El Gobierno andaluz negocia los Presupuestos con el PSOE mientras Vox exige "ser escuchado"

El consejero de Hacienda, Juan Bravo; el vicepresidente andaluz, Juan Marín, y el ex portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, tras la firma del acuerdo presupuestario de 2021. EFE

El Consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha mantenido una reunión de carácter técnico con la portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, para elaborar los Presupuestos andaluces para el próximo año.

Se trata de la primera de muchas entre el titular de Hacienda con los grupos políticos de la oposición. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, a lo largo de esta semana Bravo mantendrá encuentros con representantes de las formaciones con representación parlamentaria con el objetivo de alcanzar puntos de consenso para sacar adelante el documento. Para esta semana está prevista la segunda con Adelante Andalucía.

Según la Consejería, el encuentro de trabajo con el PSOE-A ha durado una hora y cuarenta minutos, calificados como "satisfactorios", y que la portavoz socialista ha calificado como "de cortesía".

Tras haber mantenido este primer encuentro con la Consejería de Hacienda, los socialistas han reclamado que "se celebre cuanto antes la reunión" entre el presidente Moreno Bonilla y Juan Espadas, que solicitaron por escrito la semana pasada, "para ver si existe una voluntad real por parte del gobierno andaluz".

Fuentes del Ejecutivo andaluz han afirmado a EL ESPAÑOL que la Consejería de Hacienda "tiene la encomienda de coordinar y celebrar las reuniones y negociaciones con los grupos parlamentarios y sus equipos, a fin de recabar el máximo apoyo", tal y como se hizo el año pasado, cuando el documento económico se aprobó gracias al apoyo de Vox.

En esta reunión, según las fuentes consultadas, al PSOE se le han ofrecido "cifras y datos tanto desde la parte de ingresos como de la de gastos, así como de los fondos Next Generation y del fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR)" de la UE. Estos mismos datos se les van a facilitar a cada grupo parlamentario en las sucesivas reuniones de trabajo.

Además, a los socialistas se les ha entregado un documento, remitido al Ministerio de Hacienda, relativo al sistema de financiación autonómico para el año 2022, "que incluye datos técnicos sobre nuestra envolvente de ingresos, donde por ejemplo se constata la caída de éstos comunicada por el Ministerio de Hacienda", explican las mismas fuentes consultadas.

El descenso en la entrada de fondos está cifrado "en 2.317 millones para Andalucía, y en más de 15.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas". Este mismo documento se le ha remitido al resto de grupos.

La intención del Gobierno PP-Cs es lograr sacar adelante el Presupuesto en un documento que incluya las variables anteriores, que se traducen en millones de euros previstos para agilizar la recuperación económica por la pandemia.

En cuanto a las líneas de negociación de los socialistas, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ya indicó una primera: que las cuentas públicas de la Junta para 2022 deben incrementar las partidas para la Universidad pública en 270 millones de euros más "para alcanzar 1.500 millones de financiación operativa, un 9,8% más que en el presente ejercicio", con el objetivo "de garantizar el funcionamiento del sistema".

Por su parte, la Consejería de Hacienda trabaja "con normalidad" en la elaboración de los Presupuestos para recabar "el máximo apoyo parlamentario". Sin embargo, la vigencia de los Presupuestos de 2021, actualmente en vigor, abre una posibilidad que el Ejecutivo no quiere abordar por el momento. "Si el 1 de enero no hay Presupuestos, se activaría la prórroga, tal y como marca la ley". Se trata, en todo caso, "de un escenario en el que en este momento esta Consejería no trabaja".

El Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) logró sacar adelante las cuentas de 2021 gracias al apoyo de Vox, al no tener mayoría absoluta y necesitar de apoyos parlamentarios de la oposición. Pero en esta ocasión la situación es diferente, puesto que Vox ha recrudecido desde mayo su discurso, exigiendo la celebración de elecciones y negando el apoyo parlamentario a la hora de apoyar propuestas.

Líneas rojas

Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz ha subrayado a EL ESPAÑOL que "no vemos voluntad política del Gobierno por sacar adelante los Presupuestos de 2022. Lo que vemos es que dicen una cosa ante los medios de comunicación y hacen la contraria". No obstante, ha afirmado que "si el Gobierno se quiere sentar con Vox para hablar de Presupuestos, nos sentaremos porque es nuestra responsabilidad". Aunque, eso sí, "escucharemos al Gobierno, pero el Gobierno tendrá que escucharnos a nosotros".

Para Gavira, las líneas rojas de su formación a la hora de apoyar o no el documento económico "las establecen los incumplimientos del Gobierno con Vox que se arrastran desde el pacto de investidura, relacionadas con la inmigración ilegal, la oficina anti okupación, la reducción de la administración paralela o Canal Sur. Si el Gobierno cumple lo firmado, nuestra disposición es llegar a apoyar un nuevo Presupuesto como hemos hecho con todos los de esta legislatura". Fuentes de Vox consultadas por este periódico afirman que, por el momento, no han sido citados a la reunión con el consejero de Hacienda.

La postura del Gobierno andaluz es conciliadora. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha venido defendiendo el buen entendimiento que mantiene con el grupo de parlamentarios de Vox en Andalucía y ha apelado a la "responsabilidad" del "Gobierno del cambio".

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que los Presupuestos de 2022 "son los más importantes de la legislatura porque estamos saliendo ya de la pandemia, por así decirlo", en una situación "mucho mejor que el año pasado", en referencia a la reconstrucción y recuperación la actividad económica.

Por eso, ha realizado un "llamamiento a todas las fuerzas" políticas para que "nos apoyen" para sacar adelante unos Presupuestos que "no son ideológicos, sino de todos los andaluces y para todos los andaluces", según ha defendido el presidente, antes de apostillar que "vamos a ver lo que pasa" con la negociación.

Al término de la reunión, la portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, ha exigido al presidente de la Junta que establezca "una metodología y un calendario real de reuniones" para poder "negociar los Presupuestos sobre parámetros reales". El PSOE-A quiere saber "qué, cómo, para quién y qué velocidad tendrá la recuperación económica y social en Andalucía", ya que los socialistas quieren que ésta se produzca "en términos de justicia, de igualdad y sin que nadie se quede atrás".

