Fernández Vara a García-Page por bajar el IRPF: "Un poquito de sosiego y sin meter el dedo en el ojo"

Nuevo desencuentro entre el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Esta vez a cuenta de la bajada del IRPF que Page anunció este lunes para rentas inferiores a 30.000 euros y con críticas al Gobierno por el impuesto a los ricos.

Fernández Vara ha pedido "un poquito de sosiego" a todos los presidentes autonómicos y demás dirigentes políticos en mitad de la batalla fiscal iniciada por Madrid y Andalucía con la eliminación del Impuesto de Patrimonio.

Si bien ha opinado que "cada uno haga lo que crea que debe hacer que es bueno para su comunidad", Guillermo Fernández Vara apuesta por hacerlo "pero sin la idea de estar metiéndole el dedo en el ojo todo el mundo a los demás" ya que eso genera "crispación, desosiego e incertidumbre" entre los ciudadanos.

[Vara atiza a Page: "Tú fuiste presidente por pactar con Podemos"]

"Yo creo que los políticos estamos para otra cosa, para añadir equilibrio, concordia, y no para estar todo el día abriendo frentes de unos contra otros, que creo que es un error", ha dicho.

Críticas al impuesto a los ricos

Vara ha hecho estas declaraciones apenas unas horas después de que Emiliano García-Page anunciara una bajada de impuestos en Extremadura y se declarara "atónomo" del PSOE". "Me llevo mucho golpes, y de los míos más, pero no voy a cambiar. Voy a seguir así", advirtió Page este martes. También criticó la división entre "ricos y pobres" alentada por el Gobierno de Pedro Sánchez así como el impuesto a los ricos, algo que ve como "un error de bulto".

En esta línea, Vara, comedido, ha explicado que no tiene "nada que decir sobre lo que haya dicho García Page" porque tiene "una cierta costumbre de ni calificar ni descalificar lo que hacen los demás", aunque ha incidido que el modelo de Extremadura se basa en una "apuesta muy fuerte por aliviar las cargas familiares en aquellas cosas que representan y significan su día a día".

[Vara: "El desprecio con el que tratan a Extremadura que se lo metan por el culo"]

El presidente extremeño se ha opuesto desde el inicio a bajar impuestos porque eso debilitaría los servicios públicos. Frente a ello, la semana anunció la mayor reducción de tasas y precios públicos de la historia de Extremadura.

"Nosotros aquí vamos a hacer una apuesta muy fuerte por aliviar las cargas familiares en aquellas cosas que representan y significan su día a día, y que tienen que ver con lo que pagan por el canon de saneamiento, las ITV, los comedores escolares, las aulas matinales", ha explicado este miércoles en Villanueva de la Serena durante la inauguración del II Foro de Derecho Local.

Vara, Page y Podemos

El desencuentro entre Vara y Page viene de lejos, pero se intensificó hace unas semanas. Fue el pasado 21 de septiembre cuando Guillermo Fernández Vara calificó de "injusto" que Emiliano García-Page criticara los pactos de Pedro Sánchez con Podemos y otras formaciones cuando él fue presidente en 2015 gracias al apoyo de la formación morada.

De esta forma, Vara avivaba la guerra dentro del PSOE y atizaba a Page por su falta de "lealtad" en sus declaraciones en las que aseguraba que "si seguimos con las mismas compañías el PSOE sufrirá un castigo".

[El PSOE sale en tromba y da la espalda a Page por sus críticas al Gobierno de Sánchez]

"No se puede estar criticando que el Gobierno haga según qué pactos cuando él (Page) los hizo en su día. Él fue presidente de Castilla-La Mancha en 2015 gracias a un pacto con Podemos", le ha recordado Guillermo Fernández Vara a preguntas de los periodistas.

Vara dejó entrever que quizá el más idóneo para quejarse podría ser él porque en Extremadura el PSOE no ha pactado con Podemos. "Pues chico, no sé, es que él lo tuvo (el pacto con Podemos) y, hombre, me parece un poco contradictorio".

En esta línea, Fernández Vara puso en duda la lealtad de Page al PSOE dejándole claro que ser leal al partido "no es sólo decir lo que a cada uno se le ocurre en cada momento", sino también "ser consciente de que cuando hay un sustento tan importante para un país como es el PSOE las cosas las tenemos que decir entre nosotros".

Sigue los temas que te interesan