Carlos García Adanero: "Si Pablo Casado hubiese sido presidente en la pandemia, arderían las calles"

Carlos García Adanero (Talavera de la Reina, 1967) ha respondido durante un largo rato (amenizado con una cerveza) a las preguntas de Cristian Campos, jefe de Opinión de EL ESPAÑOL, y Marcos Ondarra, redactor de Política.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), conocido por su contundencia contra el Gobierno de España desde la tribuna del Congreso, es el undécimo invitado de este diario a Las charlas del Inefable, entrevistas desenfadadas para las que sólo se exige un requisito: que el entrevistado pida una bebida alcohólica y no agua, café o un refresco.

El diputado por Navarra habla sin tapujos (como acostumbra) de temas tan diversos como el nacionalismo vasco, la Ley de Memoria Democrática o la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. "Si Pablo Casado hubiese sido presidente en la pandemia, arderían las calles; la gente ni se hubiera quedado en su casa durante la pandemia" afirma.

Las charlas del Inefable con Carlos García Adanero

Preguntado por Bildu, la coalición que coordina Arnaldo Otegi, García Adanero afirma que "siempre ha existido" la extrema izquierda abertzale, pero que el problema es que "el Gobierno de España lo ha hecho fuerte porque lo ha hecho socio prioritario". Y eso que "cada vez que alguien pacta con Bildu está legitimando la acción terrorista de ETA.

No se moja tanto, eso sí, cuando debe responder a una pregunta ante la que no cabe equidistancia. ¿Los Sanfermines se disfrutan más de día o de noche? "No me voy a posicionar porque cada uno tiene su momentico" dice.

Tampoco se muestra tan bravo cuando ha de responder, tras más de una década de silencio, qué fue de aquella agria polémica con Isabel Pantoja que aún sigue dando tanto de qué hablar en Pamplona...

Sigue los temas que te interesan