Un socio del productor de porno Torbe y de María Lapiedra asesora a jueces sobre custodia de menores

Un socio del director y productor Ignacio Allende Torbe (que está a la espera de juicio, acusado de difundir pornografía infantil) y de la actriz porno María Lapiedra asesora actualmente a varios jueces de Madrid a la hora de decidir sobre la custodia de niños menores de edad.

Se trata del "doctor" Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, quien en 2019 defendió en los tribunales como perito psicólogo a un pederasta, que ha sido condenado por abusar sexualmente de dos niñas de 11 y 12 años.

Tras defender ante la Justicia a un pederasta, y tras hacer negocios con un productor procesado por pornografía infantil, durante los dos últimos años Carlos Cuadrado ha firmado varios informes psicológicos del Servicio de Coordinación Parental de la Fundación Filia, que son decisivos para que los jueces resuelvan sobre la custodia de los menores en casos de divorcios conflictivos.

La Fundación Filia presta este servicio gracias a los 158.000 euros públicos que la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid le ha otorgado desde 2018 en forma de subvenciones.

Como ha informado EL ESPAÑOL, antes de crear la Fundación Filia, su presidenta, Lucía del Prado, fue condenada tres veces por abandono familiar, por negarse a pagar la pensión de alimentación de sus hijas y por incumplir el régimen de guardia y custodia.

Con estos antecedentes, los informes que firman Lucía del Prado (que es licenciada en Publicidad) y Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos son determinantes para que varios jueces de Madrid resuelvan sobre la custodia de niños menores de edad, cuando la convivencia se hace imposible entre sus dos progenitores.

Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos se presenta en su página web y en sus apariciones en televisión como médico, psicólogo, neurólogo, abogado, criminólogo y detective privado.

La presidenta de la Fundación Filia, Lucía del Prado.

En la web del Colegio Corporativo de Peritos Judiciales PEJUBA sus logros son aún más deslumbrantes: asegura que es doctor en Neuropsiquiatría (pero EL ESPAÑOL no ha logrado localizar su tesis doctoral en ningún portal académico), catedrático en Ciencias Forenses, miembro de la Real Sociedad de Medicina de Reino Unido y director de la Academia Internacional de Medicina Forense de Reino Unido.

Pero algunas de estas titulaciones están ahora en entredicho. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una comunicación oficial fechada el pasado 21 de septiembre, en la que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid comunica que Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos "no es médico". En consecuencia, no podría ejercer como tal en España.

Un particular había denunciado al "doctor" Carlos Cuadrado por presunto intrusismo profesional ante la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos. En su respuesta, este organismo comunicó que Cuadrado "no es médico, por lo que esta Comisión de Deontología no puede valorar su actuación profesional".

Pese a ello, Cuadrado se presenta como "médico" en sus intervenciones en televisión. Algunas tan polémicas como la siguiente, en la que sostiene que en España "hay más niños asesinados por sus madres, que mujeres maltratadas por sus parejas". Por supuesto, no es cierto.

También se presenta como miembro de la Sociedad Española de Neurología, pero esta entidad ha comunicado al ESPAÑOL que Carlos Cuadrado no se encuentra entre sus asociados.

El Defensor del Pueblo recibió el pasado mes de septiembre una denuncia contra Cuadrado por su actuación en un colegio de Madrid, en el que irrumpió y retuvo durante una hora a una niña contra su voluntad, para que pudiera entrevistarse con su padre (divorciado de la madre), según la denuncia.

Para que la dirección del centro accediera a esta petición, Cuadrado se presentó como miembro del Servicio de Coordinación Parental de la Fundación Filia. Sin embargo, la fundación que preside Lucía del Prado ha comunicado a la juez que en ese momento ya no mantenía ninguna vinculación con el "doctor" Cuadrado.

El Defensor del Pueblo comunicó el pasado 30 de septiembre que ha "iniciado las actuaciones oportunas ante el fiscal general del Estado", para depurar las responsabilidades por la actuación de Cuadrado. Los hechos son investigados, en la actualidad, por la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía, de acuerdo con los documentos oficiales a los que ha tenido acceso este diario.

Las monedas de Lapiedra

Pero las actividades del "doctor" Cuadrado son mucho más variadas. En marzo de 2013 constituyó en un pueblo de Toledo la empresa Sweet Coins MCM, dedicada a la "acuñación de monedas y medallas".

Desde septiembre de 2014 figura como administrador mancomunado de esta sociedad junto a María Pasqual García, conocida como María Lapiedra. La actriz porno ha explicado a EL ESPAÑOL que fue el propio Carlos Cuadrado quien le propuso participar en este negocio, porque estaba interesado en poder utilizar su imagen como gancho para comercializar sus monedas.

Imagen de María Lapiedra que la empresa del doctor Cuadrado utilizaba para promocionar sus monedas.

A preguntas de este diario, María Lapiedra se mostró sorprendida al conocer que su nombre figura como administradora de la sociedad. Lapiedra confesó en televisión que obtenía de este negocio unos ingresos que rondan los 12.000 euros anuales.

De la mano de actriz, Carlos Cuadrado conoció al director y productor de cine porno Ignacio Allende, conocido como Torbe. Ambos aparecen como administradores solidarios de la sociedad Ceca de Montesclaros SL, también dedicada a acuñar y comercializar monedas y medallas, en el pueblo toledano del mismo nombre.

Según el Registro Mercantil, ambas sociedades permanecen activas, aunque en 2015 fueron declaradas en situación de "insolvencia" por el Juzgado de lo Social número 3 de Talavera (Toledo).

Torbe fue detenido en 2016 y se encuentra a la espera de juicio. La Fiscalía pide para él una pena de 7 años y medio de cárcel, acusado de distribuir pornografía infantil de dos menores a las que grabó.

Tras sus negocios con Torbe y María Lapiedra, el "doctor" Cuadrado se inició luego como perito judicial. En el juicio celebrado en abril de 2019 en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, actuó como perito de la defensa de un psicólogo, Pedro J.M., acusado de abusar de dos niñas de 11 y 12 años, a las que había sometido a hipnosis en su consulta.

La actuación de Gómez-Serranillos ante el tribunal se centró en negar la veracidad y credibilidad del testimonio de las dos niñas que habían sufrido abusos sexuales. Pese a ello, el tribunal dio por probada la acusación y el psicólogo fue condenado a 17 años y medio de cárcel. Ha ingresado este año en prisión, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha confirmara su condena.

Con estos antecedentes profesionales, durante los dos últimos años el "doctor" Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos ha firmado varios informes emitidos por el Servicio de Coordinación Parental de la Fundación Filia dirigidos a los jueces.

En distintos casos, estos informes siguen una pauta muy similar: aconsejan al juez que retire a la madre la custodia de sus hijos, argumentando que ella supone una influencia perniciosa porque intenta romper los vínculos afectivos de los pequeños con su padre.

