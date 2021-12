Íñigo Errejón se acerca a Yolanda Díaz: afirma que su proyecto "suena bien" y tiene un "aire familiar"

Al líder de Más País, Íñigo Errejón, se le resiste aún formar parte del frente amplio por el que apuesta Yolanda Díaz. Sin embargo, las reticencias de meses anteriores parecen que ahora son menos tras asegurar que el proyecto transversal de Díaz le "suena muy bien" porque construye un aire "cálido" y "familiar" que van "en la línea de como deben hacerse las cosas" en la izquierda.

Este paso hacia delante de Errejón al valorar de esta forma el proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo es un acercamiento después de que hace poco más de un mes Errejón dejara claro que la "alternativa" era Más País y que su partido "no es flor de un día" sino una fuerza "consolidada" en España.

No obstante, Errejón ha aclarado en una entrevista en Europa Press que, a día de hoy, no va a entrar en "hipótesis" ni "especulaciones electorales" sobre posibles plataformas de las que "no sabe mucho" y que presentan "incógnitas" que le corresponderían en su día despejar a Yolanda Díaz.

"Da gusto" trabaja con ella

Cuestionado sobre si se vería formando parte de un frente amplio, el líder de Más País ha replicado que es "muy prematuro pronunciarse" sobre ese impulso de plataforma, sobre la que aún se ciernen "muchas incógnitas". "Es como si a usted se le invita a una fiesta y no le dijeran cuándo es, dónde es y qué música ponen o cómo tiene que ir vestido. Me imagino que usted esperaría algo más hasta poder decidir su posición", ha ilustrado al respecto.

Íñigo Errejón ha valorado positivamente la labor que despliega Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo, con la que "da gusto" trabajar y mantiene una "relación buena y fluida", que se ciñe exclusivamente a sus funciones dentro del Ejecutivo.

Transversalidad y Podemos

Respecto a la reivindicación que hizo recientemente la vicepresidenta sobre la apuesta por las políticas transversales, el diputado ha admitido que le "gustaron mucho" esas palabras. Por tanto, ha considerado que el mensaje de Díaz tiene "mucho sentido", va en la línea de como deben hacerse las cosas y puede decir que hasta le resulta "familiar" puesto que es lo que siempre "ha defendido" -aludiendo implícitamente a las tesis de transversalidad por las que abogó desde su etapa en Podemos-.

Es más, ha desgranado que la función de las fuerzas progresistas "no es convencer solo a las izquierdas" sino "trascender" e "ir más allá de sí mismas", algo que aplica y guía a su espacio político en asuntos como la salud mental o la jornada laboral de cuatro días. Bajo su criterio, esa es la vía para "recuperar la iniciativa" y poder dejar a la extrema derecha en "fuera de juego", dado que la solución a los problemas reales de la gente es el "antídoto" con vistas a "dejar de bailar al son de la música" que marcan los "reaccionarios".

Yolanda y Pablo Iglesias

En cuanto a las diferencias que percibe entre la labor de Yolanda Díaz dentro de Unidas Podemos con respecto al exvicepresidente Pablo Iglesias, ha replicado que no le corresponde a él hacer valoraciones que corresponden a otras formaciones, más allá de decir que percibe en la ministra de Trabajo una voluntad de liderar "algo mayor" que el actual espacio confederal.

A su juicio, Unidas Podemos decidió hace tiempo ocupar el lugar tradicional que venía ocupando IU, lo cual es "legítimo" y "tiene votantes", pero la mejor forma de cambiar el país es desde un "discurso de mayorías".

Un factor que se pudo ver también en los últimos comicios madrileños donde se vio "discursos y estilos muy diferentes" en el arco de la izquierda, que confirmaron a Más Madrid, con su convicción ideológica por atender los aspectos de la vida cotidiana, como la alternativa a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

