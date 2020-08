Presidentes del PP y del PSOE reprochan a Sánchez la ausencia de un plan para controlar los rebrotes

El presidente del Gobierno ha cerrado el curso escolar en San Millán de la Cogolla (La Rioja), en un cónclave con los diecisiete barones autonómicos para hacer balance de las secuelas de la pandemia en el país. Pedro Sánchez ha escuchado críticas de todos los territorios. La más compartida ha sido la ausencia de un plan gubernamental para hacer frente a los rebrotes que con el paso de los días se multiplican. Cuando los presidentes se despedían de su último encuentro, Sanidad notificaba 1.525 nuevos casos en las últimas horas.

Sánchez presentó la Conferencia como "un buen punto de apoyo para la reactivación" del país una vez superada la peor parte de la pandemia. Además, reconoció que antes de la llegada del covid "no todos los territorios tenían las mismas oportunidades" y se comprometió a que la recuperación sería "inclusiva", basada en "no dejar a nadie atrás porque no puede haber comunidades de primera y de segunda".

Durante la reunión, el jefe del Ejecutivo explicó cómo será la cogobernanza en el fondo de recuperación europea. El Gobierno constituirá una comisión interministerial que presidirá el presidente y habrá una unidad de seguimiento dependiente del gabinete de Carmen Calvo. Los populares rechazan la propuesta de Moncloa y quieren un comisionado independiente. Así se evitaría, a su juicio, "la desigualdad territorial, la discriminación partidista y el clientelismo con el que gestiona el Gobierno", dijo el presidente del PP, Pablo Casado, a través de sus redes sociales.

Hagan juego Tomás Serrano

Las críticas por la falta de instrumentos legales para confinar a los ciudadanos no solo llegaron por parte de los barones del PP, que insistieron en llevar al Parlamento una reforma exprés de la ley sanitaria para actualizarla y permitir esos confinamientos quirúrgicos sin recurrir de nuevo a la excepcionalidad. Javier Lambán, el presidente de Aragón, la región más castigada hoy por los rebrotes, ha pedido al jefe del Ejecutivo "instrumentos jurídicos similares" a los que hubo durante el estado de alarma para que Aragón "pueda ser más eficaz" en el combate del covid.

El presidente del PP, Pablo Casado, respaldó públicamente a sus cinco presidentes, con los que se reunió el jueves para preparar el encuentro con Sánchez. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó sin tapujos el "déficit a la carta que se negocia de manera bilateral". Se refería al acuerdo in extremis que Moncloa cerró con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, que a primera hora de este viernes daba la sorpresa anunciando que no dejaría la silla vacía.

Igualdad

Todos los presidentes autonómicos se revolvieron ante las negociaciones bajo cuerda entre Gobierno central y el del País Vasco. Ayuso habló de que ese acuerdo "rompe con el principio de igualdad entre regiones". La madrileña también criticó que el fondo europeo "ya está repartido desde esta mañana. Esto nos da poco margen para opinar, aportar y mejorar".

El gallego Alberto Núñez Feijóo criticó la "descoordinación" que hay en todo el territorio nacional debido al estado descentralizado de las autonomías y pidió en la conferencia una respuesta "conjunta en tres direcciones: en el ámbito sanitario, en el jurídico y en el económico y social".

Privilegios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere que Andalucía tenga el mismo objetivo de déficit que el País Vasco, el 2,6% y no el 0,2. Moreno dice además que tiene "muchas dudas" sobre los criterios que el Gobierno central aplicará para el reparto de fondos entre las comunidades, principalmente de los europeos. En su comparecencia, ha precisado que esta cifra es "un privilegio" hacia el País Vasco que conlleva una situación de desigualdad entre españoles. Ha querido dejar claro que Andalucía no permitirá, como comunidad más poblada de España, que se apliquen criterios subjetivos y se genere desigualdad.

En la misma línea se ha pronunciado el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, que ha resaltado que el reparto por proyectos de los fondos europeos "no puede ser una vía para generar desigualdad ni para la negociación bilateral ni para la discrecionalidad". El presidente de Castilla y León ha solicitado que se defina el escenario de déficit y deuda para las comunidades y que se haga de forma multilateral e igual para todos.