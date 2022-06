Pedro J. en laSexta: "Andalucía ha liquidado la foto de Colon; Vox será sólo ruido ambiental"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha acudido al programa laSexta Noche, para conversar con José Yélamo, presentador del espacio, de la actualidad política en la que la noticia del día ha sido la reunión del Consejo de Ministros extraordinario y la posterior rueda de prensa de Pedro Sánchez para anunciar su plan anticrisis.

"Para mi sorpresa, el que ha salido no era Pedro Sánchez. Por lo menos el Sánchez que yo esperaba, que recuperara la centralidad, como Macron. El que ha salido ha sido Mélenchon. Esperaba que con la gravedad de los problemas que tenemos apareciera el Pedro Sánchez gobernante de todos, estadista, capaz de estructurar un plan para combatir la inflación y la crisis. Sin embargo, lo que ha salido ha sido un agitador partidista intentando dar una respuesta política al descalabro de Andalucía", ha afirmado.

“Puede ser creíble cuando estás en la carretera recorriendo España con tu cochecito, pero no cuando llevas cuatro años en La Moncloa. ¿Qué es eso de que su desgaste viene de los poderes económicos? ¿Está sugiriendo que los andaluces han votado manipulados por alguna fuerza extraña? ¿Qué es eso de las terminales políticas y las terminales mediáticas? ¿No tiene el Gobierno poder económico, terminales políticas y terminales mediáticas? ¿Qué es eso de que no nos van a quebrar? Me ha recordado a aquel Felipe González que se puso agresivo cuando dijo ‘Quien me echaba un pulso lo pierde’. Ese lenguaje no es propio de un demócrata y estoy convencido de que Pedro Sánchez lo es. Los votos no quiebran a nadie, sino que encomiendan a alguien gobernar o ejercer labores de oposición", ha asegurado el director de EL ESPAÑOL tras escuchar las declaraciones del presidente del Gobierno después del Consejo de Ministros extraordinario.

Pedro J. Ramírez en La Sexta Noche

“Si hubiera salido Pablo Iglesias diciendo estas banalidades yo lo hubiera entendido, pero hasta el momento Sánchez ha comparecido en otro tono, en otra altura. Más bien, parece un hombre desquiciado por lo sucedido en Andalucía. Como si todavía no lo hubiera asimilado o no lo hubiera entendido", ha señalado.

Medidas contra la inflación

“Las propias medidas que ha presentado parecen destinadas a intentar contrarrestar electoralmente, bien sea quitándole banderas al PP como la bajada de IVA de la luz o satisfaciendo demandas de sus socios de Podemos de carácter populista. Parece un conglomerado de iniciativas encomendadas a buscar votos que un plan coherente. No es lo mismo combatir la crisis que luchar contra la inflación. Incluso puede ser contradictorio. Por ejemplo, yo no entiendo lo del cheque de un pago único de 200 euros a 2,7 millones de personas. ¿Qué sentido tiene? Si realmente fuera necesario, tendría que ser recurrente. De hecho, se calcula que en promedio a todas las familias les está costando unos 300 euros más llegar a fin de mes como consecuencia del encarecimiento de precios. ¿Por qué entre todos los demás tenemos que pagar 200 euros a este colectivo en el que habrá de todo, aunque seguro que la mayoría lo necesita? ¿No sería más inteligente actuar en las causas profundas de la inflación?", se ha preguntado Pedro J. Ramírez.

En la misma línea, el director de EL ESPAÑOL ha criticado que las medidas anunciadas por el Gobierno "al final son 15.000 millones de gasto público adicional al año". "Esos 15.000 millones los vamos a pagar todos los demás españoles, tanto los beneficiarios de aquellas medidas como los que no lo vayan a ser", ha subrayado.

“Esto ya lo hemos vivido. El incremento del gasto público no le funcionó a Zapatero. Recordemos el cheque bebé, ahora es el cheque aguinaldo de verano. ¿Cuál es la lógica de ese pago único a 2,7 millones de personas? Eso no va a contribuir a bajar los precios ni a ayudar de verdad a ese colectivo. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. El hambre para mañana va a quedarse para las futuras generaciones de españoles que tendrán que asumir un escenario de pobreza y, tal vez, de ajustes duros como los que tocó capear la otra vez", ha argumentado.

Elecciones en Andalucía

“En abril, cuando hablamos, quien estaba en una situación de inestabilidad era el PP que acababa de hacer su crisis de una manera muy traumática. Yo critiqué que a Casado se le tratara de una manera muy poco cordial cuando todavía seguía siendo presidente del partido. Desde entonces, el PP se ha reencontrado a sí mismo en un proyecto de centro. Ahora las dudas y el no saber qué rumbo debe tomar empieza a corroer al PSOE. Eso se ha notado en la comparecencia de Sánchez. Cada día que Sánchez siga por este camino perderá un poco más espacio de centro. Las dudas y el no saber cuál es el rumbo que debe tomar empiezan a corroer al PSOE. Eso es lo que se ha notado en la comparecencia de Pedro Sánchez. Cada día que siga por este camino perderá un poco más de espacio de centro”, ha expresado.

“Feijóo está camino de La Moncloa porque Andalucía ha liquidado por fin, ya era hora, la foto de Colón. La foto que ha marcado para mal la historia del centro derecha español durante estos años empezó con unas elecciones andaluzas y ha terminado con otras elecciones andaluzas”, ha añadido.

“Creo que ni Juanma Moreno, Elías Bendodo o Juan Bravo, por hablar de tres puntales del éxito de ese gobierno, son conscientes de lo importante que han conseguido en Andalucía. Al final, han demostrado que una buena gestión basada en principios liberales en la economía. Sin una palabra más alta que la otra, sin crear un solo escándalo y sin ofender nunca a nadie, han conseguido el milagro de una comunidad que parecía históricamente asociada a la izquierda pudiera dar el bandazo enorme de producir una mayoría absoluta para el PP. Creo que ésta es una experiencia que va a tener un efecto de onda expansiva extraordinario”, ha sentenciado el director de EL ESPAÑOL.

“Isabel Díaz Ayuso es uno de los grandes valores de la política española. Ella es una persona con personalidad, ideas y con capacidad de crear equipos y llevarlos a cabo. Ayuso no va a ser el santo y seña de esa PP porque tiene que ser un partido capaz de llegar a toda España. Ayuso va a ser fundamental en el proyecto de Feijóo, sobre todo ahora que ha sido exonerada de la investigación de la Fiscalía. En términos legales, no hay nada que objetar. Ayuso va a ser muy importante en el PP, pero no va a ser el punto de referencia de la campaña de Feijóo”, ha asegurado.

Vox

“La extrema derecha que tanto ha servido de espantapájaros a la izquierda. Vox ha iniciado su repliegue. Tiene un futuro muy restringido. Yo creo que dentro de poco va a ser poco más que un cierto ruido ambiental, es decir, se va a convertir en elemento nostálgico, ruidoso, como lo era AP al comienzo de la Transición y vamos a un sistema en el que va a haber un partido de centroderecha", ha manifestado.

En lo referente a Ciudadanos, el director de EL ESPAÑOL ha defendido que "tendrá que tomar una decisión". "Cualquiera de las dos alternativas es mala. Lo que les ha pasado en Andalucía es injusto, pero la vida política a veces es injusta porque han triunfado sus ideas a costa de llevárselos por delante. Juan Marín ha sido leal hasta el último día a su socio de coalición", ha concluido Pedro J. Ramírez.

