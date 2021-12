PP y Cs se acercan a la mayoría absoluta en Andalucía, según el sondeo que publicará El Español

¿Cuándo se celebrarán las elecciones andaluzas? Esta es una de las cuestiones más debatidas después de que Vox se haya negado a aprobar los Presupuestos presentados por Juanma Moreno para 2022. Y si, además de tumbar las cuentas, los de Abascal empiezan a bloquear las iniciativas del Gobierno andaluz en el Parlamento regional, todo hace indicar que las elecciones serán en junio, casi seis meses antes de lo previsto.

Pero si fuesen hoy los comicios, Partido Popular y Ciudadanos rozarían la mayoría absoluta, de modo que Juanma Moreno podría reeditar su Gobierno de coalición con Juan Marín siempre y cuando Vox no entorpeciera su investidura.

Así se desprende de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL que este miércoles podrán leer los suscriptores en nuestra Edición. La encuesta arroja una victoria contundente del PP por primera vez en Andalucía, con una distancia de diez puntos sobre el PSOE de Juan Espadas, que sería el segundo partido más votado.

Falta por saber si populares y liberales concurrirán finalmente juntos a los comicios; Génova descarta la fórmula conocida como España Suma, aunque desde el PP andaluz no la ven con malos ojos. En todo caso, los resultados finales no diferirían en exceso: el PP de Juanma Moreno sumaría más escaños que toda la izquierda junta (PSOE, Adelante Andalucía, Unidas Podemos y Andalucía Levanta).

Ciudadanos, de presentarse por separado, vería muy mermada su representación con respecto a las autonómicas de 2018, cuando cosechó 21 escaños, pero resistiría lo justo para entrar en el Parlamento y poder reeditar una colaboración que tiene muy satisfechas a ambas partes. "El Gobierno funciona bien", según fuentes internas. El grueso de sus votantes recaería ahora en el Partido Popular. Unos pocos, a Vox.

La formación de derecha dura, con Macarena Olona como presumible candidata, sería la tercera fuerza política con un resultado ostensiblemente mejor al cosechado hace tres años, cuando Vox entró por primera vez con fuerza en las instituciones y obtuvo 12 escaños gracias al 11% de los votos.

El nuevo partido España Vaciada, inscrito el pasado 30 de septiembre en el registro del Ministerio del Interior, que ya está movilizando a sus plataformas afincadas en Andalucía para estar "listos" ante un posible adelanto electoral no obtendría representación y tendría que esperar a las generales de 2023 para desembarcar con fuerza en la política.

Ficha técnica

Se han completado 1.200 encuestas en Andalucía, extraídas a partir de cuatro paneles independientes mediante cuotas prefijadas de sexo, edad y provincia de residencia, a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 3 y el 6 de diciembre de 2021. La muestra se postpondera por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de 2018 y generales de noviembre de 2019. Al tratarse de un muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 97%. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

