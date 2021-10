Espadas pone plazo para apoyar el presupuesto y la Junta responde: “Que se quede esperando”

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha dado de plazo hasta el próximo miércoles para que el Gobierno de la Junta de Andalucía responda sobre la aceptación o no de las propuestas efectuadas por los socialistas andaluces al presupuesto autonómico.

Espadas ha comparecido en rueda de prensa tras las declaraciones efectuadas el pasado domingo por el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Gómez de Celis, quien sostuvo que los socialistas "no podemos apoyar los presupuestos" cuando el PP "está despidiendo a 8.000 sanitarios", y que el apoyo socialista a los presupuestos pasaba obligatoriamente como "condición sine qua non" a que no hubiera "ni un solo despido en la sanidad pública".

En realidad, no se trata de despidos, sino de la no renovación de los contratos para los 8.000 sanitarios de refuerzo en lo más duro de la pandemia. Todos ellos tienen contrato con el SAS hasta el próximo 31 de octubre y son enfermeros, auxiliares, celadores y, en su mayoría, técnicos de análisis clínicos para efectuar las pruebas PCR.

Las comunidades autónomas están procediendo a no renovar gran parte de los contratos de refuerzo sanitario, toda vez que el Gobierno central ya ha dado por concluida la situación pandémica y por tanto ha suspendido las partidas económicas extraordinarias destinadas a tal fin. No obstante, de los 20.000 sanitarios contratados en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud va a renovar 12.000 contratos.

La diferencia argumental entre Juan Espadas y Gómez de Celis ha vuelto a quedar patente hoy, tras la intervención del segundo en TVE. De Celis ha matizado, e incluso rebajado, sus propias declaraciones con respecto a la condición del PSOE-A de que se mantenga a estos 8.000 trabajadores para apoyar el presupuesto andaluz.

Ha explicado que los socialistas andaluces están “más lejos” de poder apoyar el presupuesto por el silencio del Ejecutivo andaluz a las propuestas aportadas por Espadas en materia "de sanidad, educación o empleo juvenil".

Por su parte, Espadas ha restado importancia a la exigencia de los 8.000 sanitarios como condición para aprobar los presupuestos y ha vuelto a recordar que está esperando alguna respuesta de Juanma Moreno sobre las aportaciones del PSOE-A al presupuesto.

Sobre los sanitarios, argumenta que el Ejecutivo andaluz no les ha dado “ninguna explicación” sobre su no renovación, pero, sobre todo, lo que fundamenta que los socialistas andaluces puede que no apoyen los prepuestos es que desde la Junta "ni contestan" a las propuestas efectuadas por Espadas para incorporar al presupuesto.

El presupuesto “no son los 8.000 sanitarios, es la sanidad pública” ha abundado el secretario general de los socialistas andaluces, quien ha hecho hincapié en advertir que “no me vale un solo tema” en referencia a la ausencia de respuesta que, sostiene, le da la Junta. “¿Cuándo nos va a llamar el consejero de Hacienda?” se ha preguntado.

“Yo aguanto”, ha manifestado, advirtiendo que no será él “quien de por roto el diálogo” y que no será hasta el próximo miércoles cuando se apruebe el documento inicial en el Consejo de Gobierno como paso previo a su debate parlamentario y posterior votación, cuando sepan si se han recogido sus aportaciones. Hasta entonces, espera “algún gesto” de Juanma Moreno.

"Chantaje"

La matización realizada por Juan Espadas al ultimátum lanzado por Rodríguez de Celis ha sido aprovechada por el Gobierno andaluz. "No aceptamos chantajes de nadie", ha replicado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, quien ha requerido saber “a quién nos dirigimos, a Juan Espadas, a Gómez de Celis o a Pedro Sánchez”.

Marín ha respondido, tras poner Espadas el miércoles como fecha tope, “que se quede esperando” y que “no nos de prórrogas. Si quiere aprobar las cuentas, que lo diga”.

A continuación, ha explicado que la propuesta del PSOE “es un documento con 19 puntos sin cuantificación sobre qué cambiar y de dónde detraer partidas presupuestarias. Es una carta de los reyes magos y un brindis al sol”. Marín ha resumido la postura del PSOE-A: “no quieren llegar a acuerdos y lo que quieren es una puerta de salida”.

Por su parte, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha invitado al PSOE-A a que tenga “valentía” para reclamar a Pedro Sánchez que se haga cargo económicamente de esos 8.000 sanitarios.

Bendodo ha exigido que los socialistas andaluces “no se pongan tras de la pancarta” cuando Andalucía “va a mantener más puestos de trabajo sanitarios que ninguna otra comunidad autónoma”, sosteniendo la contratación de 12.000 trabajadores “el 60% de los 20.000, con cargo a nuestros presupuestos”.

De ellos, se va a mantener el 100% de los médicos y el 75% del personal de enfermería. Ha indicado además que si el presupuesto de 2021 establecía 2.000 millones de euros para sanidad, el de 2022 recoge 1.000 millones más, hasta los 3.000 millones de euros. “Nunca hasta ahora un Gobierno andaluz había invertido tanto en Sanidad”.

El dirigente andaluz ha incidido que “los ultimátum son de otros tiempos”, y que, “por una cuestión de orden”, el PSOE “tiene que hablarse entre sí” porque con Espadas y Gómez de Celis hablando “es complicado” cuando cada uno dice una cosa, lo que evidencia que en el PSOE-A “hay una bicefalia”.

