos tienen secuestrado el sistema sanitario o que quienes protestan son una especie de sicarios".

"Es preocupante -ha argumentado López- porque Ayuso manda en el PP y segundo, porque está gobernando ni más ni menos que la Comunidad de Madrid. Lo que hace son discursos en los que señala a enemigos e instala el odio contra esos enemigos; es trumpismo y bolsonarismo elevado a la máxima potencia y es preocupante que eso esté amparado por su partido".

En línea con la cuestión de la sedición, López ha deseado que el PP "sea un partido conservador homologado en Europa, razonable y que defina espacios para el entendimiento". Hoy, ha zanjado el socialista, "el PP pone precio a cumplir la ley, lo que es totalmente antidemocrático".

