"¿Es lesbiana? ¿Es trans? ¿Es no binarie?": el 'Quién es quién' de Irene Montero para enseñar "diversidad"

"¿Lleva gafas? ¿Es gay? ¿Tiene barba? ¿Es lesbiana? ¿Es trans? ¿Es bisexual? ¿Es intersexual? ¿Es no binarie?". Esas son algunas de las preguntas con las que la ministra de Igualdad, Irene Montero, juega a su particular Quién es quién en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter para denunciar que "la diversidad sexual no es un juego".

El corto, de 33 segundos de duración, producido por el Ministerio de Igualdad muestra a hombres y mujeres de distintas edades y orientaciones sexuales besándose, en actitud cariñosa o directamente solas pero sonrientes o bailongas. No aparece ninguna pareja heterosexual. "Una sociedad diversa e inclusiva nos hace iguales", termina.

Este se enmarca dentro de la campaña del ministerio que ostenta Unidas Podemos para promocionar la diversidad sexual a un mes de la celebración del Día del Orgullo LGTB (28 de junio). Entre sus empeños se encuentra el de visibilizar al colectivo trans y a las personas no binarias, junto con otros colectivos minoritarios.

Un empeño que le ha llevado a Irene Montero a enfrentarse a las feministas tradicionales. El pasado 26 de abril, con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, muchas lesbianas criticaron a la ministra de Igualdad por reivindicar la Ley Trans en una jornada que, entienden, debería estar reservada a su visibilización.

El género no binario ("no binarie", el lenguaje inclusivo que preconiza Igualdad) hace referencia a aquellas personas que sienten que su identidad sexual no es plenamente masculina ni femenina. A esta etiqueta se aferran, por ejemplo, la actriz Elliot Page o la cantante Demi Lovato.

