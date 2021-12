El PP recibiría hoy en Andalucía el 49% de los votos de Cs, el 15% de los de Vox y el 10% del PSOE

Si hoy se celebraran las elecciones andaluzas, tal y como muestra la encuesta de SocioMétrica que publica hoy EL ESPAÑOL, Juanma Moreno ganaría con el 36,4% de los votos y 47 escaños. Podría, por tanto, reeditar su Gobierno en coalición con Ciudadanos (juntos sumarían 50 representantes y se quedarían a cinco de la mayoría absoluta) siempre y cuando Vox apoyara su investidura y no se alineara con la izquierda para impedirla.

El resultado sería histórico para el Partido Popular, pues supondría la segunda victoria electoral en Andalucía –Javier Arenas ganó en 2012–. El hito podría explicarse a partir de la práctica fagotización de Cs, al que robaría el 49,1% de los votos, así como por la seducción del 14,7% del electorado de Vox y del 10,2% del votante del PSOE, así como el 9,9% de Adelante Andalucía.

Juanma Moreno casi duplica los resultados que cosechó en 2018, cuando alcanzó la Junta de Andalucía con el apoyo de Ciudadanos (que entonces obtuvo el 18,3% de los votos) tras tres décadas de sucesivos gobiernos socialistas. Moreno obtuvo 26 representantes que, unidos a los 21 liberales, le permitieron entrar en el Gobierno regional con el apoyo de los 12 parlamentarios de Vox.

Un apoyo que se ha perdido en los últimos meses. Los representantes de Vox votaron con la izquierda para rechazar los Presupuestos de 2022, y esto ha precipitado de manera irremediable la convocatoria a las urnas: todo hace indicar que las elecciones serán en junio, casi seis meses antes de lo previsto.

Será entonces cuando los andaluces examinen al Gobierno regional, pero a juzgar por el sondeo, estos serán generosos con el presidente, al que ratificarán el 78,5% de sus votantes. Por otro lado, el 10,2% de quienes optaron por Moreno Bonilla hace tres años lo harían hoy por Macarena Olona, presumible candidata de Vox en la región.

Vox y la izquierda

Vox, que también crece exponencialmente (pasa del 11% de los apoyos al 15% y lograría 18 parlamentarios), lo hace gracias al éxodo de votantes liberales (12%) y populares (10,2%), pero sobre todo gracias a que sería el partido con un electorado más fiel: el 80,5% de quienes votaron a la derecha dura en 2018 (liderada entonces por el juez Francisco Serrano) volverían a hacerlo en 2022.

En el seno de la izquierda, que se presenta más dividida que nunca con 12 partidos optando a escaño, lo primero que llama la atención la poca lealtad de su electorado. Tan sólo el PSOE supera el 50% de fidelidad de voto (66,1%): el 10,2% de sus votantes emigraría al PP, el 3,8% a Adelante Andalucía y 1,8% a Ciudadanos. Uno de cada tres socialistas, en definitiva, votaría distinto en estas autonómicas.

Adelante Andalucía, la formación de extrema izquierda que dirige Teresa Rodríguez, sólo lograría retener al 35,4% de sus electores, mientras que el 30,5% votaría en esta ocasión a Unidas Podemos. Aunque hay que tener en cuenta que aún se prevén movimientos dentro de la izquierda, a la que su división en una docena de formaciones le pasaría una enorme factura.

Ficha técnica

Se han completado 1.200 encuestas en Andalucía, extraídas a partir de cuatro paneles independientes mediante cuotas prefijadas de sexo, edad y provincia de residencia, a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 3 y el 6 de diciembre de 2021. La muestra se postpondera por situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de 2018 y generales de noviembre de 2019. Al tratarse de un muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 97%. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.

