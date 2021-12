Casi el triple de andaluces prefieren a Juanma Moreno que a Juan Espadas como presidente

Los andaluces tienen claro a quién quieren como presidente de la Junta. Y es que el 45,8% de los encuestados por SocioMétrica para EL ESPAÑOL prefieren que Juanma Moreno (Partido popular) dirija la Junta; casi el triple de quienes optan por el socialista Juan Espadas, el predilecto para el 17,3%.

Al barón popular le han sentado bien sus tres años al frente de Andalucía. De hecho, si hoy se celebraran elecciones las ganaría con un 36,4% de los votos y 47 escaños. Dos datos que, juntos, avalan las palabras proferidas por Moreno en sus declaraciones de este miércoles a EL ESPAÑOL, en las que halaba de "un cambio de estilo, una apertura de la Junta a la sociedad andaluza"... que le estaría siendo reconocida.

No se sabe si a Moreno le acompañará Juan Marín en la misma candidatura, pues los populares aún no tienen claro si confluirán con Ciudadanos en una única lista: Génova descarta la fórmula, aunque desde el PP andaluz no la ven con malos ojos.

En mitad de esta tabla de preferencias, están los candidatos la izquierda radical y la derecha dura. Si un 12,2% de los andaluces quieren que Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) sea su próxima presidenta, hasta un 14,3% preferiría a Macarena Olona (Vox). Una cifra llamativa teniendo en cuenta que la primera -Rodríguez- lleva años involucrada en la política regional, pero Olona aún no ha sido oficializada como candidata de los de Santiago Abascal a la Junta.

Sí es cierto que Olona, diputada en el Congreso de los Diputados y abogada del Estado en excedencia, lleva tiempo gozando del foco mediático, tanto en la tribuna de oradores como en actos institucionales. El último, en el Día de la Constitución, cuando acudió en representación de su partido al acto oficial. No es, en definitiva, ninguna desconocida para el electorado andaluz.

Sólo el 4,7% se decantarían por el actual vicepresidente como dirigente de la Junta. Una cifra algo por debajo de la dirigente de Unidas Podemos en la región, Martina Velarde (5,9%), diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados.

Andalucía afronta el último año de legislatura con adelanto electoral a la vista. Tal y como informa hoy EL ESPAÑOL, si los comicios -previstos para junio- se celebrasen hoy PP y Cs se quedarían a cinco escaños de la mayoría absoluta (55), con 50, de modo que Moreno podría reeditar su Gobierno de coalición con Juan Marín... siempre y cuando Vox no torpedeara su investidura.

Ficha técnica

Se han completado 1.200 encuestas en Andalucía, extraídas a partir de cuatro paneles independientes mediante cuotas prefijadas de sexo, edad y provincia de residencia, a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 3 y el 6 de diciembre de 2021. La muestra se postpondera por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de 2018 y generales de noviembre de 2019. Al tratarse de un muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 97%. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

