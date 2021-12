Fran Carrillo, socio de Hervías y rival de Marín en Cs: "Los que me señalan negocian para irse al PP"

Fran Hervías será el rival más duro de Juan Marín en las primarias por la candidatura de Ciudadanos en Andalucía. Cesado como portavoz adjunto en el Parlamento autonómico por sus discrepancias con la dirección, el todavía diputado echará el resto en un proceso que se dilucidará entre el 13 y el 14 de diciembre.

La aparición de Carrillo no ha sorprendido a la dirección nacional. Varios de sus miembros apuntan, en conversación con este diario, que se trata de un "nuevo movimiento de Hervías" para desestabilizar a la organización. Refieren que Carrillo es propietario, igual que el propio Hervías, de parte del accionariado de "La fábrica de discursos" –una consultora de comunicación–. Socios.

Él mismo, también en charla con EL ESPAÑOL, rebate: "Respeto y aprecio a los arquitectos del partido. No soy la mano de Hervías ni de nadie. Los que van lanzando bulos y mentiras son lo que quieren liquidar este proyecto y los que negocian a espaldas de los afiliados para integrarse en el PP. Que den ellos explicaciones".

Las acusaciones cruzadas dan la medida de la campaña que se avecina en Andalucía, que transcurrirá de manera paralela a los movimientos de Hervías –autoproclamado "señor Lobo"– para laminar la estructura de Ciudadanos.

Carrillo reitera que quienes le asocian a esa operación lo hacen para alejar el foco del "verdadero debate": el modelo de partido, las ideas y el rumbo de Ciudadanos en el futuro. En el entorno de Arrimadas leen más allá. Sitúan a este parlamentario incluso detrás de las filtraciones que han inquietado a Juan Marín en los últimos meses, como cuando una grabación tomada a sus espaldas reveló su falta de interés en aprobar los Presupuestos de este año.

Fran Carrillo (Córdoba, 1981) es historiador y periodista. Estudió comunicación porque le gustaban las narraciones deportivas de Gaspar Rosety, pero pronto sus intereses viraron hacia la política. Admirador de los escritores de discursos norteamericanos, fundó "La fábrica de discursos", que le permitió asesorar a distintas empresas y partidos, de ámbito nacional e internacional.

A principios de 2020, antes de la pandemia, su amigo Fran Hervías compró parte de las acciones de esa empresa y se valió de su cargo de senador para ofrecer estos servicios a distintas agrupaciones autonómicas y municipales de Ciudadanos.

Carrillo ve "absurdo" que le asocien a Hervías para "desprestigiarle". "¿O es que uno comparte todas las ideas y posicionamientos con sus amigos?", señalan algunos integrantes de su proyecto.

Sin embargo, Arrimadas y su equipo no se fían de él y lo colocan a la sombra del ex secretario de Organización de Cs y sus operaciones a sueldo de Génova. "Los que le acusan de ser amigo de Fran también entraron al partido por Fran. Algunos de esos están negociando ahora con el PP. Qué casualidad", rebaten en el entorno de Carrillo.

"Los que me acusan de eso le deben a él su cargo. Y le daban abrazos hasta el último día. Pero eso se lo callan. Y se quieren ir también al PP. Yo sigo aquí. Y aquí seguiré. Por eso lanzan esa campaña de bulos. No voy a dedicarles más tiempo", ha trasladado Carrillo de forma interna a quienes se lo han preguntado.

"Primarias exprés"

La dirección nacional de Ciudadanos aprobó el martes 7 de diciembre la convocatoria de primarias. Ha dado dos días –el 8 y el 9– para que se presenten los candidatos y ha circunscrito la campaña al 10-12 del mismo mes. "Son unas primarias exprés", una "cacicada", "no nos da tiempo a prepararnos". Estas frases no son sólo de Carrillo, sino también de otros candidatos que dicen haber sido sorprendidos de manera sibilina para que no les dé tiempo a prepararse.

"Cambio de verdad", "regresar al Ciudadanos original" o "combatir el inmovilismo" serán algunos de los lemas empleados por Carrillo en la campaña. Él ya ha empezado a reunirse con afiliados en distintos puntos de Andalucía.

Su amistad –y participación empresarial con Hervías– le mantiene alejado de la dirección nacional. El contacto con Inés Arrimadas es nulo y se prevé una campaña dura, por lo menos tanto como lo fue la de la jerezana vs Francisco Igea, actual vicepresidente de Castilla y León.

El paso al frente de Carrillo es la crónica de una noticia anunciada. El parlamentario por Córdoba lleva años marcando perfil propio. Sus discursos, ampliamente difundidos a través de redes sociales, le convirtieron en el diputado más mediático de Ciudadanos Andalucía.

“Señora Calvo, usted no es más feminista que yo. Si acaso lo es menos. Porque en mi concepción de feminismo caben todas las mujeres del mundo. En su idea feminista, están excluidas todas las mujeres que no piensan como usted”.



Mi respuesta en @Senadoesp a la feminista Vicepta. pic.twitter.com/vFFL7A0rIg — Fran Carrillo Guerrero 🖤🇪🇸 (@francarrillog) May 14, 2020

Sucedió algo similar al caso Toni Cantó, cuyas arengas eran las más compartidas en Twitter... salvo por las cuentas oficiales del partido. En uno y otro caso la relación estaba rota. La mayoría de intervenciones virales de Carrillo clamaban contra el llamado "sanchismo y sus aliados".

El "feminismo de Carmen Calvo", la "okupación", la defensa de la monarquía o la crítica de los indultos son algunos de los temas característicos en los discursos de Fran Carrillo.

Este diputado, autor de varios libros sobre discursos y comunicación, es hoy miembro de la Asociación de Comunicación Política (ACOP). Antes, fundó y dirigió la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid. Su experiencia en estas lides le llevó a dar clase en distintas universidades.

Tras su entrada en Ciudadanos, los dos cargos más importantes que ha encarnado han sido los de portavoz adjunto tanto en el Senado como en el Parlamento de Andalucía, donde hoy continúa como diputado.

Admirador confeso de la trilogía El Padrino, el 13-14 de diciembre se conocerá el resultado que abrirá una nueva etapa en la familia de Ciudadanos Andalucía.

Sigue los temas que te interesan