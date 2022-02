Edmundo Bal: "Sergio Sayas me engañó. Me dijo 'estate tranquilo, seguiremos la disciplina'"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha asegurado que el diputado de UPN Sergio Sayas le confirmó que votaría a favor de la reforma laboral el pasado jueves a las 11:00 horas. Ese mismo día por la tarde, Sayas y Carlos García Adanero rompieron la disciplina de voto y votaron 'no' a la reforma. "Me engañó mirándome a la cara", ha reconocido.

Bal ha explicado que sobre las 11:00 horas del jueves 3 de febrero "salieron unos tuits" en los que se decía que ni Sayas ni Adanero estaban de acuerdo con el criterio del presidente de UPN, Javier Esparza, de apoyar la reforma laboral. "Ahí yo me fui a hablar con Héctor Gómez -portavoz del PSOE en el Congreso-, había varios diputados como testigos y en ese momento pasó Sergio Sayas", ha afirmado.

En ese momento, ha continuado, Bal ha revelado que "Sergio Sayas mirándome a los ojos me dijo 'estate tranquilo, porque no nos gusta el criterio pero vamos a seguir a disciplina del partido'". "A mí me engañó mirándome a la cara", ha dicho, visiblemente, enfadado, este martes en una entrevista en Cafè d'idees.

"Estos son los hechos, lo demás con conjeturas", ha continuado Edmund Bal, que ha dejado claro que como jurista "no me van a ver acusando sin pruebas". "Yo no voy a decir que son tránsfugas ni que el PP los ha comprado como dice el PSOE, que da pena y da un espectáculo bochornoso", ha añadido.

En este sentido, el dirigente de Ciudadanos ha opinado que actuaciones como la de Sergio Sayas y el PP harán que "la gente deje de creer en la democracia". "Yo lo que cuento son los hechos, lo que vi. Sergio Sayas me engañó mirándome a la cara", ha insistido.

"Posición ridícula" de Yolanda Díaz

Preguntado por el apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral, Bal ha señalado cómo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, les pidió "paciencia" ya que desde el Gobierno eran conscientes de la dificultad de unas negociaciones en las que ni PSOE ni Unidas Podemos contaban con el apoyo del bloque de investidura.

En este punto, Bal ha criticado la "posición infantil y muy ridícula" de Yolanda Díaz con los votos de Ciudadanos a la reforma laboral, aunque ha revelado que tras su convalidación "nos llamó para agradecérnoslo".

