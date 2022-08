El Gobierno se abre a "mejoras" al decreto energético y a tramitarlo como proyecto de ley

El decreto de ahorro energético podría salir adelante. El Gobierno busca los votos necesarios para convalidarlo este jueves en el Congreso de los Diputados a cambio de aceptar su tramitación como proyecto de ley.

De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a estudiar e incluir enmiendas y "mejoras" de otros partidos una vez se apruebe el decreto, tal y como ha confirmado este miércoles la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en TVE.

Sánchez ha explicado que el Gobierno "no tiene ningún problema" con la posibilidad de que el decreto de ahorro energético se tramite como proyecto de ley, pero ha dejado claro que prefiere su convalidación para no generar incertidumbre entre los ciudadanos.

"Lo deseable sería no someter a la ciudadanía a un escenario de incertidumbre y que mañana se pueda convalidar el decreto, pero evidentemente hay una tramitación parlamentaria que es posible y, por lo tanto, eso son los cauces y el PP, antes que decir que no, debería abrirse a esa posibilidad", ha subrayado la ministra.

Este cambio de posición no es novedad. Ya ocurrió el pasado mes de abril cuando el Gobierno se vio obligado, por la falta de apoyos, a tramitar el decreto anticrisis para hacer frente a la invasión de Ucrania y al alza de la inflación como proyecto de ley. Esta fue una petición del PP para reconsiderar su voto en contra, sin embargo, los populares se mantuvieron en el 'no' y el decreto se aprobó por la mínima con el apoyo a última hora de EH Bildu.

Presión sobre el PP

Desde el PP, el sentido de su voto en el decreto de ahorro energético sigue en el no. Los de Feijóo votarán en contra y ya han advertido que no se moverán de ahí si el Gobierno no corrige el decreto y elimina lo que el PP considera "frivolidades".

"Si el Gobierno retira todas las medidas frívolas, si opta por protección y la ayuda del transporte en carretera, votaremos a favor; pero si no, votaremos en contra", dijo este lunes el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Ante esto, la ministra Raquel Sánchez ha aprovechado su entrevista en TVE para "interpelar al PP y, sobre todo al señor Feijóo, a que explique por qué va a dar la espalda a esas medidas".

"No vamos a cejar en el empeño de convencer al conjunto de las fuerzas políticas, en especial al PP, que desde el primer día y casi sin mirarse el contenido de este Real Decreto-Ley dijo que no lo iba a apoyar, situándose fuera de las necesidades de este país", ha apuntado.

En este sentido, Raquel Sánchez ha señalado que si el PP vota en contra de estas medidas "no vota en contra del Gobierno, sino en contra de los intereses de los españoles, que lo están pasando muy mal en un contexto en el que hoy se cumplen seis meses del inicio de la guerra en Ucrania".

"El señor Feijóo, que se nos quiere presentar como un líder de Estado, no está la altura. España le viene grande. Le pido esa responsabilidad mínima y que no ponga excusas", ha añadido.

Medidas

Sobre el abono para los servicios de Cercanías de Renfe, la titular de Transportes ha adelantado que son ya 330.000 usuarios los que se han registrado en la web y la aplicación de la empresa ferroviaria para obtener de manera gratuita ese título, lo que a juicio de la ministra "demuestra el interés de la medida".

Acerca de la prórroga de esta medida que expira a final de año, la ministra del ramo ha dicho que "llegados al 31 de diciembre, si se considera necesario prorrogar esta medida, se hará".

En esa misma línea se ha expresado Raquel Sánchez con la actual medida de bonificación a los combustibles, es decir, que llegados al 31 de diciembre "se planteará" si se prorroga ese descuento.

Con respecto a las peticiones de los sindicatos para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) ante la espiral inflacionista, la ministra ha aclarado que "hay que tener cuidado con las medidas que se adoptan".

No obstante, ha subrayado que el Gobierno "va a seguir trabajando en cumplir el compromiso electoral de que el SMI alcance el 60 % del salario medio al acabar la legislatura.

Guerra Rusia -Ucrania

