Rita Maestre: “Dejé a medias la asignatura de Monedero. Me enfadé, no me gustaban las clases”

Rita Maestre (Madrid, 1988) ha respondido durante 30 minutos a las preguntas de Cristian Campos, jefe de Opinión de EL ESPAÑOL, y Daniel Ramírez, redactor jefe de Política.

La concejal y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid es la séptima invitada de este diario a Las charlas del Inefable, entrevistas informales en las que sólo se exige un requisito: que el entrevistado pida una bebida alcohólica y no agua, café o un refresco.

Rita Maestre ha confesado que abandonó las clases de Juan Carlos Monedero en la facultad por un "enfado" cuyos motivos no ha especificado, ha confirmado que escucha reguetón y trap cada mañana antes de empezar su jornada laboral, y ha criticado algunos de los lugares comunes acerca de esas series de televisión consideradas como "clásicos" en el entorno de Podemos y Más Madrid: The Wire, House of Cards y Juego de tronos. Según Maestre, Sexo en Nueva York es tan buena, o mejor, que ellas.

La portavoz de Más Madrid también ha analizado el exceso de memeficación de la política, que ella considera que conduce a la frivolización de la función pública, y ha esquivado elegantemente la pregunta sobre el nuevo look de Pablo Iglesias. También ha confesado que se siente cómoda con la etiqueta de "moderada" y que era una socialdemócrata convencida con 20 años y lo sigue siendo ahora.

Las charlas del Inefable con Rita Maestre. Carmen Suárez

Para finalizar, Maestre ha confesado que le gustaría ser alcaldesa de Madrid y ha intentado recordar qué fue de su agria polémica con Bertín Osborne, cuando este la retó a ponerse delante de un toro "si tan valiente es".

