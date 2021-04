Inés Arrimadas advierte a Pablo Casado: "Ni Ciudadanos ni yo nos vendemos por un cargo"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido este martes al líder del PP, Pablo Casado, que no se vende "por un cargo". Este lunes, en una entrevista en televisión, Pablo Casado desveló haber ofrecido "todo" a Inés Arrimadas para que integrara la estructura del Partido Popular, pero la líder de Cs lo niega.

"Nosotros nunca hemos hablado de cargos. No entiendo por qué está diciendo esto el señor Casado. Ni Ciudadanos ni yo nos vendemos por un cargo", ha dicho en entrevista a Radio Nacional de España. "Entiendo que estos líderes que no han salido de la política estén obsesionados con los cargos, pero a mí, lo que me importa son los proyectos. Y el mío, el de Ciudadanos, es un proyecto independiente de centro liberal". zanjó.

A poco más de dos semanas de las elecciones en la Comunidad de Madrid, la líder del partido naranja rechaza que se arrepienta de la moción de censura que ha decidió promover en Murcia pese al fracaso de la misma, que ha resultado también en la convocatoria anticipada de elecciones en la capital. "¿Cómo puede ser un problema luchar contra la corrupción? Por supuesto que no me arrepiento. Lo que me arrepiento es de no haber explicado mejor lo que hicimos y los motivos que estaban por detrás de esa decisión. Asumo que no hicimos una buena comunicación", explicó.

Arrimadas ha vuelto a cerrar la puerta a cualquier posibilidad de entendimiento con el candidato socialista, Ángel Gabilondo, a quien acusa de "mentir" porque "si llega a gobernar va a subir los impuestos a los madrileños". "Nuestra apuesta es por reeditar el acuerdo de gobierno que había. Ya existe un pacto de Gobierno, los equipos ya estaban montados y quién ha roto el gobierno fue la señora Díaz Ayuso que ha convocado elecciones porque le ha dado la gana", remarca.

Pese a los sondeos, la líder de Ciudadanos Confía en que Ciudadanos supere en 5% necesario para entrar en la Asamblea de Madrid y, más, que el candidato del partido sea "decisivo. "Cuando Edmundo Bal sea decisivo, que lo será, tomará las decisiones con el corazón y la cabeza", explica.