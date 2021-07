Sanidad duda si vacunar a menores para llegar antes al 85% de inmunidad que torpedean los antivacunas

La presencia de variantes de la Covid-19 (como la cepa delta) han puesto sobre la mesa la necesidad de vacunar más rápido y a más población para alcanzar la llamada inmunidad de grupo. Según los últimos estudios, España deberá tener al 85% de su población vacunada y no al 70%, como ocurría antes de la mutación del virus.

Es por eso por lo que los asesores del Ministerio de Sanidad empiezan a plantearse cómo alcanzar cuotas más altas de vacunación. Ahí surge un debate ético: Dado que si entre el 15% y el 20% de la población española son menores de edad, ¿habría que vacunar a los niños para acercarnos a la inmunidad de grupo cuando hay adultos que se han negado a ponerse las dosis?

Y es que, la vacunación en menores de 12 años no ha demostrado grandes beneficios para este colectivo, puesto que en ellos no se han detectado grandes síntomas derivados del contagio de la Covid-19.

Por el contrario, la vacuna sí tiene beneficios para los mayores de edad que, en el ejercicio de su libertad individual, están decidiendo no vacunarse.

Es por eso por lo que, dentro de Comité de Vacunas del Ministerio de Sanidad, se están planteando si es "justo" vacunar a niños cuando existen adultos -para los que la vacuna tiene evidentes beneficios-, que se han negado a ponerse el pinchazo.

Así lo explica a EL ESPAÑOL el presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, que asegura que es un problema ético que hay que plantearse "para el futuro", puesto que todavía no se ha empezado a vacunar a menores de 18 años.

De Montalvo argumenta que, puesto que las variantes de la Covid obligan a elevar el porcentaje de vacunados para alcanzar inmunidad colectiva, hay que plantearse si es ético vacunar a los niños frente a los adultos negacionistas.

"Si el riesgo de la Covid-19 en niños es ninguno, es mejor vacunar a aquellos adultos que se niegan a vacunarse ahora. Es un problema que se va a plantear en breve", insiste.

Viales de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer, la única aprobada hasta el momento para menores de 18 años. Reuters

El presidente del Comité de Bioética insiste en que todavía no es el momento de hablar de "obligar a vacunar" a ningún colectivo de edad, pero el debate que plantea es lógico: si no existe ninguna variante que sea más agresiva a niños, no se les vacunaría por interés del menor, sino por "interés colectivo".

El mismo interés colectivo que se podría alegar a para inocular a los menores, apunta, se podría usar para hacer que el adulto antivacunas se vacunara.

Dicho de otra forma, el debate que se va a poner sobre la mesa es hasta qué punto es ético vacunar a un menor cuando el beneficiado de esta inmunidad de grupo frente a la Covid-19 va a ser un adulto que decide no vacunarse.

Con las cifras en la mano, del 15% al 20% de la población de España se compone por menores de 15 años. El porcentaje coincide con la población que, para alcanzar la inmunidad de grupo con el 85%, podría quedar sin inmunizar.

Obligar a vacunarse

Es cierto que el debate sobre obligar a vacunar a la población es algo que no es nuevo. Algunos países lo han convertido en obligatorio con la llegada del coronavirus; bien vinculándolo a su puesto de trabajo (en Australia deben estar vacunadas las personas que cuidan a mayores vulnerables) o con el ocio (restringir el acceso a la hostelería como en Francia).

La idea no queda tan lejana en España, puesto que Comunidades Autónomas como Canarias ya han propuesto obligar a vacunarse a sus funcionarios o exigir un certificado vacunal para el acceso en locales de ocio nocturno.

La Justicia, en su última sentencia en España, ha sido clara y ha descartado la opción de la obligatoriedad.

El pasado 23 de julio, el Pleno Tribunal Constitucional (TC) acordaba de forma unánime la no vigencia del apartado de la Ley de Salud de Galicia que contemplaba la vacunación obligatoria de la población. Aseguraban que puede suponer una "intervención corporal coactiva" ajena a la "voluntad de los ciudadanos".

Pero, aun así, los expertos sanitarios consultados por EL ESPAÑOL, siempre han avalado la posibilidad de hacer la vacuna contra la Covid-19 obligatoria respondiendo a "razones de salud pública".

"La Constitución (artículos 15 y 43) defiende el derecho a la vida y a la integridad física y establece que corresponde a los poderes públicos la preservación de la protección de la salud, a través de medidas preventivas", explica en el mes de noviembre Pablo Montalvo, responsable del área Jurídico-Contenciosa en De Lorenzo Abogados. En este sentido, "podemos entender que, a la vista de dicha situación, se podría hacer la vacunación obligatoria, como medida para la defensa de la salud colectiva".

Carolina Darias, ministra de Sanidad, defiende que España no necesita obligar a la población a vacunarse. R.Rubio.POOL / Europa Press

Las máximas autoridades sanitarias del país, como el exministro Salvador Illa y ahora Carolina Darias, han reiterado que en España no hace "falta" obligar a vacunarse contra la Covid-19 porque la respuesta poblacional es "muy buena". Y es cierto.

Según el estudio de Ipsos en colaboración con el Foro Económico Mundial (WEF), España es el país europeo más a favor de que la vacunación sea obligatoria. En dicho informe se reflejaba que en nuestro país, junto con Italia, es donde más se ha incrementado la intención de vacunarse desde diciembre.

Pfizer

Hay que recordar que, en estos momentos, la única vacuna aprobada para menores de edad es la de Pfizer hasta los 12 años. La dosis está autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) desde mayo y se administra a grupos de riesgo.

Por otro lado, la vacuna de la misma casa comercial está en fase de ensayo clínico 2-3 para menores de entre 5 y 11 años. Se espera que la casa comercial solicite la autorización de la FDA (la EMA de Estados Unidos) entre octubre y noviembre de 2021.

Para terminar, la vacuna de Pfizer en menores de cinco años está empezando sus ensayos clínicos y la autorización de la FDA se espera para pasado el invierno de 2022.

Moderna y Janssen

En cuanto a Moderna, sólo está recomendada para mayores de 18 años. Es cierto que, en el mes de junio, la compañía pidió a la FDA y a la EMA su aprobación "con carácter de urgencia" para menores de 12 a 17 años. Todavía no ha obtenido una respuesta.

Para los menores de 12 años, Moderna anunció en marzo que arrancaba la fase 2/3 de los ensayos 'KidCOVE', en los que esperaba incluir a 6.750 participantes de entre seis meses y menos de 12 años de EEUU y Canadá. Se desconocen los resultados.

En AstraZeneca la idea de usar su vacuna para este grupo de edad se interrumpió cuando las agencias reguladoras encontraron un "posible vínculo" entre inyección y los raros trombos combinados con trombocitopenia en la población adulta menor de 65 años.

Janssen, la única vacuna monodosis, está estudiando su efectividad entre los jóvenes de 12 a 17 años en un ensayo que también se está realizando en cinco centros de españoles.

Cuando termine este estudio, la compañía ha anunciado que hará un estudio para probar su vacuna en mujeres embarazadas y menores de entre 12 y 2 años.

