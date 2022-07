Sánchez critica que Ayuso dé becas a quienes cobran 100.000 euros: "Violenta la redistribución de la renta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha opinado que las becas anunciadas por Isabel Díaz Ayuso para familias con renta de hasta 100.000 euros al año "violentan" y "retuercen" el significado de la política pública de la "redistribución de la renta".

Sánchez ha explicado que su Ejecutivo dedica más de 2.000 millones de euros a programas de becas para activar el "ascensor social" de España, lamentando que la Comunidad de Madrid amplíe el margen para recibir estas ayudas a aquellas familias que cobren hasta 100.000 euros al año.

"Eso es retorcer y violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que no tienen niveles de renta para estudiar lo que ellos consideren y expandir todas sus potencialidades", ha dicho Pedro Sánchez este lunes en el marco de la Jornada Un ingreso mínimo vital orientado a la inclusión, donde ha remarcado que "la política de becas es fundamental".

"Becas para ricos"

Esta crítica de Sánchez a las becas de Ayuso no es la única que se ha hecho en el seno del Gobierno. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha criticado las "becas para ricos" de la presidenta madrileña y ha denunciado que su plan es "con una mano quitarle a las clases trabajadoras y medias" lo que pagan en impuestos para beneficiar después "a unos pocos que cobran más de 100.000 euros".

"Es una barbaridad y modelo retrógrado y erróneo", dijo Alegría este sábado en un acto en el que comparó esta medida con la de un "Robin Hood al revés". "La derecha en España (...) se lo quita a las clases medias para dárselo a las altas", ha reprochado.

"¿Esto era el PP de la moderación de [Alberto Núñez] Feijóo? ¿Este es el modelo de justicia social y educación del PP?", se ha preguntado la ministra Alegría, extendido sus críticas al actual líder nacional del partido. "No somos lo mismo; no gestionamos igual y, desde luego, no compartimos los modelos de la derecha", ha insistido.

