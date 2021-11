La alianza de Vox con el PSOE y la izquierda radical tumba los Presupuestos del PP y Cs en Andalucía

La alianza de Vox con el PSOE-A y Unidas Podemos ha acabado rechazando los presupuestos andaluces del próximo año.

Conforme avanzaban los turnos de palabra, lo tenía ya tan claro el PP, que a las 8:47 de la noche, y cuando aún faltaban casi dos horas para la votación, la cuenta oficial del PP andaluz publicaba una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

Con ellos denunciaba que el PSOE, Vox y Podemos "juntos dicen NO: A 600M€ más para contrataciones y retribuciones de profesionales sanitarios”; "A 1.100M€ más para la Sanidad en Andalucía (...)".

🤝🏼 El PSOE, Vox y Podemos juntos dicen NO:



A 600M€ más para contrataciones y retribuciones de profesionales sanitarios.#PresupuestosAND22 pic.twitter.com/KYMyvVIrda — PP de Andalucía (@ppandaluz) November 24, 2021

A la hora en la que el PP andaluz publicaba los mensajes en sus redes sociales, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, llevaba bastantes minutos haciendo uso de su primer turno de palabra, tras las intervenciones de Ángeles Férriz, del PSOE-A, y de Inmaculada Nieto (Unidas Podemos).

Con diferencia, el discurso del portavoz de la formación de Abascal fue el más duro de los grupos de la oposición, y, de ahí que el PP desechara ya cualquier sorpresa y diera orden de denunciar la pinza en sus redes sociales.

"No son los presupuestos que Andalucía necesita", comenzó Gavira. Luego los calificó de ser unos "presupuestos fake", elaborados y presentados "para culpar a Vox" de no salir adelante cuando los rechazan tras tener el Ejecutivo andaluz "la oportunidad de propiciar un cambio en Andalucía que no ha llegado".

El portavoz desechó la idea lanzada, aseguró, desde el Ejecutivo andaluz, pues han querido desde hace semanas “hacer creer” que "Vox es responsable" de que los presupuestos andaluces no salgan adelante. Eso ha sido así "hasta la semana pasada", cuando la filtración del audio de Juan Marín "ha demostrado que no es verdad. El tiempo nos ha dado la razón". Porque, puntualizó Gavira, "hemos estado 3 años anteponiendo los intereses de los andaluces".

El portavoz criticó la postura que el PP ha mantenido con Cs tras la polémica de la semana pasada, en la que "cuanto más abrazos se den, menos unidad. Ustedes (los populares) ya han devorado a Ciudadanos y quieren que el entierro lo paguen los andaluces".

Posteriormente fue a más y criticó "una gestión sanitaria pésima", con "temporalidad laboral", y llegó a manifestar que "el presidente miente diciendo que en la sanidad andaluza ya no se habla de temporalidad", acusando a Juanma Moreno, que se encontraba ausente del hemiciclo.

"Le diremos a los andaluces que no voten a Vox si lo que quieren es que le demos nuestro apoyo al PP. Están al mismo nivel de los que nos llevaron a la ruina durante 37 años". Gavira, que reiteró la demanda de su formación de adelantar las elecciones, llegó incluso a parafrasear a Isabel Díaz Ayuso: "Del socialismo se sale, pero con ustedes no".

En su turno de réplica, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, seguía apelando a los grupos de la oposición para que apoyaran el documento, si bien advirtió a Vox que "en tres meses han pasado de que todo es bueno a que todo es un desastre", y advirtió que Voz y PSOE se habían alineado.

Ante esto, el portavoz de Vox respondió que "no insistan en el tema de la pinza, porque mañana vamos a apoyar la Ley LISTA, y se va a aprobar porque va en la dirección adecuada"..

¿Una oportunidad?

Antes, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, sorprendió al invitar al Gobierno de la Junta a que recoja el proyecto de presupuesto para 2022 aprobado el pasado 3 de noviembre "y lo traiga de nuevo a la Cámara autonómica incluyendo las diez propuestas del PSOE-A" que cifran en 767 millones de euros. Nuevamente el PSOE ha puesto una condición, o ha dado una oportunidad, para lograr su apoyo a las cuentas del año que viene.

"Si así lo hacen, estaremos esperándolos, donde siempre, defendiendo a Andalucía", enfatizó Férriz durante su intervención en el debate de totalidad del presupuesto. El PSOE-A atribuyó al presidente de la Junta, Juanma Moreno "toda la responsabilidad" de que Andalucía se vaya a quedar sin presupuesto en 2022, porque "ha hecho todo lo humanamente posible para impedir que el PSOE-A respalde el proyecto de cuentas autonómicas".

