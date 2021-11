La filtración de un audio de Juan Marín dinamita el diálogo con PSOE y Vox por los presupuestos

"Como Gobierno no nos interesa aprobar el presupuesto en año electoral, sería estúpido". La frase la pronunció el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (C's) el pasado mes de junio en el seno de un encuentro interno de los parlamentarios andaluces de la formación naranja.

A dos días de que se cumpla el plazo para que los grupos de la oposición puedan presentar enmiendas a la totalidad del proyecto de ley presupuestario, la cadena SER ha difundido el audio de esa reunión, grabado y filtrado, supuestamente, por un asistente al encuentro.

"Al PSOE solamente le queda una jugada, que es demostrar que puede ser útil de alguna forma en esta legislatura y si le quitamos esa posibilidad (...) pues al final conseguimos pleno". Y matiza que "con esa estrategia tenemos que jugar hasta el final".

"Nosotros como Gobierno estamos obligados a un presupuesto, pero no estamos obligados a cuándo, ¿me entendéis? Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben (...) es que no nos interesa. Prorrogamos y listo".

La postura de Marín, de junio a hoy, no ha cambiado sustancialmente. Ha sido el único miembro del Ejecutivo andaluz que ha cuestionado las negociaciones con el PSOE y con Vox y ha apostado en numerosas ocasiones por la posibilidad de poder gobernar con los presupuestos prorrogados.

"¿En año electoral no podemos permitir el lujo de presentar un Presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba Presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más"

Marín sostiene en esa grabación de junio que el Presupuesto de 2022 implicaría recortes, porque en aquel momento aún no se conocía que posteriormente las comunidades autónomas no tendrían que devolver las liquidaciones de 2020.

Marín continúa explicando que "tenemos ya unas cuentas públicas ¿Para qué hacer otras que van a implicar recortes y que no vamos a poder prácticamente ejecutar?, dice en la grabación.

Marín argumenta que cuando se hacen las entregas a cuenta se tienen en cuenta las liquidaciones de los años anteriores "y en 2020 hubo muchos menos ingresos que en 2019 concretamente 2346 millones de euros", asegura, "Es de una lógica aplastante que habría que hacer recortes".

Tras la decisión de la ministra María Jesús Montero, el proyecto de ley del presupuesto asciende a 43.816,3 millones de euros, un 9% superior al de 2021. Además, establecen una cuantía muy relevante, de 5.900 millones, de recursos procedentes de Europa destinados a transformar la economía e impulsar el empleo en la comunidad.

Las primeras reacciones han sido el anuncio del PSOE-A de que rompe negociaciones con el Ejecutivo andaluz y que, tal y como venía amagando, finalmente presentará una enmienda a la totalidad. Por su parte, Vox ha pedido la dimisión de Juan Marín y el adelanto electoral, algo que ya ha rechazado el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo.

Por su parte, el propio Juan Marín ha declarado en Canal Sur que Juanma Moreno "entiende perfectamente el escenario y el contexto (de ese audio). Los dos somos muy sensatos y sabíamos qué pasaba entonces". También ha reiterado que él "nunca" confió en los apoyos de PSOE-A y Vox, y que lo sucedido les sirve de excusa a ambas formaciones para no aprobar los presupuestos.

