Pablo Iglesias: "Lo que llamáis comunismo, colas y desabastecimiento, es lo que se ve en Madrid"

Pablo Iglesias cargó con dureza este lunes contra la política sanitaria de la "derecha", que ejemplifica en la Comunidad de Madrid y que se dirige -asegura- hacia la de Estados Unidos, donde "si no tienes seguro te mueres como un perro". El exvicepresidente del Gobierno criticó igualmente el modelo privado, cuyo fin primero, defendió, es "ganar dinero".

Lo hizo en la Cadena SER, en el debate semanal que mantiene con la también exvicepresidenta Carmen Calvo y el exministro José Manuel García-Margallo. Iglesias expuso que "si te pasa algo serio vas a ir a la pública" y que "ese modelo está en riesgo porque hay gestores políticos de la derecha que lo que han hecho es un trasvase de recursos de la pública a la privada, que por definición está hecha para que no la pueda usar todo el mundo".

"No todo el mundo es funcionario -continuó- como vosotros -dirigiéndose a Calvo y a García-Margallo- o como mi padre. Hay mucha gente que sólo puede acceder a la pública y tiene que esperar más cola y no puede ir directamente al especialista. Pero además de eso resulta que se siguen haciendo las políticas para que acabemos como en Estados Unidos, donde si tienes seguro te hacen un trasplante o te curan el cáncer, y si no te mueres como un perro en la principal potencia económica del mundo".

La derecha y los ultras quieren que la sanidad en España sea como en EEUU; si no tienes seguro privado, no tienes sanidad. Aquí doy algunos ejemplos 👇🏻 pic.twitter.com/Zh9iuqFfay — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 17, 2022

"¿Quién defiende eso?", se escuchó repetidamente a García-Margallo durante la intervención de Iglesias, negando que la derecha en España pretenda eso.

El exlíder de Podemos no había terminado: "Es un modelo de degradación de lo público, que llamas y no hay trabajadores que puedan cogerte el teléfono, que hay listas de espera enormes e incentivos además para decir 'por muy poquito dinero le doy a usted su seguro privado', y luego hay una letra pequeña que cuando llegan las cosas importantes resulta que para los que tienen las empresas sanitarias privadas hay cosas que no son rentables, porque hacerse viejo no es rentable o tener un cáncer. Por eso resiste la pública, porque quien tiene un hospital privado lo tiene para ganar dinero".

"Trampas al solitario"

Iglesias terminó presentando como paradigma de todo esto a Madrid: "El resultado de la degradación de la sanidad pública es eso, colas y desabastecimiento. Precisamente lo que vosotros -mirando a García-Margallo- llamáis comunismo, colas y desabastecimiento, es lo que están viendo los ciudadanos de la Comunidad de Madrid con la situación de la Sanidad que ha dejado Isabel Díaz Ayuso.

García-Margallo mostró de inmediato su discrepancia, anteponiendo que lo fundamental "es que tengas tus necesidades cubiertas de forma gratuita, y que la provisión sea pública o privada al ciudadano le trae sin cuidado". Calvo sumó al de Iglesias su rechazo al "lamentable" modelo de Estados Unidos.

El exministro invitó a sus dos compañeros de debate a no hacer "trampas al solitario" relacionando "el modelo de Estados Unidos y el angolsajón, puro de economía liberal de mercado, con el europeo, que se llama economía social de mercado, en el que estamos nosotros". Para García-Margallo, la comparación debe establecerse con otras democracias europeas.

A Iglesias no le convenció esto y le preguntó si acaso Díaz Ayuso o el presidente del PP, Pablo Casado, no tienen como referentes a Ronald Reagan o Margaret Thatcher: "¿De quién tienen el cuadro en el despacho?"

"Yo no sé los cuadros que tienen -respondió García-Margallo-, lo que sé es en los bancos que me siento en el Parlamento Europeo, donde tú has estado, y allí estaban los conservadores británicos de Thatcher y los demócrata-cristianos, el PP europeo, en otro lado, y fue donde nos sentamos. Ya hemos elegido".

