Guillermo Fernández Vara atiza a Emiliano García Page: "Tú fuiste presidente por pactar con Podemos"

El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha calificado de "injusto" que su homólogo en Castilla-La Mancha Emiliano García-Page haya criticado los pactos de Pedro Sánchez con Podemos y otras formaciones y le ha recordado que él fue presidente en 2015 gracias al apoyo de la formación morada.

De esta forma, Vara continúa avivando la guerra dentro del PSOE y atiza a Page por su falta de "lealtad" en sus declaraciones de la semana pasada en las que aseguraba que "si seguimos con las mismas compañías el PSOE sufrirá un castigo".

"No se puede estar criticando que el Gobierno haga según qué pactos cuando él (Page) los hizo en su día. Él fue presidente de Castilla-La Mancha en 2015 gracias a un pacto con Podemos", le ha recordado Guillermo Fernández Vara a preguntas de los periodistas.

Vara ha dejado entrever que quizá el más idóneo para quejarse podría ser él porque en Extremadura el PSOE no ha pactado con Podemos. "Pues chico, no sé, es que él lo tuvo (el pacto con Podemos) y, hombre, me parece un poco contradictorio".

En esta línea, Fernández Vara ha puesto en duda la lealtad de Page al PSOE dejándole claro que ser leal al partido "no es sólo decir lo que a cada uno se le ocurre en cada momento", sino también "ser consciente de que cuando hay un sustento tan importante para un país como es el PSOE las cosas las tenemos que decir entre nosotros".

Así, ha pedido a sus compañeros de partido, y a ocho meses para las elecciones autonómicas, que "no perder el tiempo en energías inútiles en debates inútiles" porque "esto no aporta nada". Esto es, sencillamente, un problema de concepción de la lealtad interna en una organización", ha añadido.

"Lo importante es si somos capaces de ponernos de acuerdo todos en las medidas que hay que tomar para salir de una situación complicada. Estamos en una complicada situación y probablemente seguiremos ahí y eso necesita que los políticos saquemos lo mejor de nosotros y que hablemos de lo que de verdad le importa a la gente", ha incidido Vara.

"Y ese debate que ha abierto el señor Page me da la impresión de que a la gente le importa bastante poco, sobre todo a la gente que no es de derechas", ha concluido.

La defensa de Page a Feijóo

Las declaraciones de Page sobre los pactos de Sánchez con Podemos y el resto de socios no es su única polémica estos días.

En una entrevista en El Mundo salió en defensa del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que, en absoluto, él le veía como una persona "insolvente" como decían varios miembros del Gobierno.

"Es muy difícil que la sociedad española vea como insolvente a alguien que ha sido avalado no sólo por las urnas, sino que desde Galicia ha mantenido un tipo de relación institucional con el Gobierno de España más que razonable en los últimos años. No comparto ni me identifico con ese apelativo de insolvente, ni creo que sea acertado", dijo.

