Podemos descarta sumar a Cs en la reforma laboral y apuesta por los "acuerdos" que rechaza la CEOE

"Los de Inés Arrimadas tienen ahora la oportunidad de mostrarse útiles". Esta es la afirmación que un dirigente del PSOE explicó hace sólo unos días a EL ESPAÑOL. Ciudadanos está dispuesto a negociar su apoyo a la reforma laboral después de que el Gobierno haya perdido el de todos sus socios. Sin embargo, esta ventana de oportunidad es cerrada de un portazo por Podemos, que descarta a la formación naranja y apuesta por dialogar y llegar a "acuerdos" únicamente con ERC, PNV y EH Bildu ante el rechazo frontal de la CEOE.

"Hay que dialogar. La suma de escaños de PSOE y Podemos no da mayoría absoluta, da 155 escaños. Y nos faltan 21 escaños", ha señalado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha dejado muy claro su rechazo a Ciudadanos y ha puesto la mirada únicamente en los socios de Gobierno, a los que ha dicho que es necesario "cuidar" y "escuchar sus demandas".

"Los grupos estamos para dialogar, escuchar y llegar a acuerdos. Confío en que vamos a aprobar la reforma laboral y, para ello, vamos a dialogar. Para nosotros es muy importante cuidar la relación con nuestros socios", ha dicho este lunes en una entrevista en TVE. Además, ha destacado el "diálogo permanente" con la mayoría que conforma el 'bloque de investidura' y ha puesto en valor que la reforma laboral "es un primer paso muy importante e histórico en la buena dirección".

Portazo a Cs y aviso de CEOE

Preguntado por la disposición de Ciudadanos a aprobar la reforma laboral, Echenique ha sido contundente: "Electoralmente, Ciudadanos está en una situación difícil y es normal que intenten meter cabeza", ha apuntado. Además, ha calificado a los de Arrimadas de ser de "un partido neoliberal que está a favor de que sea más fácil que se despida a gente, que no se suba el SMI, que defiende a las grandes empresas y que tengan más poder los empresarios que los trabajadores".

Si Podemos rechaza el apoyo de Ciudadanos, su único aval a la reforma laboral pasa por ERC, PNV y Bildu. Ante esto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado a favor de que el Gobierno apruebe el texto pactado sin cambios de última hora y ha advertido de que abandonará el pacto si cede ante PNV, que exige la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales.

La reforma laboral se le ha enquistado al Gobierno. ERC, PNV y Bildu ya le han dicho que no al texto acordado con los sindicatos UGT y CCOO, y las patronales CEOE y Cepyme. Y Ciudadanos aparece en el horizonte como opción más viable para ir armando una mayoría alternativa a la habitual.

Edmundo Bal, en conversación con EL ESPAÑOL, reconocía este fin de semana que su partido está dispuesto a hablar. "Somos conscientes de que podemos ser decisivos", pero advierte: "Hemos analizado la reforma y desde luego hay varias cosas que no nos gustan nada". Los liberales se sentarán a hablar si el Gobierno les llama, y negociarán un voto favorable si se les "aceptan enmiendas".

PNV, ERC y Bildu

PNV, ERC y EH Bildu se cierran en banda. El PNV no apoyará la reforma laboral mientras no recoja la prevalencia de convenios autonómicos por encima de los estatales, algo que rechada de lleno la CEOE. A día de hoy, su voto es un "no".

Mientras, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que su formación "trabajará conjuntamente" con ERC para intentar "modificar", mediante enmiendas durante la tramitación en el Congreso, la nueva reforma laboral que, a su juicio, es fruto de "un mal acuerdo".

El líder abertzale considera que se debería abordar, a la hora de establecer un nuevo marco de relaciones laborales, la "desestatalización de la negociación colectiva". "Uno no puede defender el carácter plurinacional del Estado y no entender que eso también afecta a las diferentes mayorías sindicales que hay en el Estado. En Euskal Herria hay una mayoría sindical diferente a la del Estado, también en Galicia y también en Cataluña, aunque con otra intensidad", ha expuesto el dirigente independentista, quien ha reivindicado un "marco vasco de relaciones laborales".

A su juicio, al igual que ERC, lo acordado por el Gobierno, sindicatos y patronales no aborda algunas de las "cuestiones más lesivas"de la reforma anterior, como "la ultractividad, el control judicial sobre los ERES y despidos o la indemnización sobre los despidos".

