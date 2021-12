El PP andaluz discrepa de la estrategia de Génova con Cs y no descarta la coalición electoral

Génova ya ha oficializado una postura sobre su relación con Ciudadanos: no hay coalición electoral posible. No habrá listas conjuntas. "España Suma" y sus sucedáneos ya son tan sólo un recuerdo en los despachos de Pablo Casado. Sin embargo, no todos los barones comparten ese portazo. Y menos el momento en que se ha dado, cuando todavía no hay elecciones a la vista.

En esa tesitura, y pese a que los mandatarios de la dirección nacional insisten en que esa postura "ya está hablada con Juanma Moreno", el PP andaluz tiene su propio discurso. Nada tiene que ver con el de Casado. "¿Coalición electoral? ¿Lista conjunta? Lo decidiremos cuando llegue el momento", reseñan las fuentes consultadas por este diario.

Desde que Ciudadanos negoció con el PSOE la moción de Murcia, Teodoro García Egea activó –principalmente a través de Fran Hervías– la maquinaria para laminar a Inés Arrimadas. "Génova está en la estrategia de la absorción, pero nosotros no. Aquí, la relación con Juan Marín es muy buena. El Gobierno funciona bien", aseveran en el entorno de Moreno Bonilla.

El mensaje, mostrado de manera desacomplejada, dibuja una estrategia esencialmente distinta a la de Casado. En Andalucía, no entienden por qué se ha dado ya un portazo a la posibilidad de esa coalición. Consideran un sinsentido renunciar a esa baza "tan pronto". Piensan que es mejor "decidir cuando llegue el momento", teniendo todas las cartas de la baraja.

Juanma Moreno ha resistido a las tentaciones de la dirección nacional, que creyó en el adelanto electoral como herramienta para acabar definitivamente con Ciudadanos. Los de Casado interpretaron que la victoria de Ayuso podría producir, en ese sentido, un efecto dominó.

Ya entonces, el presidente andaluz advirtió: "La sociología de esta tierra es muy distinta". Y ese es el mismo lema que empuña hoy. Quiere culminar su mandato, agotar la gestión y celebrar los comicios entre junio y octubre de 2023.

La debilidad de Ciudadanos como partido no ha sido aprovechada en ningún momento por Moreno Bonilla para intentar gobernar en solitario. "Se entiende muy bien con Marín y le horroriza la posibilidad de coaligarse con Vox", coinciden en las delegaciones andaluzas de naranjas y azules.

Moreno Bonilla –reconocen en su entorno– ha cultivado una imagen de político "centrado" que no provoca rechazo en una sociedad que venía votando mayoritariamente a la izquierda desde hace décadas.

La "autonomía de Juanma"

"La coalición no está ahora sobre la mesa. A Ciudadanos le interesa por sus perspectivas electorales. Nosotros no estamos trabajando en clave electoral. Cuando llegue el momento, se verá", concluyen en el PP andaluz.

De hecho, las "maniobras de Hervías" –así las califican tanto en Ciudadanos como en el PP– no han gustado en el entorno de Moreno Bonilla, que ha visto cómo la "estabilidad" labrada en lo que va de legislatura se ha visto resentida con la operación que derribó la alcaldía de Granada o las filtraciones a traición a Marín justo antes del congreso del Partido Popular andaluz.

La cuestión es: ¿qué pasará "cuando llegue el momento"? ¿Génova respetará la autonomía de Moreno Bonilla o abrirá una guerra similar a la que ahora mantiene con Isabel Díaz Ayuso en Madrid?

"Juanma tiene toda la autonomía y creemos que Génova la seguirá respetando. Saben que él conoce mejor que nadie la sociología electoral andaluza. Es que esto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid. Tampoco se parece a otras regiones", asevera un portavoz autorizado del Ejecutivo de la Junta.

Mientras tanto, Ciudadanos ya ha activado su maquinaria electoral: celebrará sus primarias el 13 y el 14 de diciembre. Marín es el candidato apoyado por Arrimadas, pero está por ver si Hervías y su círculo mueven ficha. Si no es el caso, el proceso se antoja sencillo para el actual vicepresidente de la Junta.

"No entendemos esa actitud altiva del PP. Instrumentalizan incluso a sus gobiernos regionales con tal de lanzar una carrera a La Moncloa... que cada vez está menos clara precisamente debido a esa actitud", apunta un dirigente de Ciudadanos.

"¿Hablan con Sánchez para repartirse las instituciones del Estado, pero dan ese portazo a sus socios de gobierno? ¿Cuáles son las prioridades del PP?", reitera esta fuente. "Financieramente estamos bien; y estamos creciendo demoscópicamente, sobre todo en Andalucía".

