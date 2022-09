Núñez Feijóo, contra el "disparate" de Ayuso: "Las jóvenes de 16 no pueden abortar sin permiso"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado rotundamente en contra del apoyo de Isabel Díaz Ayuso a la nueva Ley del Aborto que permite a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno. "Es un disparate", ha opinado, poniendo sobre la mesa la importancia de proteger los derechos del "no nacido".

Feijóo ha señalado que "las chicas de 16 años que no pueden conducir ni salir de viaje sin la autorización de sus padres" no debería tomar la decisión de abortar sin el permiso de sus progenitores.

"No es razonable que puedan abortar sin ni siquiera el conocimiento de sus padres ni autorización. (...) Es algo que no tiene encaje en nuestra Constitución y desde el punto de vista afectivo y familiar es un disparate", ha señalado.

En una entrevista en la COPE este lunes, el presidente del PP cree que "lo lógico" es que los padres de las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar lo sepan. "Lo lógico es que sus padres conozcan ese hecho -aborto- y la puedan ayudar a tomar la decisión más correcta", ha continuado, remarcando, eso sí, que "los padres no pueden obligar jamás a abortar" y que ese consentimiento "no es para mantener el embarazo si no sólo para abortar".

También ha explicado que si la menor quiere abortar y sus padres no están a favor debería haber "sistemas arbitrales" que dicten una "sentencia rápida" en un Juzgado de Familia para dar solución a este problema y, así, concretar las circunstancias que rodean al aborto.

Proteger al "no nacido"

En esta línea, el popular considera, además, que el aborto es una colisión de derechos "entre el nasciturus -no nacido- y la madre", cuyos "intereses hay que proteger constitucionalmente".

"Están los derechos del concebido no nacido que debemos proteger, esos derechos deben de estar protegidos y está también la decisión de la madre, que al final toma una decisión trascendental para su vida", ha argumentado Feijóo, que pide en un "hecho tan potente" llegar "a acuerdos" y no imponer una ley a la otra parte.

Feijóo también ha reconocido que el tema del aborto es "muy complejo" pero que, ante todo, "el concebido no nacido hay que protegerlo". "Tiene unos derechos que se deben proteger si creemos en los Derechos Humanos", ha proseguido, sin explicar de qué forma.

En esta línea, ha confirmado que no hay unanimidad en el PP con el tema del aborto y que hay voces discrepantes con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso y el 'no' consentimiento

Fue el pasado 1 de septiembre cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió que las menores de edad puedan abortar sin consentimiento paterno, tal y como propone la nueva ley del Aborto de Irene Montero.

En una entrevista en Ondacero, Ayuso se salió de la línea marcada por el expresidente Mariano Rajoy que, cuando llegó a la Moncloa, modificó la Ley del Aborto, incluyendo la única premisa de que las jóvenes de 16 años no pudieran abortar si sus progenitores no lo permitían.

La líder del PP regional ha argumentado que "no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado". Ayuso ha insistido en que, a su parecer, se debe informar al progenitor de la menor de 16 años, pero que su decisión "no sea vinculante".

"Creo que una mujer de 16 años necesita reflexionarlo y hablarlo con los suyos. Yo defiendo un aborto legal, seguro y poco frecuente", añadió.

