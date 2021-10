Alberto Garzón: "Ayuso atiborró a los niños a pizzas en la pandemia. Es una deriva trumpista"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido la decisión de su departamento de prohibir la publicidad de chocolate, pasteles, helados y zumos dirigidos a los menores y ha respondido a las críticas y mofas de algunos sectores, entre ellos el PP.

Este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondía a esta prohibición con sólo cuatro palabras: "Drogas, sí; dulces, no". Ante esto, Alberto Garzón ha sido tajante y ha afirmado que a Ayuso "no le importa la salud de los niños" recordando que durante la pandemia "la solución" de la Comunidad de Madrid no fue otra que "atiborrar a pizzas a los niños y niñas".

Desde el PP, varios han sido los dirigentes que han hecho mofas de la prohibición de productos no saludables en medios de comunicación, redes sociales y aplicaciones web para atajar la obesidad infantil. Uno de ellos es el responsable de comunicación online del PP, Ismael Siro López Martín, que ha publicado en su perfil de Twitter una imagen rodeado de chocolates, bollos industriales y zumos procesados. "Que dice Alberto Garzón que va a prohibir nosequé", ha escrito.

Ante esto, Garzón ha sido contundente en una entrevista en TVE. "Sale un responsable del PP en una foto atiborrándose de dulces y bollería industrial como forma de resistencia frente a algo que dice la OMS o que hacen ya países como Portugal o Noruega".

El titular de Consumo ha criticado tras esta imagen y la frase de Ayuso la "deriva trumpista" del PP que "niega la ciencia y la protección de los más vulnerables", los niños. "Este tipo de productos ponen en riesgo la salud. Cada uno que se atiborre de lo que le dé la gana pero el Gobierno tiene que verla por la salud de los niños", ha afirmado.

Hay que recordar que en marzo de 2020, durante en primer estado de alarma, la Comunidad de Madrid ofreció menús de Telepizza y Rodilla a 11.500 alumnos con beca de comedor por ser sus padres perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y que debido a la pandemia se quedaron sin la prestación mientras se extienda el cierre de colegios. Tras las críticas recibidas, el contrato con estas dos empresas fue cancelado más de dos meses después.