También hizo alusión Férriz al audio del vicepresidente, Juan Marín. Censuró que el gobierno andaluz "diga públicamente lo contrario de lo que piensa y de lo que cuenta en sus reuniones privadas". Con ironía, ha dado las gracias a Marín por "contarnos con tanto detalle lo que todos intuíamos". "Usted es como un niño chico, que no se puede contener y acaba contando todo lo que escucha en casa, en San Telmo. No sé si es mejor que lo cesen o que le den un micrófono".

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, sostuvo que "estas cuentas no son las que necesitan Andalucía, son las cuentas de un mal Gobierno, necesitamos unas cuentas buenas, de un buen Gobierno".

Nieto subrayó que en la última semana, tras la difusión del audio del vicepresidente Juan Marín calificando de "estúpido" la presentación de un Presupuesto con recortes para afrontar un año electoral, que "el presidente (de la Junta) no ha desmentido que son cuentas no queridas por el Gobierno".

La portavoz de la formación morada reprochó a Moreno su ausencia en el debate presupuestario, recordando además que su grupo parlamentario le reclamó por carta que tuviera una comparecencia parlamentaria previa al propio debate de totalidad del Presupuesto para "descartar el parecer expresado por el vicepresidente".

Por su parte, el Consejero de Hacienda, Juan Bravo, recalcó hasta machacar la idea de que "a los andaluces les irá mejor, sin duda, si hay unos Presupuestos para 2022, porque una prórroga presupuestaria dificultaría las inversiones e influiría en los años sucesivos. Si no tenemos presupuestos nos irá peor a todos", ha advertido el consejero. Y entonces apuntó que el propio PSOE-A "es consciente de ello porque lo reflejó en el documento que entrego al Gobierno el pasado 1 de octubre para abrir la negociación presupuestaria".

El consejero, Juan Bravo, durante su intervención en el pleno del parlamento andaluz. Parlamento

En dicho documento, explicó, los socialistas andaluces reconocían que "una eventual prórroga presupuestaria dificulta el desarrollo de nuevos proyectos y puede bloquear los que no hayan tenido consignaciones presupuestarias". "En definitiva", resumió Bravo dirigiéndose a la bancada del PSOE, "lo que dicen ellos: bloqueo, bloqueo, bloqueo". Además, ha pedido explicaciones a Férriz. "Dígame de dónde sacamos los 767 millones de euros, porque Sanidad, Educación y Políticas Sociales no se tocan".

El consejero ha insistido una y otra vez en pedir a los tres partidos de la oposición que "conociendo los efectos negativos de una prórroga presupuestaria, actúen con responsabilidad y sensibilidad y levanten el veto porque en estas cuentas se recoge mucho de lo que pedían y además en el trámite en comisión parlamentaria se pueden seguir mejorando a través de las enmiendas".

Juan Bravo ha expuesto que con el PSOE-A ha mantenido cinco reuniones y se le convocó a una nueva reunión en los últimos días "que no ha tenido repuesta". Ha subrayado que "en todo momento" se les ha facilitado la información solicitada y se le ha dado respuestas a sus propuestas-. Juan Bravo ha lamentado que en las conversaciones hayan tenido posiciones de "ultimátum" y que hayan ido "cambiando las reglas".

En relación con Vox, Bravo ha respondido a Manuel Gavira que la filtración del audio de Juan Marín, detonante para que Vox y PSOE anunciaran que rompían las negociaciones, tuvo lugar el 16 de noviembre, y que Vox fechó la enmienda a la totalidad "el 4 de noviembre".

También les ha pedido que, tras haber apoyado los tres presupuestos anteriores, que reconsideren su posición, porque durante esta legislatura, con su ayuda, ha sido posible la bajada de impuestos, reducir la deuda por habitante, o reforzar el estado del bienestar. Ha defendido además que el 90 por cientos de los acuerdos suscritos está ejecutado o en vías de ejecución.

A Unidas Podemos, el consejero ha respondido que es "evidente" que esa formación tiene "un modelo presupuestario totalmente diferente" al del Gobierno andaluz, lo que dificultaba el acuerdo. A Nieto le ha agradecido "su transparencia" en las posiciones "y la colaboración, a pesar de que no hayamos llegado a un acuerdo".

Instantes previos a la votación, Bravo, como responsable de las cuentas, manifestó que "hemos hecho todo lo posible" por qué Andalucía tenga un presupuesto. Tuvo palabras de agradecimiento para el equipo técnico de su Consejería, a quienes quiso reconocer "el trabajo de estos 5 o 6 meses". Junto con los técnicos del área "hemos trabajado con la máxima honradez por más sanidad, más educación y más políticas sociales, y sin ideología".

Junto con "el cuerpo técnico" de la Consejería de Hacienda "hemos conseguido tres" documentos económicos, "y este no ha podido ser". Por último, abundó que "no tener presupuestos es lo peor que le podía pasar a Andalucía, y los andaluces no se lo merecen".

Y sin acuerdo, llegó la votación a la enmienda a la totalidad: 67 votos a favor, y 47 en contra.

