El PSOE no invita ni a Guerra, ni a Chaves ni a Griñán al gran acto de Felipe González en Sevilla

El auditorio de Fibes Sevilla, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, registra esta semana una actividad incesante. El próximo sábado 29 de octubre acogerá el gran acto de conmemoración de los 40 años de la histórica victoria de Felipe González en las elecciones generales de 1982.

El protagonista no faltará a la cita a las 10,30 horas. Estará acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero el evento no será tan multitudinario como lo pintaron en un principio. Aunque el espacio elegido es el cubierto más grande de la ciudad, no caben más de 3.000 personas.

Está previsto que acudan dirigentes históricos, pero también serán significativas las ausencias. Entre ellas, la del que fuera su vicepresidente, compañero de batallas y mano derecha, el también sevillano Alfonso Guerra. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, a menos de una semana del evento, la organización no tiene previsto invitarlo ni que éste vaya a acudir.

Guerra no es asiduo a actos políticos en general, y menos a los organizados por la Fundación Felipe González, por muy significativos que sean como este aniversario. Tampoco está previsto que asistan los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por el caso ERE y retirados desde hace años de la vida política... y de la social.

Tirando de hemeroteca, uno de los actos en los que se les pudo ver juntos a González y a Guerra, después de quince años sin compartir estrado, fue durante la campaña electoral de 2011, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba, como candidato socialista en aquellas elecciones, los reunió sobre un mismo escenario. Ocurrió en el velódromo de Dos Hermanas, lugar talismán para el socialismo, y ante 30.000 personas. Muy lejanas suenan esas cifras.

Entre el público también coincidieron ambos, en marzo de 2017, en el lanzamiento de la candidatura de Susana Díaz, cuando aspiraba a dirigir Ferraz contra el mismísimo Pedro Sánchez. Entonces tenía a su favor a todo el aparato.

El expresidente del Gobierno socialista Felipe González junto a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. PSOE de Andalucía

Desde el PSOE andaluz puntualizan que la invitación es abierta, pero aclaran que no está previsto que asistan los expresidentes andaluces. Griñán también fue ministro de los gobiernos de González, primero de Sanidad y Consumo, años más tarde de Trabajo y Seguridad Social.

En uno de los pocos actos en los que se les ha podido ver juntos, fuera de los juzgados, tras estallar la causa judicial, fue precisamente en una conferencia que dio Felipe González en Sevilla en noviembre de 2016. La cita se produjo tan sólo unos días después de la apertura del juicio oral que finalmente les acabó sentando en el banquillo.

Tampoco estarán presentes en el acto del próximo 29 de octubre, señalan desde el PSOE andaluz. "No suelen ir a este tipo de actos para evitar el morbo que generan. Ellos actúan con mucha prudencia, no porque la gente no los quiera, al contrario". González ha sido uno de los dirigentes socialistas que más ha defendido a Griñán en público tras la sentencia del Supremo, apoyando incluso su petición de indulto.

40.000 personas en 1992

Lejos quedó aquel cartel de No hay billetes en 1992, cuando el PSOE movilizó a más de 40.000 militantes para la apertura de la campaña Diez años de futuro organizada por los socialistas andaluces para conmemorar el décimo aniversario de la victoria electoral de Felipe González. En aquel encuentro sí estuvieron presentes el entonces vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, así como Manuel Chaves, ya como presidente de la Junta.

Lejos también el llenazo del velódromo de Dos Hermanas en febrero de 2008, cuando el propio Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero protagonizaron el acto central de sus respectivas campañas para las elecciones conjuntas del 9 de marzo, que ambos ganaron: el primero en las autonómicas y el segundo en las generales. Hasta 30.000 personas acudieron con casi 500 autobuses fletados.

Ahora el objetivo del PSOE con la celebración de esta efeméride es distinto: reivindicar su contribución al Estado del Bienestar, a la modernización de España a partir de los años 80 y su transformación en una democracia plena. Todo ello, como mejor remedio para combatir la inflación, las negativas previsiones electorales y el duro momento electoral que atraviesa el PSOE andaluz, antaño su gran bastión.

Fuentes socialistas de toda solvencia aseguran a este periódico que el partido "no puede dejar pasar la efeméride del mayor triunfo socialista, que dejó una huella imborrable". Además, creen que el PSOE a nivel nacional "necesita referencias de ese triunfo, dada la situación actual".

Felipe González (con Alfonso Guerra a la derecha) saludando desde le Hotel Palace tras ganar las elecciones en 1982. E.E.

También la agrupación andaluza aprovechará el acto para movilizar al partido de cara a las municipales del próximo mes de mayo. Y, de paso, intentar atraer votos del centro a través de la figura de Felipe González. "Su figura es respetada... también por la derecha", aseguran. Además, éste no duda en lanzar críticas a Pedro Sánchez cuando no está de acuerdo con sus políticas o vira más de la cuenta a la izquierda.

[Felipe González no opina sobre la brecha del PSOE en torno a la "muy, muy importante" Ley Trans]

Sin embargo, con el escenario elegido, la convocatoria se ha limitado al envío del cartel anunciador. No se ha ordenado movilizar a la militancia ni se organizarán autobuses masivamente desde otras provincias.

El liderazgo de Espadas

El PSOE andaluz también aprovechará este acto para refrendar el liderazgo de Juan Espadas. Aunque los socialistas son conscientes de que no va a servir para unificar, ni tampoco es ese el espíritu del acto. "Sino más bien poner el foco en que no se pierdan ni diputaciones ni ayuntamientos, algo que sería durísimo", aseguran fuentes del partido.

Creen que a excepción de Luis Ángel Hierro, que fue rival de Espadas en las primarias, junto a Susana Díaz, no hay nadie ahora mismo que inicie una pelea abierta. A siete meses de unas elecciones, todos tienen claro que "lo más importante ahora es apoyar a los alcaldes y alcaldesas de cara a las municipales".

Veo que no estoy solo en mi queja. Un referéndum de la militancia daría un resultado apabullante. Podríamos enderezar el rumbo articulando una opción integradora del @psoedeandalucia, aunque fuera transitoria, vía Gestora, FERRAZ DECIDE. https://t.co/JJpJ0jIl6S @TheObjective_es — Luis Angel Hierro (@LuisAngelHierro) October 18, 2022

Sin embargo, sí admiten que hay una sensación de que medio partido, en Andalucía, ha sido abandonado, a diferencia de lo que ocurría con direcciones anteriores.

En cualquier caso, el PSOE andaluz ve el acto del próximo sábado en Sevilla como una oportunidad para insuflar ánimos a los suyos. Sobre todo con los recuerdos de aquel PSOE que hace 40 años consiguió más de 10 millones de votos y 202 escaños con un sevillano como líder.

