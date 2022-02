Podemos exige a Sánchez una subida de impuestos de casi 30.000 millones, la mayor de la historia

Cuando hace ya 10 días Unidas Podemos presentó su propia reforma fiscal en una Proposición No de Ley (PNL) en el registro del Congreso lo que preparaba era dos cosas: una, el guiño a los "socios de legislatura", ERC y Bildu, para suavizar las tensísimas negociaciones por la reforma laboral; y dos, la presión a Pedro Sánchez para que la "ya demasiado retrasada" reforma fiscal no sea finalmente una iniciativa "light", con "la excusa de que la recuperación económica no se ha consolidado".

Así lo explican fuentes del entorno de Yolanda Díaz. Y así quedó confirmado este lunes cuando Podemos reunió a cientos de personas ante un escenario con Jeremy Corbyn, el viejo exlíder del Partido Laborista británico, para ponerle números a su exigencia: casi 30.000 millones de euros de golpe de subida de impuestos, la mayor de la historia en España. Y eso que se les queda corta. Según los datos recopilados por Nacho Álvarez, secretario de estado y jefe económico del partido morado, "la brecha fiscal de España con la media europea" es de entre siete y ocho puntos porcentuales del PIB. Y el cierre provisional en 1,3 billones de euros de las cuentas de la economía española en 2021, según el INE, deja muy lejos el cálculo de la subida tributaria que plantea el lado morado del Gobierno: sólo 2,3 puntos más del PIB. En todo caso, la mayor alza en la presión fiscal en un solo ejercicio que se conoce en España. Los datos oficiales no engañan: desde 1965, la presión fiscal en España ha pasado del 14,3% al actual 39,4% estimado al cierre del año pasado. Tres récords seguidos Curiosamente, en estos casi 60 años las dos mayores subidas en la presión fiscal hasta ahora han sido... las de los dos últimos años. Del 35,2% del año 2019 subió 2,1 puntos hasta el 37,3% en 2020 -el año de la pandemia- y los cálculos de los expertos a partir de las proyecciones del INE a mitad de 2021 indicaban otra igual para el año recién terminado. Si acaso, podría ser mayor, a la vista de la muy satisfecha nota de prensa del Ministerio de Hacienda de hace apenas dos semanas: el pasado 27 de enero, el departamento de María Jesús Montero presumía de "un incremento de la recaudación del 15,1%" en el año... cuando el PIB no subió más del 6%. Por eso mismo, agarrándose a los mensajes optimistas del lado socialista del Ejecutivo, los socios minoritarios se niegan a esperar más, y quieren el tercer récord seguido. Ni siquiera a que llegue el dictamen de la comisión de expertos que Hacienda reunió a mediados del año pasado y que tienen este mes de febrero como fecha tope para presentar sus conclusiones. "Para recuperar la calidad de unos servicios públicos mermados tras años de recortes, ampliar su perímetro y reforzar los pilares de nuestro Estado del bienestar, es urgente una reforma fiscal que haga que los ricos paguen más", explicaba Álvarez, junto a las ministras Ione Belarra -secretaria general de Podemos- e Irene Montero -su número dos-. La reforma fiscal, de hecho, no sólo está comprometida con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación, sino pactada en el acuerdo de la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Ahí, según los morados, "se establecía una estrategia para reforzar las inversiones que nuestro país necesita frente al cambio climático, para impulsar la digitalización y la modernización del tejido productivo", para reforzar el I+D+i mientras se desarrollan "nuevas políticas que reorganicen las tareas de cuidados". A este punto le dedicó especial atención Belarra, cuyo empeño en una renta universal para la crianza de hijos, "de al menos 100 euros al mes" por menor a cargo, "se podría financiar con lo que recaudemos del nuevo tributo a las grandes fortunas". De este modo, más formal, llama ahora su partido a lo que antes no era otra cosa que "un impuesto a los ricos". Los ricos... y las CCAA del PP Ésa es una de las nuevas figuras que inventa el partido fundado por Pablo Iglesias, no sólo para lograr que "quien más tenga más pague", sino para "armonizar" los tributos en todas las Comunidades Autónomas. El objetivo de esta segunda estrategia es "acabar con el paraíso fiscal interior" que, en su opinión, suponen las Comunidades Autónomas que gobierna el Partido Popular. Especialmente, Madrid... "bueno, eso lo habéis pensado vosotros y vosotras", sonrió Belarra, "yo no lo he dicho". De este tributo pretende Unidas Podemos extraer 10.000 millones de euros