Juan Bravo: "Si Sánchez nos da el 55% de los fondos UE, también deberíamos poder decidir sobre su destino"

Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) custodia la caja de la comunidad más poblada de España. Le ha tocado ser el consejero de Hacienda y Financiación Europea en la época dorada de Andalucía. Licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén, es inspector de Hacienda y profesor honorario de Derecho Financiero en la Universidad de Córdoba.

Su vida laboral lo ha llevado a Córdoba, Granada, Madrid y Valencia, pasando por el Congreso de los Diputados e, incluso, por el equipo de fútbol sala 'Jaén Paraíso Interior'. Es en 2019 cuando llega a la organización con más trabajadores de la región: la Junta de Andalucía.

Fiel a su iPad y a su pizarra con la que traduce al cristiano en Twitter los términos económicos, tanto políticos como plumillas aplauden su talante conciliador. Ha sido el padre de los tres Presupuestos de la Junta de Andalucía con enmiendas de todos los signos y colores. Una pluralidad que echa en falta en el Gobierno central.

Lamenta la falta de cogobernanza en la gran oportunidad del siglo: la gestión de 72.000 millones de euros de los fondos europeos. Todo ello con la gran asignatura pendiente de Andalucía como es su infrafinanciación. Al otro lado del teléfono, atiende a Invertia empleando su modus operandi en la política: el diálogo.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera el miércoles, la Conferencia de Presidentes el viernes… ¿Qué balance hace de esta ajetreada semana?

Para las autonomías no es un buen balance. Es un dato muy negativo para nuestras cuentas y, en el caso de Andalucía, 2.317 millones menos para la financiación del año que viene. La Airef ha estimado que el gasto covid se afianzará en un 40% y se va a consolidar en los próximos años hasta que haya normalidad.

En un momento de recuperación no tiene sentido que se nos exija un esfuerzo tan grande en el déficit a las CCAA y que la exigencia sea mucho menor en el Estado. En la conferencia de presidentes, Pedro Sánchez nos ha ofrecido gestionar el 55% del Plan de Recuperación de 2021. La cogobernanza no consiste en eso.

La gestión va a ser muy complicada y la cogobernanza no puede ser un problema para las CCAA. El Gobierno debe trabajar conjuntamente con las comunidades para utilizar ese dinero en los proyectos transformadores para el país.

Esta semana se le ha escuchado decir que el Gobierno ha cumplido su amenaza con la pérdida de recursos para 2022. ¿Qué supone esto para las CCAA?

Una debilidad en estos momentos. Dicen que la Covid ha tenido tres variables: la sanidad, la educación y los ERTE. Tener menos recursos en los momentos complicados dificulta aún más hacer presupuestos y poder atender a las necesidades de la ciudadanía. El gobierno no traslada el esfuerzo que hemos hecho. La cogobernanza lo es todo y debe ser la solución de los problemas de los ciudadanos.

A corto plazo y teniendo en cuenta que los gastos se mantienen o aumentan como los relativos a la Covid-19, ¿qué consecuencias concretas van a tener para Andalucía?

Bueno, no solo tendrán para Andalucía. A corto plazo, no. Pero, en las cuentas públicas de 2022, sin duda. Tendremos elementos en ese año que ahora no tenemos y que se convertirán en gastos. Por ejemplo, el incremento de la retribución de los funcionarios, la subida del SMI y otros acuerdos que llevaban años congelados en Andalucía.

Si encima nos suben los costes y nos recortan la financiación, se nos hace mucho más difícil poder estar en ese equilibrio. No parece que sea la situación más idónea. Hemos cumplido cada presupuesto a pesar de tener infrafinanciación y nadie nos ha compensado. A la ministra María Jesús Montero yo le pedía que fuera consciente de lo que estaba haciendo especialmente para las regiones que tenemos el compromiso de cumplir las reglas.

Usted también es consejero de Financiación Europea, ¿cómo valora el hecho de que el Gobierno haya anunciado en la Conferencia de Presidentes que va a ceder la gestión del 55% de los fondos a las CCAA?

Se está poniendo en evidencia la gestión de tantos recursos en tan poco tiempo. En principio, la gestión era para el 2021 y 2022 y ya estamos casi en septiembre. También se están haciendo planteamientos de los recursos en los que las CCAA no tienen capacidad de opinar. Actuamos como gestores administrativos y sin poder opinar. La ejecución no va a ser real.

Si nos dan el 55% de la gestión, nos tendrían que dar el 55% de opinión. Más que dar ayudas, se nos tendría que permitir hacer cosas diferentes. Hagamos una gran revolución, pero no partamos el dinero para que llegue a todo el mundo porque no será efectivo. Si el hidrógeno verde es el futuro, hagamos una revolución.

¿Van a tener libertad para decidir cuál va a ser su destino o van a tener que ceñirse a las reglas que puedan venir desde el Gobierno central?

No permiten libertad de propuestas por parte de Consejerías o CCAA. Es un error restar realidad a los proyectos que salgan de los fondos europeos. Hemos mandado ideas y es la gran oportunidad de España. Nunca la Unión Europea había dado tanto dinero y habría que aprovecharlo. Ese dinero es una oportunidad y surge de los impuestos que pagamos.

De todos modos, no me negará que la propuesta de Sánchez no les ha pillado con el pie cambiado…

No. Ya había dicho que las CCAA íbamos a gestionar el 50%, ahora el 55%. No era una sorpresa, pero las cosas no se acreditan con lo que se dice sino con lo que se hace. Ya veremos cuando sintamos que realmente hay cogobernanza.

Requiere mucha lealtad y las CCAA tenemos recelo ante las consecuencias que puedan surgir. Es la gran oportunidad de este país y si no lo aprovecha Sánchez los españoles no se lo van a perdonar.

Esos fondos europeos que van a poder gestionar a partir de ahora, ¿servirán para paliar la pérdida de capacidad de gasto de la que se quejan las comunidades autónomas de cara a 2022?

Son partidas distintas pero los fondos europeos implican una gestión más profunda. Yo exijo que se deje la política de la ideología a un lado y trabajemos, por ejemplo, con todos los actores implicados. Tenemos ideas para definir el futuro de nuestro país y no se puede hacer sin las CCAA, las entidades locales, sector privado, las universidades… Y el Gobierno es lo que está haciendo.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo.

Para hacer esto se tiene que trabajar con los ayuntamientos, las diputaciones, el sector privado, las pymes, etc. Cuando el Gobierno de España tenga esa capacidad, aprovechemos esos millones que llegan de la Unión Europea.

¿Hay plan B para compensar esta pérdida y que salgan las cuentas autonómicas?

Ser lo más eficiente posible, mejorar los ingresos aún si cabe, más generación de empleo e inversiones. Todo ello para aumentar la financiación en la región y compensar la pérdida. Ahora vienen momentos complicados. Yo mismo le pedí a la ministra Montero un replanteamiento. Quiero pensar que aún estamos a tiempo ante el enorme agujero que deja en las CCAA.

¿Pone en peligro el superávit andaluz?

E prácticamente imposible en 2021. Vamos a intentar cumplir las reglas fiscales pese a que UE las ha suspendido. Es lo que intentamos. El gobierno tendría que pensar en lo que hacemos, ver nuestro esfuerzo y ver cómo podemos ayudarnos.

¿Qué otras 'amenazas' quedan en el tintero?

No lo veo como una amenaza sino como una falta de sensibilidad o irresponsabilidad. Creo que las cosas se tienen que hablar. Por ejemplo, antes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera teníamos grupos de trabajo previos y se han eliminado. Falta consenso. Nos esperamos lo mejor y lo peor. Al final la gente puede pensar que esto es perjudicial para las CCAA pero no. Lo pagan todos los españoles.

¿Cómo puede afectar esto a los Presupuestos de la Junta de Andalucía que se están negociando?

Evidentemente afecta. No barajamos esa opción, los 2.317 millones menos. Yo sigo pidiendo que se reimplante porque va a generar un enorme problema al conjunto del país. Lo dijimos con el pago del IVA, la necesidad de fondo covid… Y el Gobierno dio la razón a las regiones independientemente del signo político.

Sobre las negociaciones, Juan Espadas se ha estrenado tendiendo la mano para que el Gobierno andaluz margine a Vox. ¿Es una opción viable o cree que se quedará en papel mojado?

No hay que marginar a nadie. Iniciamos negociaciones con PSOE el pasado año y yo le agradecí su lealtad en la negociación. Pusimos por delante la voluntad y pusimos sobre la mesa problemas. Agradezco la voluntad de Espadas pero espero que no pongan líneas rojas. Ahí no van a encontrar a este consejero. Es lo mismo que le pedimos al Gobierno y hasta el momento no le ha ido mal a los andaluces.

El ofrecimiento llega además cuando se ha dado a conocer el resultado de las auditorías. ¿Qué coste ha tenido para el Gobierno andaluz la administración paralela del PSOE?

La administración paralela ha tenido un esfuerzo presupuestario muy importante. Tenemos que hacer un importante trabajo. A partir de ahora tenemos los documentos, los datos de la Cámara de Cuentas, la Airef, la experiencia de años de gobierno y las cosas buenas y malas para solucionar y rectificar lo que no ha aportado.

