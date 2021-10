El Gobierno andaluz anuncia que ha incluido las propuestas del PSOE-A al presupuesto

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que "vamos a aceptar las propuestas" efectuadas por Grupo Socialista para que se abstengan o apoyen el presupuesto autonómico, y ha culpado directamente al PSOE nacional de haber dado directrices para que finalmente los socialistas andaluces hayan decidido no apoyar el presupuesto.

Luego, con el documento con las propuestas socialistas en la mano, se ha preguntado "qué hay en este documento que no esté ya recogido en el proyecto de ley de presupuestos de 2022".

El dirigente autonómico ha hecho este anuncio en la intervención que ha efectuado en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento andaluz. Además, les ha instado a que "si quieren, pueden" en referencia al apoyo al documento económico. "Tienen la oportunidad de elegir entre apostar por las cosas internas del PSOE o por Andalucía, y si no apuestan por Andalucía, errarán. La puerta está abierta esperado un acuerdo", ha ultimado.

Por los sucesos acaecidos días atrás, la ausencia de la portavoz socialista durante la primera parte del debate, y por la intervención de misma Ángeles Férriz en la primera jornada, con un tono tan bronco como áspero, se dan por prácticamente rotas las negociaciones entre ambas formaciones para sacar adelante las próximas cuentas andaluzas.

Al término de su intervención, el presidente de la Junta de Andalucía ha declarado que le ha "sorprendido muchísimo" la ausencia de la portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz y de Juan Espadas en el salón plenario. "El señor Espadas, en un debate tan importante", ha indicado, señalando además que "su condición de no diputado no le acredita que esté ausente de este debate".

"No hay nada (de entre las propuestas de los socialistas) que no venga en el anteproyecto de presupuestos de la Junta", ha abundado Moreno. Por tanto, a su juicio "no existe excusa" para que no apoyen, con su abstención, los presupuestos.

"La única explicación que yo puede entender es que, en la limitada autonomía que tiene este partido socialista, cada vez más dependiente del sanchismo, es que desde Ferraz le hayan dado la orden de no apoyar los presupuestos del Gobierno andaluz".

"Es la única explicación que puedo encontrar, porque todas las reivindicaciones que ellos nos pidieron están incluidas, incluso la de no introducir en el presupuesto la bajada de impuestos. Por tanto, alguien tiene que dar explicaciones".

Posteriormente, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, ha tratado de reconducir la situación: ha anunciado que el PSOE apoyará la propuesta de resolución del PP al Debate sobre el Estado de la Comunidad, y ha advertido a Moreno que "aun hay margen" para sacar adelante los presupuestos. Eso sí, ha puesto como condición que Moreno llame por teléfono a Juan Espadas. Le ha instado a que lo haga "en cuando acabe, le está esperando".

La secuencia

La ruptura comenzó a tomar forma tras el ultimátum lanzado el pasado viernes por el secretario federal de Política Municipal del PSOE, Alfonso Gómez de Celis, que puso como condición para refrendar el presupuesto a que no hubiera "ni un despido" en los 8.000 sanitarios contratados con los fondos covid del Gobierno, que no renovarán contratos el próximo mes. De ellos, 5.000 son técnicos de laboratorio encargados de efectuar PCR en lo más duro de la pandemia.

La secuencia continuó con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien afeó que el Ejecutivo andaluz no le hubiera contestado todavía a las propuestas socialistas al presupuesto. Mientras restaba importancia a la aseveración de Gómez de Celis, Espadas matizó que la condición sine qua non, como calificó Gómez de Celis, era "una más" de muchas reivindicaciones.

"Yo aguanto", llegó a afirmar Espadas. Con esa frase ponía de relieve su poder decisorio al margen de Ferraz, y se resistía a dar por rotas las negociaciones. También aseveró que confiaba en que Juanma Moreno contactara con él antes del miércoles. Ese mismo día, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, le respondió: "Se va a quedar esperando", frase que generó bastante malestar en la formación socialista. Por último, el secretario general del PSOE-A, quien sí acudió el primer día del Debate, llegó a calificar ayer de "cínico" a Juanma Moreno.