al año. Expertos fiscalistas consultados por este periódico consideran ese cálculo "un brindis al sol". Según la opinión de los especialistas, hay dos razones que rebaten esas cifras. Una empírica y otra científica. La primera se basa "en la experiencia francesa, el país con mayor presión fiscal de Europa, y el último del continente que tuvo un impuesto al patrimonio". Con el doble de PIB que España (2,6 billones en 2020), "esa figura nunca recaudó más de 5.000 millones" en Francia. La vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, en el Congreso. EP La razón científica aúna el hecho de que "ningún país de nuestro entorno mantiene una doble tasación a la renta y la riqueza como ése", salvo una versión sui generis en Países Bajos, y a los efectos que tendría esa mordida en la economía. Esto lo explica Elvira Rodríguez, exministra del PP y actual secretaria de Política Sectorial de los de Pablo Casado: "Es una visión voluntarista, antigua y populista de un sistema tributario con un único objetivo, el de recaudar más sin importar el impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo en España". Sobre la nueva reforma del Impuesto de Sociedades, que busca extraer 9.000 millones al año, los expertos advierten de que "es inviable". Según explican, Estados Unidos impulsó el acuerdo a novel global "al que ya se han adherido 180 países" para evitar la huida de las multinacionales de su suelo. "Si eso lo hizo Joe Biden, no prever lo que le pasaría a un país tan pequeño como España si inventa nuevas maneras de presionar a las compañías es no entender cómo funciona la economía". 6.000M más en IRPF 1. Podemos reclama tres tramos nuevos en el Impuesto de la Renta. Así, las rentas entre 120.000 y 150.000 pagarían un 48% frente al 45% actual. Las rentas entre 150.000 y 300.000 pagarían el 50% frente al 45% que tributan hoy. Y por último, las rentas superiores a los 300.000 euros tendrían un gravamen del 52%. Esto significaría volver a una tarifa "similar a la que existía antes de la reforma del 2015 del

Partido Popular". 2. También quiere subir Podemos la tributación de las rentas del ahorro "para acercarlas a las del trabajo". Entre 120.000 y 150.000 euros el tipo el 28%, es decir, subiría cinco puntos desde el 23% actual. A partir de los 150.000 euros y hasta los 200.000 se aplicará un gravamen del 30%. Y finalmente, de los 200.000 en adelante, el tipo será del 33%. 3. Unidas Podemos exige la elaboración anual de un informe de ejecución sobre los beneficios fiscales, asimilable al de ejecución del gasto público, para "vigilar" que esas desgravaciones y exenciones vayan en la misma línea: gravar más a quien más tiene. 4. Una de las medidas estrella es la eliminación de las reducciones de la base imponible por planes de pensiones a las personas con unas rentas profesionales medias-altas. Así se suprimiría el beneficio fiscal a quien haga aportaciones si se tienen ingresos a partir de los 60.000 euros. 5. Por último, aunque sin cuantificar, una "reducción de la brecha entre el tipo impositivo que disfrutan los beneficiarios de la Ley Beckham y el tipo del régimen general". Con ello, se podrá recuperar una parte de los 500 millones de euros que ha dejado de ingresar la Hacienda Pública. Una mujer comprando productos de higiene íntima femenina como las compresas. EP 1.200M menos por IVA 1. Para Podemos, éste es el impuesto más regresivo, porque afecta por igual a ricos y pobres. Así que ésta es la única figura impositiva en la que ofrecen una caída de recaudación. Los morados exigen ampliar la lista de alimentos y bebidas no alcohólicas con un tipo superreducido del 4% (menos las calificadas como perjudiciales para la salud, cuyo tratamiento -se verá más adelante- sería fiscalmente durísimo). 2. Un nuevo tipo superreducido del 4% para los productos de higiene femenina y de alimentación animal. 3. La formación de Yolanda Díaz reclama que todos los suministros básicos -electricidad, gas, agua, etc-, pasen al tipo reducido del 10% con carácter permanente. 4. Otra rebaja adicional del Impuesto sobre el Valor Añadido al 10% a las peluquerías y servicios veterinarios. 9.000M más en Sociedades 1. Podemos exige reformar de nuevo este tributo, cuya subida generalizada ya impuso en la última negociación presupuestaria. El gravamen global mínimo del 15% en los regímenes de doble imposición, reclama ahora que se aplique a la base imponible, y no a los beneficios. Así, el criterio para la exención de rentas sería que éstas hubieran estado sujetas a un impuesto similar al de sociedades español con "un tipo efectivo de, al menos, ese 15%". 2. Limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales: esos fondos generados en el exterior están hoy exentos al 95%. Y la medida consiste en reducir hasta el 85% la referida exención. 3. Un nuevo legal para la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores, limitado a cuatro años. 4. Rebajar el tipo impositivo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del 25% al 23%. 5. Eliminar los privilegios fiscales de los que disfrutan las SICAV: es decir, imponer un tope de concentración de capital en manos de un mismo accionista. Asimismo, establecer un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas de cuatro años. 6. Eliminar los privilegios fiscales de los que disfrutan las SOCIMI, como reducir la bonificación del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la que gozan estas sociedades. Una imagen de la Bolsa de Madrid. 1.500M en transacciones financieras Considerar para la imposición "las ventas brutas intradía" y no sólo las netas, en línea con la medida "implementada en otros países, como Francia"... Esta nueva tributación también incluiría los derivados financieros. 10.000M a las "grandes fortunas" 1. Como se anunciaba más arriba, este impuesto sustituiría al de Patrimonio y no sería bonificable por las CCAA. 2. Plantea un mínimo exento de un millón de euros, además de una exención por vivienda habitual de 400.000 euros. 3. Los morados proponen que tenga los siguientes tramos: un 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros; un 2,5% a partir de 10 millones; un 3% a partir de 50 millones; y hasta un 3,5% a partir de 100 millones. Parque eléctrico, en una imagen de archivo. 1.500M en tasa verde y a las eléctricas 1. Bajar el impuesto de matriculación y circulación a los coches con tecnología híbrida y eléctrica. 2. Reformar el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable. 3. Armonización de los tributos ambientales de todas las Administraciones, para imponer a las CCAA una sola política tributaria en este aspecto. 4. Incremento de 10 puntos en el tipo de las empresas eléctricas en el Impuesto de Sociedades (al menos por un periodo de cinco años, que sería prorrogable por otro plazo de duración similar). 5. En aplicación del principio de que "quien contamina paga", un tipo del 30% actividades relativas al refino y almacenamiento de hidrocarburos. 6. Eliminación de la reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades en concepto de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 7. Eliminar la diferenciación en el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados de la explotación marítima y de la explotación en tierra no convencional, así como aumentar la escala del impuesto para que se mueva entre el 10% y el 15%. 500M en el Impuesto digital 1. Reducir de 500 millones a 300 millones la cuantía de ingresos anuales totales mundiales requisito para que una empresa pueda estar sometida al impuesto sobre determinados servicios digitales. Cartel de vivienda en alquiler. 1.700M en Vivienda 1. Al recargo en el IBI de hasta el 150% de las viviendas vacías que ya se recoge en la futura ley de vivienda, Unidas Podemos añade nuevas figuras. 2. Una de ellas es una prevención ante la negativa de las CCAA del PP a aplicar los preceptos más polémicos de la norma, que hoy está en tramitación parlamentaria. Así, los morados quieren una "homogeneización de criterios autonómicos para evitar asimetrías territoriales". 3. Y finalmente, la generalización en todo el territorio de un impuesto de 5€ por cada metro cuadrado de vivienda vacía. La estantería de un supermercado repleta de cereales. 800M en 'impuestos para la salud' Según la formación de Yolanda Díaz, esta nueva tributación no sólo serviría para recaudar, sino para reconducir los hábitos de consumo a otros "más saludables". Apunta el socio minoritario del Gobierno que "Reino Unido, Irlanda, Francia y Portugal ya lo han hecho". Y que, a la vista de que los Presupuestos de 2021, ya aumentaron IVA de bebidas azucaradas desde el 10% hasta el 21%... 1. Se puede plantear un impuesto supletorio a nivel nacional que se aplique cuando una CCAA no esté implementando ya uno de similares características (en un guiño a ERC, Podemos recuerda que Cataluña es el ejemplo, pues ya recarga este tipo de productos calculando mayor gravamen por cada gramo de azúcar en la bebida). 2. Y finalmente, un "impuesto sintético" que grave en función de la calidad nutricional de los alimentos (el llamado fat tax). La guía, en este caso, sería el polémico NutriScore que promociona el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón.