Ciudadanos convoca primarias 'exprés' en Andalucía ante un posible adelanto electoral

Ciudadanos celebrará unas primarias exprés en Andalucía ante la posibilidad, cada vez más plausible, de unas elecciones autonómicas adelantadas. Así lo ha anunciado este martes el Comité Permanente, que necesita de un candidato a la presidencia de la Junta tras la negativa del Partido Popular a concurrir con los liberales en una lista conjunta.

El proceso de primarias empezará este miércoles y terminará en una semana con la votación, que se realizará de manera telemática desde las 08:00 horas del próximo lunes hasta las 20:00 horas del martes 14 de diciembre, ha informado en un comunicado el partido naranja.

Entre mañana y el jueves podrán presentarse los afiliados que cumplan con los requisitos generales previstos por los estatutos del partido y con una antigüedad de al menos nueve meses. Una vez proclamados de manera definitiva los candidatos, la campaña electoral de primarias se hará este viernes, sábado y domingo, para dar paso a las votaciones el lunes y martes.

En esta elección podrán participar todos los afiliados adscritos a algunas de las agrupaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía que cumplan los requisitos del artículo 20 de los Estatutos.

El actual líder andaluz de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado en numerosas ocasiones que se presentará a la reelección como candidato, un puesto que le disputará, al menos, Carmen Almagro, que encabezará la corriente crítica denominada "Renovadores". Queda por ver si algún miembro del actual grupo parlamentario, en el que hay división, decide presentarse también a estas primarias.

Hoy mismo, Marín se ha mostrado "convencido" de que el PP de Andalucía sí está dispuesto a explorar la posibilidad de ir con listas conjuntas a las elecciones a pesar de la posición de Génova, porque "allí en Madrid están con otras cosas", y que el PP de Andalucía "no se ha pronunciado y eso "evidentemente es porque los que mejor conocemos Andalucía somos los que estamos aquí".

Suma necesaria

El caso de la Junta es complejo. La suma de PP y Cs –con el apoyo externo de Vox– logró desbancar al PSOE tras décadas en el poder. Hoy, las encuestas arrojan un escenario parecido. Los liberales, pese a sus malos resultados en Cataluña o Madrid, parecen seguir con vida en Andalucía, y sus escaños podrían ser indispensables otra vez.

No se trata tan solo de una cuestión estratégica: Moreno Bonilla no oculta su deseo de seguir gobernando con Marín y de limitar al máximo la influencia de Vox. Al contrario de lo que ha ocurrido con Isabel Díaz Ayuso, la derecha dura no congenia con Moreno y ya ha anunciado que no apoyará los Presupuestos de la región.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, Casado y Arrimadas tomaron un café hace pocas semanas para seguir reconstruyendo su relación personal después de lo ocurrido con la moción de censura de Murcia. Aunque es un primer paso, no parece la coalición electoral entre ambas formaciones vaya a prosperar.

