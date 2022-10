Arrimadas y Villacís, los pilares de Ciudadanos: "Que el PP se desengañe. Iremos a las elecciones"

"No hay debate. Ya estamos preparando nuestras candidaturas para las autonómicas y las municipales". Son palabras de uno de los colaboradores más estrechos de Inés Arrimadas. Responde así a los últimos movimientos realizados por el Partido Popular para descabalgar a los naranjas del próximo ciclo electoral.

Esa última bala, ese coletazo, será encabezado por la propia Arrimadas y por Begoña Villacís. Ambas han llenado la hemeroteca, conscientemente, de intervenciones en las que aclaran que nunca ficharán por el PP. Y seguirán engordando ese mensaje hasta que lleguen las urnas.

En Génova, todavía consideran a Ciudadanos un adversario "peligroso" en la medida en que sus votos, sumen escaños o no, serán papeletas que no caerán del lado de Alberto Núñez Feijóo. En esa tesitura, fue Juanma Moreno el primero en mover ficha. Entregó un cargo a Juan Marín (la presidencia del Consejo Económico y Social de Andalucía) y, a las pocas horas, el exlíder de los naranjas en la región estaba en los medios deslizando las bondades de una posible lista conjunta entre ambas organizaciones.

Las palabras de Marín cayeron como un jarro de agua fría en la actual Ejecutiva de Ciudadanos. Así lo ha contrastado este periódico de varias fuentes. "Lo que ha molestado no ha sido su fichaje, sino que se haya plantado en los medios a deslizar opiniones en contra de la autonomía del proyecto", relatan algunos de los dirigentes naranjas consultados.

El movimiento del PP va más allá de Marín. Cuatro de los seis consejeros que tuvo Ciudadanos en la Junta han sido colocados por Moreno en cargos de naturaleza similar al mencionado Consejo Económico y Social. "Es una opa distinta a la que procuraron Casado y Teodoro. Ellos lo hicieron a lo macarra y Feijóo lo está haciendo sibilinamente, como si fuera un combate de esgrima", aducen en la dirección naranja.

La cuestión es: ¿cómo intentará Arrimadas sortear este nuevo proceso de absorción ahora que la organización está todavía más débil que entonces? Conviene mencionar que Ciudadanos celebrará su asamblea de refundación a mediados de enero y que ni siquiera está decidido si se mantendrá el nombre del proyecto. Esta semana, en una entrevista con La Brújula, la jerezana no aclaró si se presentará a la reelección: "Estamos en un proceso de ideas. No lo voy a enturbiar diciendo si me presento o no".

"Claro que el PP quiere que Ciudadanos desaparezca", dijo también Arrimadas para luego apostillar que tanto ella como Villacís "creen en este proyecto". Ese "idealismo" del que habló la presidenta naranja puede palparse en el entorno de la vicealcaldesa de Madrid, donde dicen manejar encuestas que les otorgan concejales suficientes como para revalidar la actual coalición con José Luis Martínez-Almeida.

La estrategia de Ciudadanos –detallan fuentes autorizadas en conversación con EL ESPAÑOL– consistirá en "responder al PP con hechos": "Estamos a punto de presentar a nuestros candidatos en Galicia. Es una declaración de intenciones. Incluso allí, donde nunca nos ha ido bien, concurriremos en solitario". Después vendrán Andalucía, Valencia, Cataluña...

"Es que nuestra estrategia no ha cambiado. Nuestra hoja de ruta es ir a por todas en los próximos procesos. No contemplamos en ningún caso listas compartidas con el PP", sintetiza otro dirigente cercano a Arrimadas.

En un tono más pragmático, esta fuente se muestra confiada en que Ciudadanos conseguirá alcanzar en solitario el ciclo electoral de mayo: "Al PP le va a salir mal la jugada porque tenemos dinero y convicción. El partido está muy saneado, podemos costear la campaña. Y los que estamos en la refundación no dudamos sobre las listas".

