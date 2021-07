Ayuso lidera la rebelión de los barones del PP contra el cónclave de presidentes de Sánchez: "Es un paripé"

Los barones del Partido Popular podrían asistir este viernes en Salamanca a una de las últimas conferencias de presidentes autonómicos. ¿El motivo? Consideran que se trata de un "paripé" de Pedro Sánchez para nutrir su relato de la "cogobernanza", cuando la realidad es que los asuntos se despachan "en reuniones de cinco minutos".

Isabel Díaz Ayuso se puso al frente de esta rebelión al anunciar, la semana pasada, su intención de no "seguir asistiendo" a estas conferencias mientras "no se presenten, no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento". Y es que "para ir a escuchar y aplaudir al presidente del Gobierno no iremos".

Pero Ayuso no está sola. Sus palabras representan el sentir mayoritario entre los presidentes autonómicos del PP, que "van de la mano" porque "hay un malestar compartido", según ha podido saber EL ESPAÑOL en fuentes populares.

En el partido de Pablo Casado tildan de "esperpento" que el presidente del Gobierno "despache en cinco minutos" a cada presidente para abordar cuestiones tan acuciantes como el reto demográfico, los fondos europeos o la situación de las vacunas.

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, aseguraba este miércoles que la Conferencia de Presidentes será algo así como "un monólogo de Sánchez con réplica del público, que son los presidentes autonómicos".

Palabras similares empleó la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra, que ha tildado de "fraude" la reunión entre presidentes autonómicos por ser tan sólo "un book de fotos" para Pedro Sánchez, que convertirá la Conferencia en un "Aló Presidente".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la Conferencia de Presidentes de 2020.

Así las cosas, las comunidades del PP se presentan unidas bajo el paraguas del rechazo a la manera de entender la "cogobernanza" de Sánchez. De Alberto Núñez Feijóo a Juan Jesús Vivas -en el foco estos días por haberse abstenido en la moción que ha nombrado persona non grata a Santiago Abascal en Ceuta-, pasando por Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras... e Isabel Díaz Ayuso.

Pere Aragonès

El único líder autonómico que no estará presente en la cita es el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Una ausencia destacada si se tiene en cuenta que Pedro Sánchez ya ha anunciado que va a retomar la Comisión Bilateral Estado-Generalitat el próximo lunes 2 de agosto.

Desde el PP tienen su propia interpretación sobre el motivo de su desplante. Entienden que Sánchez quiere "la foto con los presidentes autonómicos" para luego "irse con el presidente catalán a una mesa bilateral".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su encuentro en junio en el Palacio de la Moncloa. EFE

Es decir, los barones populares ven un agravio comparativo en que el presidente del Gobierno dedique cinco minutos a escuchar sus demandas mientras mantiene una reunión particular con Cataluña, habiendo plantado su presidente a sus homólogos.

"¿Para los socios de Sánchez hay una mesa bilateral con orden del día y con cuestiones concretas, y para otros, que son leales a la Constitución y no amparan a los golpistas, tenemos un monólogo?", se ha planteado este miércoles García Egea.

Quien sí acudirá es el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha confirmado su presencia este miércoles tras varias jornadas aireando sus "dudas". Finalmente asistirá, pero tras lograr que el Ejecutivo Central se comprometa a transferir tres nuevos impuestos al País Vasco.

El Rey

También estará en Salamanca el Rey Felipe VI, que presidirá la Conferencia. Así lo confirmó este pasado martes la Casa Real al incluir en su agenda de actividades la reunión de Pedro Sánchez y los máximos responsables autonómicos.

Desde el PP entienden que la presencia del Monarca responde a uno de los "gestos" con los que el presidente del Gobierno pretende "dar una importancia al acto que luego se desvanece en su trato a los distintos presidentes".

La conferencia comenzará a primera hora de la mañana con una foto de familia en la Plaza Mayor de la capital del Tormes y continuará con el plenario y las posteriores comparecencias en el Convento de San Esteban.

La XXIV Conferencia de Presidentes Autonómicos se celebra en Salamanca como consecuencia de la invitación que realizó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la conferencia del año pasado, celebrada en La Rioja.

Esta conferencia es el órgano de máximo nivel político en cuanto a cooperación entre el Estado y las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Desde su creación en 2004, se ha convocado de forma presencial siete veces y ha habido 17 reuniones telemáticas.

La de este año, que se ha hecho esperar, llega marcada por las críticas del PP al proceder del presidente del Gobierno y podría ser la última para algunos barones populares. Al menos, mientras Sánchez siga en la Moncloa.

