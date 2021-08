Ayuso y Abascal chocan por el pasaporte Covid: "A defensa de la libertad poco se me puede exigir"

Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal se han enzarzado en las últimas horas en redes sociales a cuenta del certificado Covid. La presidenta de la Comunidad de Madrid se expresó favorable este lunes a implantarlo para imponerlo en el acceso a determinados espacios públicos, como bares o restaurantes, entre otros, descartando en cualquier caso que se tratara de una medida en el corto plazo.

"Yo creo que esto, en cuanto pasemos de un porcentaje de vacunados al que todavía no hemos llegado, habrá que estudiarlo nuevamente", afirmó la dirigente en una entrevista en Telecinco. "Habría que empezar a estudiar qué personas siendo negativas y, sobre todo, aquellas que están vacunadas empiezan a tener una cierta vida normal", añadió.

Para el presidente de Vox no se puede tolerar que el no estar vacunado o testado pueda impedir el acceso a estos sitios, tal como ocurre en Francia, pero también ya en algunas comunidades españolas. "Aviso para navegantes en aguas turbulentas -tuiteó Abascal este lunes-. Si Díaz Ayuso toma el rumbo de (Alberto Núñez) Feijoó, Juanma Moreno y (Pedro) Sánchez se encontrará con Vox enfrente, incluso en los tribunales".

Andalucía da el paso

"No vamos a permitir más vulneraciones, discriminaciones y atropellos a los derechos fundamentales de los españoles", zanjó Abascal, quien a juicio de Ayuso trata de darle lecciones de algo que ella sabe muy bien.

En un tuit este martes, Díaz Ayuso responde a Abascal lo siguiente: "Me parece muy bien, pero la propuesta que ni siquiera he lanzado nada tiene que ver con prohibir. A defensa de la libertad de los ciudadanos poco se me puede exigir o enseñar. Un saludo".

La última región en anunciar el certificado Covid fue Andalucía, este lunes. La Junta, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, ha decidido limitar el acceso al interior de los locales de ocio nocturno solo a quienes acrediten este certificado en vigor o prueba de diagnóstico negativa.

