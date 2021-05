El Gobierno andaluz aleja el adelanto electoral: en junio comienza a elaborar el presupuesto de 2022

El Gobierno andaluz de PP y Cs comenzará el próximo mes de junio a elaborar los presupuestos de la comunidad para 2022, que serían los últimos de la actual legislatura. Con el inicio de estas gestiones, a día de hoy el Ejecutivo autonómico insiste en su intención de agotar la legislatura y no adelantar los comicios.

Los resultados de las elecciones madrileñas pueden influir y podrían tener consecuencias a nivel nacional y en otros ámbitos, como reconoció el lunes el propio presidente, Juanma Moreno, pero su intención es agotar su mandato.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha dejado claro que si el Gobierno andaluz no tuviera vocación de cumplir la legislatura, no activarían la negociación del presupuesto de 2022. El principal escollo será Vox, aunque en los tres presupuestos anteriores acabó dando su voto a favor.

Fue el propio portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, quien avanzó la semana pasada el inicio de las conversaciones con la Consejería de Hacienda. Al hacerlo alejaba "el fantasma" del adelanto electoral.

En Vox son optimistas

"Si el PP y sus socios de Cs vienen cumpliendo con los pactos presupuestarios suscritos, estamos obligados a ser leales con lo firmado y, en principio, seguiríamos apoyando al Gobierno", aseguró el diputado.

Ahora bien , el partido de Santiago Abascal ha expresado su "preocupación" con la lectura que se dé desde Andalucía de los resultados electorales de la Comunidad de Madrid.

Fuentes internas de Vox sostienen que afrontan las negociaciones con optimismo, al igual que las de los anteriores presupuestos. Creen que el inicio de las conversaciones ahuyenta el adelanto electoral, pero se muestran firmes con sus líneas rojas. Entre otras, esperan avanzar en política fiscal donde aún "hay margen de mejora".

En esta misma jornada, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, le puso fecha al comienzo de su elaboración. En declaraciones a Canal Sur Radio, manifestó que, "si no pasa nada", a lo largo del mes de junio se iniciará el proceso presupuestario.

"Esto es tan acelerado que todavía no estamos casi aplicando el presupuesto del año 2021 y ya nos obliga a pensar en el presupuesto de 2022", según expresó Bravo.

La rebaja fiscal

Precisamente, el Gobierno andaluz acaba de consensuar con Vox una proposición de ley para una nueva rebaja fiscal en Andalucía. Una cuestión más con el que la Junta quiere mostrar confianza y estabilidad a los andaluces, aunque finalmente Cs estampó su firma en un documento distinto al de la formación de Santiago Abascal.

Al respecto, Elías Bendodo se mostró convencido además de que "la estabilidad política y los apoyos parlamentarios están garantizados en esta legislatura". Tras el consejo de gobierno subrayó ayer que lo importante es que el Gobierno andaluz no se ha apartado de esta vía, sino que la ha activado.

No obstante, el hecho de que no se llegara a acuerdos respecto a los últimos presupuestos de la legislatura por falta de apoyos, no es condición sine qua non para que no se agote. Se podrían prorrogar los aprobados para 2021.

En las últimas semanas se ha conformado mucho ruido sobre este posible adelanto tras las elecciones autonómicas de Madrid. En gran parte, ha sido la sección crítica a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, quien ha insistido en esta posibilidad. De ahí, su petición de adelantar las primarias de este partido para "estar preparados" por si Moreno, el único que tiene potestad para ello, diera el paso.

Sin embargo, el presidente andaluz respondió tajante la semana pasada en Córdoba: "Que no nos metan en líos; no vamos a adelantar las elecciones, porque lo primero es Andalucía y los andaluces, vacunar y recuperar nuestro progreso".